Charalambous și Pintilii l-au convins pe Gigi Becali să scoată un jucător din echipă: „Ca ei fac, ei fac echipa!”

Gigi Becali a dezvăluit, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul UEFA Europa League, cum l-au convins Charalambous și Pintilii să scoată un jucător din primul 11.
Iulian Stoica
15.08.2025 | 09:14
Gigi Becali, detalii despre cum a lucrat cu Pintilii și Charalambous în alcătuirea primului „11” în returul cu Drita. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB a reușit să se impună și în returul cu Drita, scor 3-1 în deplasare, și astfel că s-a calificat în play-off-ul din UEFA Europa League. Gigi Becali a transmis cum s-au luat deciziile din primul „11” trimis de Elias Charalambous și Mihai Pintilii în Kosovo.

Charalambous și Pintilii l-au convins pe Gigi Becali să scoată un jucător din echipă

În ciuda formei slabe din acest sezon, FCSB s-a calificat fără prea mari probleme în fața lui Drita. Roș-albaștrii au punctat prin Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic.

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de joi dimineața cum arată primul „11” al FCSB în partida cu Drita, iar surpriza venea din titularizarea lui Pantea în flancul stâng al defensivei, el fiind de bază în dreapta apărării. Gigi Becali a mărturisit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis ca Pantea să joace în detrimentul lui Kiki, chiar dacă fotbalistul venit de la Farul era văzut drept înlocuitorul lui Risto Radunovic.

„Ei au zis așa (n.r. să joace Pantea în locul lui Kiki). Dacă, de exemplu, eu fac echipa și spun Pintilii sau Charalambous să jucăm așa, tot ca ei fac. Deci, ei fac echipa. Niciodată nu am spus nu. Niciodată!

Știam eu de fundașul dreapta? De unde să știu eu că ăla e foarte bun și că urcă acolo? Ei au spus că trebuie să joace Politic în stânga și Tavi Popescu număr 10. Am zis că nu vreau să-l mai schimb pe Tavi, să-l las doar în stânga”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Peste ce adversar va da FCSB în play-off-ul Europa League

După victoria în dublă manșă în fața lui Drita, FCSB are asigurată prezența cel puțin în „Faza Ligii” din UEFA Conference League. Roș-albaștrii vor juca play-off-ul din Europa League în fața unui adversar mai slab cotat.

Concret, Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției, este echipa de care mai trebuie să treacă FCSB pentru a juca în „Faza Ligii” UEFA Europa League, lucru ce s-a întâmplat în stagiunea trecută, când roș-albaștrii ajungeau până în faza optimilor.

