Vlad Chiricheș a fost prezentat oficial la FCSB cu o zi înaintea meciului tur al roș-albaștrilor cu . La conferința de presă premergătoare meciului împotriva bulgarilor, Elias Charalambous s-a arătat extrem de încântat de transferul lui Vlad Chiricheș.

Elias Charalambous, entuziasmat de transferul lui Chiricheș: „Va ajuta mult vestiarul”

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB după 10 ani petrecuți în străinătate. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Fundașul român a fost înscris de vicecampioana României pe lista UEFA, însă nu a făcut deplasarea alături de restul lotului în Bulgaria pentru meciul tur.

Elias Charalambous este convins că revenirea fundașului central reprezintă un mare plus pentru FCSB din mai multe puncte de vedere. „Sunt foarte fericit că Vlad Chiricheş a semnat. Este un jucător foarte important pentru club. Va ajuta mult vestiarul, prin prisma personalităţii sale.

În ultimele săptămâni, s-a antrenat cu echipa, nu a fost vreo problemă adaptarea. Este un transfer mare pentru club, sunt foarte fericit”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului CSKA 1948 Sofia – FCSB.

Elias Charalambous, mesaj clar înainte de CSKA 1948 Sofia – FCSB: „Vom juca pentru victorie”

FCSB caută să-și prelungească seria victoriilor consecutive din startul de sezon. Vicecampioana României a câștigat primele două partide din campionat cu FCU 1948 Craiova (3-1) și Dinamo (2-1). Elias Charalambous i-a lăudat pe bulgari înaintea meciului direct, însă antrenorul cipriot a anunțat că are încredere în jucătorii săi.

„Pentru noi, este primul meci european din acest sezon. Avem deja două meciuri în campionat, un start bun, dar mâine va fi un alt meci. Avem o dublă în faţă, mâine va fi prima parte, partea a doua va fi săptămâna viitoare în România.

Am analizat echipa (n.r. CSKA 1948 Sofia), este o echipă foarte bună, are jucători de calitate, este organizată. Dar trebuie să ne facem treaba, cel mai important pentru noi va fi cum ne vom prezenta mâine.

Am văzut aproape toate meciurile lor amicale, am văzut şi meciurile din campionat ale lor. Formăm o echipă puternică, am încredere în jucătorii mei. Suntem în formă bună, am început bine campionatul, jucătorii sunt motivaţi, este primul meci european.

Respect mult adversarul, dar am mare încredere în jucătorii mei. Am spus mereu că obiectivul meu este să câştigăm fiecare meci. Mâine nu vom juca pentru un egal, ci vom juca pentru victorie”, a spus Elias Charalambous.

Elias Charalambous, despre absențele FCSB-ului: „Avem mulți jucători care ne pot ajuta”

FCSB nu se poate baza la meciul cu CSKA 1948 Sofia pe Damjan Djokovic, suspendat, și Vlad Chiricheș, care a nu a făcut deplasarea în Bulgaria. Totuși, Elias Charalambous nu se plânge și susține că are multe soluții bune la dispoziție.

„Despre Compagno…sunt reguli, trebuie respectate. Djokovic este suspendat. Avem mulţi jucători care pot intra şi ne pot ajuta. Cu siguranţă că ne dorim ca toţi jucătorii să fie valabili, dar avem o echipă mare. În legătură cu surprizele…în fiecare meci trebuie să luăm decizii, în legătură cu jucătorii care vor intra.

În fiecare meci, avem un adversar diferit. CSKA 1948 Sofia are jucători de calitate, dar avem strategia noastră, avem planul nostru pentru mine. Dar repet, cel mai important pentru mine va fi ce vom face pe teren, cum vom dicta ritmul”, a încheiat Elias Charalambous.