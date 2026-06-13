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Charles Leclerc, dezastru la Barcelona: accident în calificări! Cine va pleca din pole-position. Video

Moment teribil pentru Charles Leclerc în calificările Marelui Premiu de Formula 1 de la Barcelona! Monegascul a făcut accident: cine va pleca din pole-position duminică
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.06.2026 | 19:44
Charles Leclerc dezastru la Barcelona accident in calificari Cine va pleca din poleposition Video
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Charles Leclerc, accident în calificări la Barcelona. Foto: captură X / beIN Sports
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Charles Leclerc (28 de ani), pilotul monegasc de la Scuderia Ferrari, a avut parte de un parcurs de coșmar sâmbătă în calificările Marelui Premiu de Formula 1 de la Barcelona. În Q3, el a pierdut în mod aparent inexplicabil controlul monopostului la un viraj spre dreapta, cel cu numărul 4, și astfel s-a izbit în parapet, ieșind astfel din cursa pentru pole-position.

Charles Leclerc, accident în calificările de la Barcelona! George Russell va pleca din pole-position duminică

Totuși, întrucât s-a descurcat bine în celelalte sesiuni de calificări, el și-a câștigat totuși dreptul de a porni de pe poziția a 10-a a grilei de start la cursa programată duminică. Așadar, încă poate spera la o clasare cât mai bună la finalul Marelui Premiu al Catalunyei. Din pole-position urmează să plece George Russell de la Mercedes, urmat de Lewis Hamilton de la Ferrari și Kimi Antonelli, de asemenea de la Mercedes.

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Locul 4 pe grila de start la cursa de duminică va fi ocupat de Lando Norris de la McLaren, în vreme ce în primele 10 poziții și-au mai adjudecat prezența Max Verstappen și Isak Hadjar (ambii de la Red Bull), precum și Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls) și Nico Hulkenberg (Audi), bineînțeles pe lângă Charles Leclerc, despre care s-a notat deja anterior.

Cum arată Top 10 în calificările de la Barcelona

  • 1. George Russell (Mercedes)
  • 2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 4. Lando Norris (McLaren)
  • 5. Max Verstappen (Red Bull)
  • 6. Isak Hadjar (Red Bull)
  • 7. Oscar Piastri (McLaren)
  • 8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 9. Nico Hulkenberg (Audi)
  • 10. Clarles Leclerc (Ferrari)

Video cu accidentul în care a fost implicat Charles Leclerc

Când are loc Marele Premiu al Catalunyei

Cursa a fost programată să se desfășoare duminică, 14 iunie, de la ora României 16:00. În ceea ce privește calificările de sâmbătă, una dintre cele mai mari surprize a fost reprezentată de faptul că ambii piloți de la Alpine, Pierre Gasly și Franco Colapinto, au fost eliminați în a doua sesiune. De asemenea, ar mai fi de consemnat și că în Q1 au existat două echipe care au avut de asemenea ambii piloți eliminați. Este vorba despre Aston Martin, cu Fernando Alonso și Lances Stroll, respectiv Cadillac, cu Sergio Perez și Valtteri Bottas.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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