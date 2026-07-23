Charalambous și Pintilii transferă de la Rapid! Jucătorul pleacă din Giulești

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După ce au plecat de la FCSB, Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) au ajuns în Grecia, la Levadiakos. La scurt timp, l-au luat acolo, sub formă de împrumut de la fosta campioană a României, și pe

Elias Charalambous și Mihai Pintilii vor un jucător de la Rapid

Ulterior, presa din Grecia a informat că și Iar acum se pare că Pintilii și Charalambous au mai pus ochii pe un jucător din SuperLiga. De această dată însă, este vorba despre un fotbalist de la Rapid.

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Potrivit , Jakub Hromada (30 de ani) este aproape să semneze cu formația greacă. El ar mai fi dorit în prezent și de o altă echipă din acest campionat, Iraklis Salonic, dar cei de la Levadiakos ar fi favoriți în cursa pentru obținerea semnăturii lui. Mijlocașul defensiv slovac mai are contract cu gruparea din Giulești până în vara anului viitor, iar oficialii clubului ar dori să renunțe la el acum din cauza salariului său destul de mare, în valoare de 200.000 de euro pe an.

Jakub Hromada, foarte aproape de Levadiakos

Conform sursei citate, Elias Charalambous ar insista destul de mult pentru această mutare. În prezent, Hromada este așteptat în Grecia pentru a efectua vizita medicală, iar ulterior, dacă nu vor exista probleme, pentru a semna contractul și pentru a fi prezentat oficial la noua echipă. Cotat în prezent de Transfermarkt la 500.000 de euro, Jakub Hromada a adunat până acum cinci selecții la naționala Slovaciei, fără a marca vreun gol. La Rapid a ajuns în iulie 2024 de la Slavia Praga în schimbul sumei de 500.000 de euro.

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În același timp, urmează ca giuleștenii să rămână și fără Andrei Borza. După cum impresarul Giovanni Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK, În paralel, rapidiștii lucrează însă în continuare și la capitolul veniri de jucători. Iar în acest moment principala lor țintă este reprezentată de