Charalambous şi Pintilii, puşi la zid de Şumudică: “Să accepţi tot de la Gigi?! Ce să înţeleagă jucătorii când patronul spune că face echipa şi schimbările?”

Partida dintre Hermannstadt și FCSB, din etapa a 16-a din SuperLiga, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Cel mai controversat moment al duelului s-a produs când Daniel Bîrligea a luat două cartonașe galbene pentru proteste, urmând ca Gigi Becali să declare că este o debandadă aparte în vestiarul echipei. Ce spune Marius Șumudică despre această situație.

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, puşi la zid de Marius Şumudică

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a ținut să critice maniera în care Elias Charalambous și Mihai Pintilii acceptă orice spune patronul Gigi Becali. Analistul a amintit de faptul că FCSB a folosit nu mai puțin de cinci jucători în poziția de fundaș dreapta, iar vestiarul resimte că cei doi antrenori nu au autoritate.

„Mă gândeam la ce a spus nea Mihai Stoichiță, făceam o analogie. Știți câți fundași dreapta a folosit FCSB-ul în acest sezon? Toma, Graovac, Crețu, Cisotti, Pantea… Deci a folosit cinci soluții și nu au găsit încă fundașul dreapta.

Să ajungi să joci cu Cisotti fundaș dreapta, chiar dacă a făcut-o ok, nu dă bine pentru echipă, pentru jucători, nu e ok! Jucătorii simt lucrurile acestea. Eu îi înțeleg pe Gigi, Charalambous, Pintilii… Băi frate, dar să accepți orice așa? E strigător la cer”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, critic după deciziile lui Elias Charalambous la FCSB

Marius Șumudică a scos în evidență că Elias Charalambous a fost surprins în cadrul meciului când dădea indicații pentru că jucătorii nu știau să stea în teren. , „Șumi” a amintit de faptul că FCSB a primit ajutor în sezonul trecut de la Radu Petrescu, într-un meci cu Rapid, iar acum s-a întors roata.

„Am văzut o fază la TV în care Charalambous le explica cum să joace și zice anumite nume, unde, cum să stea. La momentul respectiv lua deciziile, din punctul meu de vedere, eronate. Ei au pierdut pe mâna lor, nu pe a arbitrului. Bine, la faza cu Bîrligea și Petrescu are și Bîrligea dreptate, e tras de tricou, dar acolo trebuia să intervină tușierul.

Vedeți cum e viața? Radu Petrescu, în Giulești, i-a ajutat, iar acum a venit ‘pălmuța’. De exemplu, Istvan Kovacs nu mai ajungea la al doilea galben, dădea roșu din prima”, a mai spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică nu îl vede vinovat pe Mihai Stoica

În încheiere, Marius Șumudică a mărturisit că nu este în asentiment cu Gigi Becali și nu ar da vina pe Mihai Stoica pentru ceea ce se întâmplă la echipă. , însă acest lucru nu este posibil, patronul FCSB-ului declarând constant că el este artizanul echipei și a schimbărilor.

„Nu zic că e o problemă mare cu Charalambous, dar ceea ce spune Gigi în emisiuni… Că nu poate să-i schimbe, că a câștigat bani cu ei. Gigi spune că antrenorii știu că el face echipa, că el face schimbările și tot.

Când jucătorii aud lucrurile acestea, ajung să spună și ei că fac, că nu știu ce. MM e în tribună, Gigi i-a aruncat-o în cârca lui. Spune Gigi că e debandadă, dar cine controlează la nivelul băncii? Sunt antrenorii, iar ei trebuie să țipe la jucători să se potolească. Ce să facă MM? Să vorbească din tribună și să-i spună lui Bîrligea să nu mai dea din mâini?

Când tu vii și spui că tu faci schimbările și echipa… Ce înțeleg jucătorii? Poate să îi spună Charalambous lui Tănase orice, dar când iese patronul și spune lucrurile acestea… Nu spun că e o autoritate 0, dar tragem concluziile”, a încheiat Marius Șumudică.