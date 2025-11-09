Sport

Charalmbous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă

Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisia de la FCSB, după ce echipa s-a îndepărtat din nou de play-off. Gigi Becali a povestit ce reacție a avut și ce decizie a luat
Cristian Măciucă
10.11.2025 | 00:05
Charalmbous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a povestit totul: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă. FOTO: Sportpictures.eu
Gigi Becali a dezvăluit după Hermannstadt – FCSB 3-3 că echipa sa era să rămână fără antrenori. Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisia, dar s-au lovit de refuzul latifundiarului din Pipera.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB

FCSB s-a încurcat, din nou, în drumul spre îndeplinirea obiectivului și anume calificarea în play-off. Campioana en-titre a făcut doar 3-3 la Sibiu, cu Hermannstadt, și e la cinci lungimi de top 6.

La finalul meciului, Gigi Becali a făcut iureș. Patronul roș-albaștrilor a criticat pe toată lumea, în frunte cu Daniel Bîrligea și cu arbitrul Radu Petrescu. În plus, Becali a povestit cum FCSB era să rămână fără antrenorii Charalambous și Pintilii.

„S-a terminat cu închizătorii. Joc cu Olaru şi cu Tănase. Doar aşa mai poţi câştiga campionatul. Olaru şi aşa greşeşte mult. Eu doar le spun, ei să o gândească. Ce, eu sunt antrenor? Ei să o facă, să găsească formula.

Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport. 

Dezastru defensiv la FCSB

FCSB are o apărare extrem de slabă în acest sezon. În 16 etape, roș-albaștrii au primit nu mai puțin de 23 de goluri! Campioana en-titre a încercat să inoveze încă de la Sibiu. Înainte de eliminarea lui Daniel Bîrligea, FCSB avea o tactică uluitoare, cu 3 fundași șu 7 atacanți. 

