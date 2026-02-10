ChatGPT, tot mai des folosit pentru problemele cu legea. Avocații avertizează asupra riscurilor: „Poate să atragă și consecințe penale”

ADVERTISEMENT

Inteligența artificială este folosită nu numai pentru a oferi sfaturi în problemele din viața de zi cu zi, ci și la locul de muncă. De asemenea, oamenii se consultă cu ChatGPT și pe chestiuni juridice, iar avocații avertizează și spun că, în unele cazuri, aplicațiile cu inteligență artificială pot aduce mai multe probleme, chiar și de natură penală.

ChatGPT, folosit și în probleme juridice

Deși ChatGPT și alte aplicații cu inteligență artificială ușurează munca multor oameni în diferite domenii, acestea pot aduce probleme în cazul domeniului juridic. Avocații sunt îngrijorați în privința clienților, care primesc sfaturi de la astfel de platfome. Modelele AI nu înțeleg contextul complet în care persoana respectivă este implicată și nu are istoricul complet în anumite cazuri, ceea ce le pot aduce mai multe probleme, spun avocații pentru Axios.

Mai mult decât atât, avocații spun că ChatGPT „îi face pe oameni să nu creadă ce spui”, astfel că, în unele cazuri, cuvântul unui specialist nu este mai credibil decât sfaturile oferite de o platformă de acest gen, relatează sursa menționată. Cu toate acestea, aplicațiile AI pot fi utile și în cazul profesioniștilor și îi scutesc de multe ore pierdute prin documente.

Angajații CFR au apelat la ChatGPT pentru a încerca să scape de pușcărie

Și în România a fost un caz în care oamenii au folosit ChatGPT pentru o problemă juridică. 33 de angajați CFR sunt acuzați de fraudă cu bilete de tren. În acest context, au apărut stenograme în care s-a descoperit că aceștia cereau sfaturi de la inteligența artificială pentru a scăpa de pedeapsă, conform

Procurorii spun că angajații CFR blocau locurile la vagoanele de dormit și cușetă, folosindu-se de datele unor elevi care aveau gratuitate, după care le vindeau în tren și banii erau băgați în buzunare, fără a se tăia bilete. Astfel, anchetatorii au descoperit că unii s-au folosit și de ChatGPT în încercarea de a scăpa de probleme.

Unele dintre întrebările puse au fost: „Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?”/ „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?”/ „Şeful de serviciu a zis că este o instruire. Dacă este o instruire de ce ar pune întrebări poliția, nu îți dă sfaturi ce să nu mai fac în viitor?”, arată sursa menționată.

Cum privesc avocații situațiile de acest gen

FANATIK a luat legătura cu avocatul Alexandru Bajdechi care ne-a declarat faptul că a observat această tendință a oamenilor de a folosi pentru a obține unele răspunsuri din domeniul juridic. El subliniază că folosirea unor platforme de acest gen „nu este atât de ușoară pe cât pare”, deoarece întrebările trebuie puse într-un anumit mod pentru a primi răspunsuri exacte, altfel, inteligența artificială face confuzii. Mai mult decât atât, doar un profesionist știe să cearnă corect informațiile din răspunsurile oferite.

„De multe ori aceste instrumente de inteligență artificială fac confuzii. De exemplu, apar confuzii între ajutoare sociale, cum ar fi indemnizația de creștere a copilului, și obligația de întreținere, pensie alimentară. Deci, apar astfel de confuzii între diferite tipuri de drepturi și, de cele mai multe ori, dacă nu este rafinat răspunsul, răspunsul este greșit. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă că poate pentru o problemă generală inteligența artificială poate să dea un răspuns general.

Dar pentru o problemă specifică nu poate să înlocuiască experiența unui profesionist pentru că, mai ales dacă vorbim de o opinie juridică, deci pe o chestiune cu mai multe detalii, metoda de cercetare în esență nu vizează doar căutarea pe internet, cum face ChatGPT. Poate să însemne și căutarea în interiorul unor materiale care nu sunt disponibile pe internet, cum ar fi cărți. Poate să însemne căutarea în bază de date jurisprudențiale, la care inteligența artificială, cel puțin varianta gratuită, nu are acces”, a explicat avocatul Alexandru Bajdechi.

ChatGPT poate aduce mai multe probleme

Avocatul subliniază faptul că mai ales pe zona de litigii este nerecomandată utilizarea unei aplicații cu inteligență artificială, deoarece „actele de procedură în România au o anumită formă, iar problema trebuie pusă într-un anumit fel pentru instanța de judecată”.

„O persoană care crede că poate să-și rezolve o problemă litigioasă cu inteligența artificială este o persoană naivă care nu face decât să se pună într-o situație mai dificilă decât cea în care se afla inițial. Ca să nu mai spun că asta poate să atragă și alte consecințe. Poate să atragă și consecințe penale. Poate să atragă sancțiuni contravenționale, poate să atragă sancțiuni de genul amenzi judiciare”, a avertizat avocatul Alexandru Bajdechi, pentru FANATIK.

Cum se folosesc avocații de inteligența artificială

Avocatul Alexandru Bajdechi ne-a explicat și modul în care profesioniștii se pot folosi de platformele cu inteligență artificială, astfel încât să ușureze munca. Acesta a menționat faptul că -ul îi ajută să identifice chestiuni punctuale într-un volum mare de documente. De asemenea, AI-ul poate fi util în verificarea unor documente și poate oferi sugestii pentru îmbunătățirea acestora.

„Poate fi utilizat, și îl folosesc destul de mult pe această zonă, pe sintetizare. Sintetizare, redactarea unor concluzii, poate să ajute ca o analiză independentă a unor documente. Subliniez „independentă”, în sensul că avocatul trebuie să evalueze în mod propriu dacă anumite anumite argumente sunt întemeiate sau nu. Adică nu trebuie să bazezi pe ideea că a spus AI-ul chestia asta, pentru că AI-ul nu este o persoană. AI-ul este un instrument”, a mai punctat avocatul pentru FANATIK.