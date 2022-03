Charles Michel a vorbit cu Vladimir Putin. Președintele Consiliului European a cerut oprirea imediată a ostilităților. Ce au mai discutat aceștia

În a 12-a zi de război ruso-ucrainean, președintele Consiliului European, Charles Michel, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au purtat o amplă discuție telefonică.

Într-o postare pe pagina sa de Twitter, președintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că a vorbit cu președintele rus Vladimir Putin despre situația gravă din Ucraina.

În timpul discuției dintre cei doi, oficialul de la Bruxelles i-a cerut liderului de la Kremlin ”să înceteze imediat ostilităţile” în Ucraina şi ”să garanteze trecerea în siguranță a ajutorului umanitar”.

”Am discutat cu președintele Vladimir Putin despre situația tragică din Ucraina.

UE condamnă cu cea mai mare fermitate agresiunea întreprinsă de Rusia împotriva Ucrainei”, a scris în mediul online președintele instituţiei europene.

Charles Michel și-a continuat postarea de pe site-ul de socializare spunând că: ”I-am cerut preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, să oprească imediat ostilităţile, să permită coridoare umanitare sigure şi acces la asistenţă”.

Oficialul de la Bruxelles a precizat că a subliniat în timpul discuţiei sale cu Vladimir Putin ”necesitatea de a se asigura siguranţa şi securitatea instalaţiilor nucleare”.

