Sport

Charalambous și Pintilii transferă de la Rapid! Jucătorul pleacă din Giulești

După Alexandru Pantea și Adrian Șut, și un jucător de la Rapid ajunge la echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii! Despre cine este vorba: toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.07.2026 | 20:35
Charalambous si Pintilii transfera de la Rapid Jucatorul pleaca din Giulesti
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Charalambous și Pintilii transferă de la Rapid. Foto: Sport Pictures
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După ce au plecat de la FCSB, Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) au ajuns în Grecia, la Levadiakos. La scurt timp, l-au luat acolo, sub formă de împrumut de la fosta campioană a României, și pe Alexandru Pantea (22 de ani), subiect despre care FANATIK a scris în exclusivitate la momentul respectiv. 

Elias Charalambous și Mihai Pintilii vor un jucător de la Rapid

Ulterior, presa din Grecia a informat că și Adrian Șut (27 de ani), de asemenea fost jucător la FCSB, în prezent la Al-Ain în Emiratele Arabe Unite, este aproape să semneze cu Levadiakos. Iar acum se pare că Pintilii și Charalambous au mai pus ochii pe un jucător din SuperLiga. De această dată însă, este vorba despre un fotbalist de la Rapid.

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Potrivit Transfer Feed, Jakub Hromada (30 de ani) este aproape să semneze cu formația greacă. El ar mai fi dorit în prezent și de o altă echipă din acest campionat, Iraklis Salonic, dar cei de la Levadiakos ar fi favoriți în cursa pentru obținerea semnăturii lui. Mijlocașul defensiv slovac mai are contract cu gruparea din Giulești până în vara anului viitor, iar oficialii clubului ar dori să renunțe la el acum din cauza salariului său destul de mare, în valoare de 200.000 de euro pe an.

Jakub Hromada, foarte aproape de Levadiakos

Conform sursei citate, Elias Charalambous ar insista destul de mult pentru această mutare. În prezent, Hromada este așteptat în Grecia pentru a efectua vizita medicală, iar ulterior, dacă nu vor exista probleme, pentru a semna contractul și pentru a fi prezentat oficial la noua echipă. Cotat în prezent de Transfermarkt la 500.000 de euro, Jakub Hromada a adunat până acum cinci selecții la naționala Slovaciei, fără a marca vreun gol. La Rapid a ajuns în iulie 2024 de la Slavia Praga în schimbul sumei de 500.000 de euro.

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Jakub Hromada Rapid
Jakub Hromada în meciul Rapid – Sepsi. Foto: Sport Pictures

 

În același timp, urmează ca giuleștenii să rămână și fără Andrei Borza. După cum impresarul Giovanni Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK, tânărul fundaș stânga se transferă în Turcia. În paralel, rapidiștii lucrează însă în continuare și la capitolul veniri de jucători. Iar în acest moment principala lor țintă este reprezentată de Juan Bauza de la FC U Craiova. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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