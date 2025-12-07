Charalambous și Târnovanu, transfer la pachet la echipa care a jucat în Champions League?! Anunț de ultimă oră în presa internațională

ADVERTISEMENT

FCSB nu traversează cea mai bună perioadă în acest sezon, însă jucătorii săi continuă să creeze interes pentru echipele din străinătate. Unul dintre produsele de export ale campioanei este Ștefan Târnovanu, iar portarul de doar 25 de ani a intrat în vizorul lui Sparta Praga, echipă ce a evoluat în Liga Campionilor în sezonul precedent. Cehii l-au propus pe Târnovanu și au dezvăluit că Elias Charalambous a fost unul dintre favoriți pentru postul de antrenor din această vară.

Ștefan Târnovanu și Elias Charalambous, doriți la Sparta Praga! Ce scriu cehii

Ștefan Târnovanu a demonstrat la FCSB că este un portar de valoare. El a închis de multe ori poarta campioanei, atât în competiția internă, cât și în cupele europene. După două titluri câștigate cu echipa roș-albastră, este inevitabil ca Ștefan Târnovanu să nu se gândească la o nouă provocare, iar destinația sa poate fi în Cehia, la Sparta Praga.

Cehii au dezvăluit cinci nume care ar putea fi interesante pentru Sparta Praga în fereastra de mercato din iarnă, iar Târnovanu se află printre ele, mai ales că portarul titular, Vindahl, nu mai dă siguranță echipei. Totodată, ei au mai explicat și că Elias Charalambous, tehnicianul lui FCSB, a fost una dintre țintele principale pentru postul de antrenor la Sparta Praga în această vară. Cehii l-au ales în cele din urmă pe Brian Priske, cel ce i-a luat locul lui Arne Slot la Feyenoord, însă interesul pentru cipriot ar putea reapărea dacă tehnicianul danez va rămâne și mai mult în urma Slaviei Praga.

„După cum știm din trecut, Sparta are o experiență bună cu portarii români, așa că de ce să nu o continue, de exemplu, cu actualul număr unu la cel mai mare club din țară? Reprezentativa României, al cărei antrenor este încă cipriotul Elias Charalambous, care a fost unul dintre principalii candidați pentru postul de antrenor principal al Spartei Praga înainte de sezon. Ștefan a avut prestații bune pe termen lung, iar faptul că coechipierii săi de pe teren nu se descurcă prea bine în prezent, iar multipla campioană națională este doar pe locul nouă în clasament, nu schimbă acest lucru”, au scris cehii de la

Elias Charalambous a fost dorit și la Legia, înaintea lui Edi Iordănescu

Înainte ca Edi Iordănescu să accepte oferta lui Legia de a antrena în campionatul polonez, iar acest lucru a fost confirmat chiar de Mihai Stoica pentru FANATIK:

„Nu sunt surprins. Am fost surprins atunci când a semnat cu Legia. Întâmplător, știind că Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous, am luat de la niște oameni în care am încredere foarte multe informații despre Legia, care era într-un moment foarte, foarte dificil. Nu am înțeles de ce, la cota pe care o avea la momentul acela, Edi a ales să meargă la Legia”, a spus Mihai Stoica la emisiunea „MM la FANATIK”.

Ce greșeli a făcut Ștefan Târnovanu în acest sezon

Portarul lui FCSB nu a mai fost în aceeași formă de sezonul trecut și a făcut câteva gafe impardonabile, din cauza cărora echipa sa a suferit în mai multe rânduri. Deși încă nu s-a ajuns nici măcar la pauza de iarnă, Târnovanu a văzut deja de două ori cartonașul roșu.

Într-un meci cu Farul, el a văzut al doilea galben pentru proteste cu 25 de minute înainte de final, iar FCSB a pierdut acea partidă. Al doilea roșu a fost văzut în meciul din Europa League contra lui Basel, când a ieșit eronat la o minge în afara suprafeței de pedeapsă și a atins balonul cu mâna, moment în care arbitrul i-a arătat cartonașul roșu direct. De curând, Târnovanu a primit un gol incredibil de la o distanță uriașă. Deși nu a fost o gafă, mai mulți specialiști au explicat că el ar fi trebuit să intervină la acea execuțăe, însă a fost păcălit de traiectoria pe care mingea a căpătat-o în urma unei devieri a lui Ngezana.