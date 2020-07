Chef Florin Dumitrescu, despre recordul de infectări cu COVID-19: ”Mi se pare aberant”

Bucătarul și juratul „Chefi la cuțite”, Florin Dumitrescu, a mărturisit în mediul online că nu este genul care să „spameze” oamenii legat de purtarea măștii de protecție, însă i se pare absurd ca politicienii să vorbească în fiecare zi de numărul mare de cazuri de coronavirus.

Renumitul chef consideră că nu este treaba lui să țină lecții de educație civică pe rețelele de socializare și chiar se așteaptă la un val de reacții negative, dar cu toate acestea spune că fiecare dintre noi ar trebui să facem un efort pentru cei din jur.

Juratul de la Antena 1 urăște politica, acesta fiind și motivul pentru care nu dorește să vorbească prea mult pe marginea acestui subiect. Florin Dumitrescu este de părere că oamenii ar trebui să fie mai responsabili și să poarte mască de protecție pentru a se ține departe de viruși.

Florin Dumitrescu, mesaj legat de cazurile de coronavirus în creștere

De asemenea, bucătarul a mărturisit că i se pare aberant să citească zilnic despre numărul mare de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, la fel și legat de spitalele pline de oameni bolnavi. Florin Dumitrescu a adus în discuție acest aspect în condițiile în care oamenii continuă să plece în vacanță.

„Aud bine, văd relativ bine, respir bine. Pe sub masca asta mai am o mască în 3 straturi. Chiar pot să respir și mai am și plămânii munciți de mulți ani de nicotină! Nu te spamez zilnic cu anunțul ăsta, ,«poartă masca».

Consider că nu este treaba mea să fac educație civică cu lumea din social media, dar… mi se pare aberant să citesc zilnic despre numărul mare de cazuri și de spitalele pline și în același timp de locurile aglomerate de vacanță!

Este normal ca lucrurile astea să existe, o să vă dați seama citind comentariile chiar și de la postarea asta (un pic de premoniție, dar poate descurajez mesajele de tip «conspirație») care este legătura între simțul civic, responsabilitate, simțul conservării și numărul ridicat de bolnavi.

Urăsc politica, de aia mă țin departe de comentarii inutile și păreri. Dar, cum ziceam la început de postare, oricâte straturi de mască ai pe față, tot o să poți respira. Fă un efort pentru cei din jurul tău, mai mic sau mai mare, dar ține-te departe de viruși, în general.

Fă-te bine, omule, ia-ți masca pe față dacă ieși pe stradă, chiar și în spații deschise, mai bine în siguranță decât să îți pară rău!”, a scris celebrul bucătar și jurat pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei imagini în care apare cu mască de protecție.

Florin Dumitrescu a dorit să precizeze în finalul mesajului că acesta nu a fost publicat în mediul online pentru că a fost plătit sau pentru că i s-a sugerat, ci mai degrabă pentru că așa a simțit. În plus, cheful a subliniat faptul că postarea sa nu este „reclamă la măști, virus sau 5G”.

„Această postare nu este plătită, sugerată, recomandată. Nu este reclamă la măști, virus sau 5G. Nu conține mesaje cu scop manipulator sau conspirativ”, a completat juratul de la Antena 1.