Ajunși în această vară la cârma formației Levadiakos, foștii antrenori de la FCSB au avut parte de un start extrem de slab. Chiar și așa, conducerea clubului are în continuare încredere în Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) și le-au adus un atacant care să deblocheze situația.
În prima fază, Charalambous și Pintilii au încercat să-l transfere pe Octavian Popescu, care are o situație incertă la FCSB. Șansele ca acesta să mai prindă un loc de titular s-au diminuat după ce Gigi Becali i-a transferat pe Denis Drăguș și Meriton Korenica.
Deși patronul părea dispus să-l lase să plece, până la urmă ”roș-albaștrii” au hotărât să-l păstreze în lot pe Tavi Popescu. Acest lucru i-a făcut pe cei de la Levadiakos să se reorienteze și l-au adus gratis de la Sivasspor pe atacantul senegalez Aliou Badji.
”Consolidarea lui Levadiakos continuă! Echipa noastră a făcut o nouă achiziție importantă în compartimentul ofensiv, reușind să-l transfere pe atacantul senegalez Aliou Badji, care are o experiență importantă pe terenurile de fotbal din Europa și nu numai!”, a scris gruparea elenă pe contul de Facebook.
În vârstă de 28 de ani, fostul internațional senegalez U20 a ajuns în Europa la începutul anului 2017, fiind achiziționat de echipa suedeză Djurgarden. După doar ani a fost vândut la Rapid Viena pentru 1,5 milioane de euro.
Ulterior, el a mai jucat pentru Al Ahly Cairo, Ankaragucu, Amiens, Bordeaux, Gaziantep, Red Star FC, pentru ca în vara anului trecut să ajungă la Sivasspor. În sezonul precedent a marcat patru goluri și a dat o pasă decisivă în 22 de meciuri jucate.
Startul de sezon a fost unul catastrofal pentru fostul cuplu de antrenori de la FCSB. Levadiakos este pe ultimul loc în clasament după ce a suferit înfrângeri pe linie în primele trei etape din campionat și are un golaveraj ireal: 0-8.
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au avut parte și de o situație incredibilă. Singurul joc câștigat până acum a fost un 2-0 cu Asteras în Cupa Greciei, însă federația le-a dat meci pierdut la ”masa verde” din cauza folosirii unui jucător care nu era înregistrat.