Charalambous, demisia de onoare de la FCSB? Adi Mutu: "Eu mi-am dat-o după ce m-a bătut o echipă mică"

Ar fi trebuit să îşi dea Elias Charalambous demisia de la FCSB?! Adrian Mutu lasă de înţeles că antrenorul ar fi trebuit să renunţe la post după eşecul cu Metaloglobus.
Marian Popovici
21.10.2025 | 09:00
Charalambous demisia de onoare de la FCSB Adi Mutu Eu miam dato dupa ce ma batut o echipa mica
FCSB a suferit o înfrângere ruşinoasă în faţa celor de la Metaloglobus, scor 1-2. Este prima victorie din istorie în prima ligă pentru nou-promovată, în timp ce roş-albaştrii continuă forma foarte slabă din SuperLiga.

Ar trebui să îşi dea Elias Charalambous demisia?! Verdictul lui Adi Mutu

Adrian Mutu a lăsat de înţeles că Elias Charalambous ar fi trebuit să îşi dea demisia de onoare după meci. „Briliantul” a declarat că el a luat această decizie pe vremea când antrena CFR Cluj şi a pierdut, scor 0-4, cu Corvinul Hunedoara:

Ştiţi cum spunem noi, antrenorii: la victorie câştigăm toţi, la înfrângere pierdem toţi. N-ar fi corect doar ei să plătească. Nu pot să spun ce ar fi trebuit să facă Charalambous.

Dar mie când mi s-au întâmplat astfel de lucruri, mi-am dat demisia. Am făcut-o când am pierdut cu 0-4 la CFR Cluj în faţa unei echipe de liga secundă. Era de neconceput pentru mentalitatea mea… campioana României să piardă cu o echipă de liga a doua.

Echipa care a câştigat cele mai multe meciuri în ultimii ani în România să sufere o asemenea înfrângere…”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” este acum aproape de rivala din oraş a celor de la CFR, U Cluj.

Gigi Becali, anunţ despre Elias Charalambous şi Mihai Pintilii

Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, spunând că nu se gândeşte să îi dea afară. Patronul FCSB a declarat că va trage linie la finalul turului din SuperLiga:

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: «Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic». Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei.

Hai să vedem dacă vă depășește miza. Adică dacă nu puteți mai mult în plus. Dar asta o voi vedea eu la finalul turului. La ora asta, am câștigat milioane pe urma lor. Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane. E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: «Ce facem noi acum? ne batem joc de oameni?». Nu voi trage linie decât la finalul turului”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

