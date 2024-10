, moștenită de la mama sa. Este vorba despre un chec delicios, fără zahăr. Cum se prepară?

Chec delicios, fără zahăr. Carmen Brumă dezvăluie rețeta moștenită de la mama sa: „Este foarte bun”

Carmen Brumă ne spune secretul unui chec delicios și sănătos, fără zahăr. Vedeta a adaptat rețeta tradițională, , înlocuind zahărul cu îndulcitor. Desertul a avut mult succes printre urmăritorii săi, care au vrut să afle rețeta exactă.

“Am postat în vară checul acesta făcut de mama și am primit o grămadă de mesaje de la voi în care îmi cereați rețeta, așa că am rugat-o pe mama să ne învețe, pentru că nu știu să-l fac așa cum îl face ea. Am insistat să punem îndulcitor, deși rețeta tradițională este cu zahăr, dar a ieșit și cu îndulcitor. Este foarte bun”, a spus Carmen Brumă pe Instagram, potrivit

Pentru a prepara acest desert minunat, ai nevoie de câteva ingrediente simple:

Ingrediente:

5 ouă

300 grame făină

250 grame îndulcitor

7 linguri apă carbogazoasă

o lămâie (zeama și coaja rasă)

un vârf de lingură amoniac

3 linguri cacao

Mod de preparare:

Pentru început, separă ouăle și bate albușurile spumă cu jumătate din cantitatea de îndulcitor și câteva picături de zeamă de lămâie până când compoziția e lucioasă. Separat, amestecă gălbenușurile cu restul de îndulcitor și apa minerală până devin cremoase.

Apoi poți să adaugi treptat făina în amestecul de gălbenușuri, urmată de amoniacul stins cu zeamă de lămâie și coaja rasă. Cu mișcări blânde, de jos în sus, încorporează spuma de albușuri pentru a păstra textura aerată a compoziției.

În continuare, ia un sfert din compoziție și amestec-o cu cacao. Toarnă aluatul simplu în tava tapetată cu hârtie de copt, iar deasupra adaugă cu grijă amestecul cu cacao, creând un model decorativ după preferințele tale.

Preîncălzește cuptorul la 190 de grade Celsius și lasă checul la copt pentru aproximativ 30 de minute. Poți verifica dacă este gata folosind trucul cu scobitoarea: dacă o înfigi în centru și iese curată, înseamnă că checul tău este perfect copt.