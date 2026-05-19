ChatGPT Plus gratis timp de un an pentru cetățeni. Proiectul uriaș care în România este imposibil de aplicat. Expert AI: „Vorbim de o societate care nu e polarizată”

OpenAI a anunțat că cetățenii din Malta primesc acces gratuit la varianta ChatGPT Plus, însă cu o singură condiție. Programul național „AI pentru toți” este destinat celor care vor să-și aprofundeze abilitățile în inteligența artificială și să învețe cum să o utilizeze. FANATIK a discutat pe această temă cu un expert în AI care a explicat ce se află în spatele acestei decizii și cine are de câștigat.

ChatGPT gratuit pentru cei care îndeplinesc o singură condiție

OpenAI și Guvernul Maltei colaborează pentru a oferi cetățenilor acces la gratuit pentru un an la varianta plătită de ChatGPT, însă cu o singură condiție. Cei care vor să utilizeze instrumentul trebuie să parcrugă un curs online gratuit numit „AI pentru toți”, program dezvoltat de Universitatea din Malta, a anunțat .

„Prin intermediul acestui curs de inteligență artificială pentru toți ne asigurăm că fiecare cetățean, indiferent de mediul din care provine, are șansa de a-și dezvolta încrederea și abilitățile necesare pentru a prospera într-o lume digitală. Prin asocierea acestei educații cu accesul gratuit la cele mai avansate instrumente digitale disponibile astăzi, transformăm un concept nefamiliar într-un ajutor practic pentru familiile, studenții și lucrătorii noștri. Malta este prima țară care lansează un parteneriat de această amploare, deoarece refuzăm să-i lăsăm pe cetățenii noștri să rămână în urmă în era digitală. Ne punem oamenii în prim-planul schimbării globale”, a declarat ministrul maltez al economiei, Silvio Schembri.

Cursul are scopul de și oferă posibilitatea de dezvoltarea abilităților practice în acest domeniu. De asemenea, OpenAI menționează că proiectul ajută oamenii să înțeleagă ce este AI, ce poate și ce nu poate face și cum să o utilizeze în mod responsabil acasă și la locul de muncă. După finalizarea cursului, cetățenii pot accesa ChatGPT Plus timp de un an, fără costuri suplimentare.

„Prin acest parteneriat, Malta este lider în Europa și în lume în ceea ce privește aducerea inteligenței artificiale la dispoziția tuturor cetățenilor săi”, a menționat șeful OpenAi, George Osborne, conform surse menționate.

Cum explică un expert AI acest proiect

Având în vedere temerile oamenilor cu privire la faptul că și că studenții abuzează de aceste platforme în parcursul lor educațional, FANATIK a discutat cu expertul în inteligență artificială, avocatul Alexandru Silviu Goga. Acesta ne-a explicat cum funcționează, de fapt, aceste înțelegeri între guverne și marile companii.

„Au o înțelegere cu OpenAI ca să le dea bani. Practic, a plătit guvernul pentru acel acces. Guvernul cumpără pentru el niște licențe, de exemplu o mie de licențe îi trebuie, pentru o mie de conturi. Și vine OpenAI și spune: `Nu vrei să cumperi licențe că la tine e populația mică, hai să le dăm acces la toți`. Aparent, cetățenii sun bucuroși. Pe ei nu-i interesează că în spate a fost un cost de 3 milioane de euro, de exemplu. Pe ei interesează că au primit ChatGPT Pro gratuit”, ne-a explicat expertul.

În același timp, avocatul reamintește faptul că și alte mari companii au procedat șa fel și au oferit versiuni Pro gratuite. Acesta a amintit de Google care a oferit versiunea Pro pentru toți studenții din lume.

Cine și ce câștigă

În același timp, expertul AI susține că este vorba despre o schemă de marketing și că în acest fel platformele câștigă utilizatori și așa se îmbunătățesc, iar guvernele arată că lucrează în interesul cetățenilor. La rândul lor, cetățenii se folosesc de aceste instrumente și își ușurează munca.

„Este o găselniță de marketing prin care furnizorii de unelte de inteligență artificială să mai câștige o cotă din piață și totodată se mai facă niște bani rapid. Este normal ca guvernele diferitelor state să procedeze în sensul protejării intereselor cetățenilor lor sau sprijinirii intereselor cetățenilor lor. Dacă toți devenim niște power users, niște utilizatori foarte buni ale acestor unelte, le facem mai bune. Pe măsură ce le facem mai bune, ajută întreaga omenire. Că în final ele sunt înfometate după date și atunci, dacă tu convingi o populație a unei țări, chiar și mici, așa cum e ea, Malta, să folosească, tu strângi o informație foarte valoroasă. O să vedem tot mai des chestiunea asta. La fel și la universități. Unele universități recomandă folosirea anumitor unelte la care probabil ai reducere la ele sau tot așa, ai gratuit”, a mai punctat expertul Alexandru Silviu Goga.

De ce nu s-ar putea întâmpla la fel și în România

Mai mult decât atât, expertul în inteligență artificială susține că acest lucru s-a întâmplat în Malta deoarece este vorba despre o țară cu o populație mai mică și în care societatea nu este polarizată. De asemenea, el menționează că în România n-ar fi un deal atât de bun.

„E împachetată bine. E bine să devină toată lumea literată în utilizarea inteligenței artificiale, să devină utilizatori buni. Își asumă toată lumea și vorbim de o societate care nu este polarizată, nu are clasă de mijloc, dar e o societate care chiar ar putea să folosească. Nu ar putea să se întâmple asta în Luxemburg. Ce le trebuie celor din Luxemburg să folosească inteligența artificială când ei stau pe milioane de euro fiecare cetățean? Sau în Monte Carlo, nu o să vezi asta. Sau în România, nu o să vezi asta. Că ce îi trebuie lui a Mihalăchioaiei din fundul Moldovei, din Bârlad, care nu are canalizare și apă și curent? Ce îi trebuie lui inteligența artificială? Că nici nu ar putea să o acceseze, că nu știe ce e aia. Nu-i folosești la nimic. Dar în Malta ai putut să faci asta, că ai o societate echilibrată”, a mai punctat avocatul.

De asemenea, în România ar mai fi un lucru dificil de implementat pentru cei de la OpenAI din cauza faptului că mulți sunt plecați peste hotare, iar aplicația funcționează diferit în funcție de locul în care ești, de unde o descarci. Pe lângă acest aspect, mulți deja folosesc ChatGPT sau alte platforme asemănătoare cu inteligență artificială, deci sunt familiarizați cu asta.