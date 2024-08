Chef Cătălin Scărlătescu, scos din sărite la MasterChef: “Vii în fața noastră și susții niște chestii tâmpite”

Cătălin Scărlătescu s-a enervat la culme după ce unul dintre concurenții veniți să demonstreze că merită să câștige MasterChef 2024 a dat cu bâta-n baltă.

Cătălin Scărlătescu, enervat la culme la MasterChef

Filmările pentru noul sezon MasterChef sunt în toi, iar concurenții sunt foarte talentați, după cum susțin chefii. Totuși, printre ei se numără și unii “puțin cam nebuni”, ca să-l cităm pe Scărlătescu.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite, nu-mi mai aduc aminte.

Sunt momente în care nu vor să înțeleagă. Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru FANATIK.

Chef Cătălin Scărlătescu: “Ne-a făcut un rahat de farfurie”

Concurentul care a reușit să-l scoată din sărite pe Cheful de la Pro Tv a pregătit un foie-gras, care a cam lăsat de dorit: „De exemplu, un concurent foarte interesant, concurent foarte drag nouă, care gătește bine, ne-a făcut un rahat de farfurie. A făcut un foie-gras, nu l-a gătit și i-am zis ‘cum ai ajuns tu să nu faci foie-gras?’. Zice, ‘eu știu că foie-gras se pune rece în tigaie’. Puneți mâna pe carte. Dacă ai carte, ai parte”, ne-a relatat cheful.

Juratul MasterChef, Cătălin Scărlătescu, a recunoscut că nici el nu le știe pe toate în bucătărie și că nu deține vreo baghetă magică. Mai mult, el nu se bagă la gătit dulciuri sau patiserie, ci preferă să îi lase pe cei care chiar se pricep la asta.

„O, Dumnezeule Mare, . Haideți să vă spun. Eu sunt bucătar de meserie. Niciodată nu m-aș băga la măcelărie, niciodată nu m-aș băga în cofetărie, în patiserie, în gelaterie. Nu vreau să mă bag acolo, de ce să le iau munca altora? Eu gătesc, nu mă puneți să fac dulciuri pentru că nu-mi doresc să fac dulciuri. Îmi place să stau și să mănânc dulce făcut de o bunică drăguță, de o cofetăreasă.

Și, bineînțeles că există mâncăruri chiar și în bucătărie care nu-mi ies. Asta înseamnă normalitate. Să știți că niciunul din noi, bucătarii de pe planeta asta, nu ne trezim dimineața și avem bagheta magică. Nu suntem artiști. Gastronomia este o știință”, a mai declarat Scărlătescu pentru FANATIK.

Ce trebuie să gătească Scărlătescu pentru a o mulțumi pe Doina Teodoru?

De când este cu Doina Teodoru, juratul de la MasterChef și-a schimbat preparatele pe care le gătește acasă. Și, de asemenea, a început să stea mai des la cratiță. Asta când nu o face ea. În acele momente el stă departe de bucătărie. Nu se bagă în oalele ei și nu-și dă cu părerea.

„Acum, mai nou, pentru Doina trebuie să gătesc, vegetariene. Cum ar fi să mă bag eu peste ea când gătește? Nu. Ea nu are curaj să vină să-mi spună mie nimic, eu o să mă uit la televizor când gătește ea. Și dacă e bun, e bun…”, mai spune Cheful.

Cătălin Scărlătescu a revenit la filmările MasterChef cu bateriile încărcate. El și Doina Teodoru s-au plimbat toată vara în mai multe țări, destinațiile alegandu-le ea, se pare. A avut timp și de plimbări, și de filmările pentru noul sezon al show-ului culinar.

Cătălin Scărlătescu: “Mă plimbă Doina de mă ia naiba, m-a amețit prin toată Europa”

„Noi, vara asta, am și muncit, încă muncim, dar ne-am și plimbat puțin. Vă dați seama, vin după un an și jumătate de concediu, adică sunt bun de muncă încă vreo 3-4 ani de aici încolo.

, m-a amețit prin toată Europa. Am fost și în Albania, am fost și în Serbia, Italia, Franța, Spania. Peste tot, n-am scăpat un colț. Am fost și în Grecia. Ce mă plimbam eu până acum, dar ea mi-a dat gps-ul peste cap”, a relatat Cătălin Scărlătescu.

Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu sunt noii jurați MasterChef. Noul sezon ce va fi difuzat la Pro Tv, din 10 septembrie. Emisiunea culinară este prezentată de nimeni alta decât Gina Pistol.