Alina Vidican s-a logodit cu milionarul american cu care se iubește de ceva vreme deja și, normal, au petrecut cum se cuvine pentru a marca un asemenea eveniment important.

După ce, romantic din cale afară, milionarul american i-a pus pe deget inelul de logodnă, Alina Vidican și Claude au petrecut așa cum se cuvine.

Alina Vidican și milionarul au chefuit după logodnă

După ce emoțiile cererii în căsătorie au trecut, Alina Vidican și Claude, milionarul de origine braziliană stabilit în America, au decis să petreacă și să sărbătorească evenimentul cu pricina. Iar cum, atunci când vine vorba de petreceri Alina Vidican este o expertă – organizează, totuși, suficiente petreceri la restaurantul din Miami – cei doi îndrăgostiți au mers chiar în locația pe care o conduce fosta soție a lui Cristi Borcea.

Și, ca un făcut, acolo era în desfășurare o petrecere românească la care cânta un cântăreț de muzică populară. Și, chiar dacă milionarul american nu știe, probabil, prea multe despre muzica de genul, sursele noastre spun să s-a distrat de minune alături de Alina Vidican. Iar cei doi îndrăgostiți, chiar dacă nu au făcut show pe ringul de dans, s-au bucurat de momentele de neuitat petrecute împreună, ca viitori soți, logodiți, giugiulindu-se ca doi tineri de liceu.

Alina Vidican a primit un inel spectaculos, cu diamant

Alina Vidican a acceptat cererea în căsătorie a lui Claude după ce, de mai bine de doi ani, cei doi se iubesc în cea mai mare discreție. Iar momentul în care Claude a cerut-o pe Alina Vidican în căsătorie a fost unul organizat în cel mai mic amănunt, milionarul american cu sânge latin fiind, pare-se, un romantic incurabil.

Iar inelul de logodnă este unul pe măsura iubirii pe care cei doi și-o poartă, bijuteria făcută din aur având în centrul ei un diamant impresionant, unul care să anunțe, parcă, cât de mult își dorește milionarul american să devină soțul Alinei Vidican.

De altfel, ne-a precizat sursa noastră, Alina Vidican este răsfățată cu tot felul de surprize de Claude, logodnicul ei, acesta fiind extrem de generos cu frumoasa provenită din Timișoara, colierele cu diamante și alte asemenea bijuterii fiind printre cadourile făcute fostei soții a lui Cristi Borcea de către milionarul american.

Alina Vidican și milionarul cu care s-a logodit, pasionați de mașini scumpe

”S-au cunoscut în momentul în care Alina a cumpărat mașina. S-au plăcut, au început să iasă împreună, iar apoi totul s-a transformat într-o relație serioasă”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, un apropiat de-al Alinei Vidican. Și, cum Alina Vidican a cumpărat un Ferrari de vreo 200.000 de euro, fosta soție a lui Cristi Borcea și Claude au avut suficiente subiecte de discuții, mai ales că milionarul american este, printre altele, și pilot de curse.

De altfel, după ce a cumpărat bolidul cu pricina, Alina Vidican a reușit să încaseze, în decurs de o săptămână, și două amenzi de circulație, fiind la un pas să se aleagă și cu un dosar penal pentru felul în care a condus, ea făcând, ca un adevărat pilot de curse, câteva manevre riscante pe stradă și depășind viteza maximă admisă.

Alina Vidican i-a cerut voie lui Cristi Borcea să se logodească

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, este extrem de atentă ca cei doi copii pe care îi are cu omul de afaceri să nu fie afectați de relația pe care o are ea cu un alt bărbat. De altfel, Alina, susțin sursele noastre, a discutat cu Cristi Borcea pe subiectul relației pe care o are cu Claude, milionarul american care a cerut-o în căsătorie, fostul dinamovist dându-și acordul.

”Alina i-a cerut părerea lui Cristi Borcea, așa cum e normal, având în vedere că sunt, împreună, părinții a doi copii. Cristi nu s-a opus, i-a spus doar să fie atentă și să cumpănească bine decizia și să fie atentă la relația lui Claude cu cei doi copii ai lor”, ne spunea sursa FANATIK acum câteva zile despre felul în care Alina Vidican și Cristi Borcea au ”reglat” situația.