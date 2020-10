Chef Florin Dumitrescu a surprins cu o urare specială pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei de naștere a partenerei sale de viață, Cristina, care i-a devenit soție în anul 2014.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă de Florin Dumitrescu a auzit toată lumea, acesta fiind o figură populară în showbiz-ul românesc, puțini știu cine este soția acestuia. Cristina, pe care soțul o alintă Zelda, este autoarea blogului Cristina Sima Beauty Blog, lucrând, în trecut, pentru o revistă de modă cunoscută în România.

Cristina și Florin Dumitrescu s-au cunoscut în 2010, când blondina i-a trecut pragul resturantului pentru a afla detalii despre mâncarea pregătită de celebrul bucătar. Chef Florin s-a îndrăgostit imediat de frumoasa tânără, căreia i-a pregătit un desert care să o impresioneze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chef Florin Dumitrescu, mesaj emoționant, de ziua soției sale. “Are tot ce îi trebuie pentru…

Nu este un secret faptul că Florin Dumitrescu este un tată și un soț împlinit, având trei fetițe superbe și o soție frumoasă și inteligentă. Renumitul bucătar și partenera sa de viață, Cristina, s-au cunoscut în anul 2010, când s-au îndrăgostit iremediabil la prima vedere.

Zilele trecute, Florin Dumitrescu a postat un mesaj emoționant în mediul online cu ocazia aniversării a 10 ani de relație cu Cristina. Astăzi, frumoasa blondină a împlinit 39 de ani, iar Chef Florin i-a făcut acesteia o declarație publică, plină de romantism, pe contul său de Instagram, alături de un colaj cu fotografii emoționante.

ADVERTISEMENT

,,Cu toată bucuria vă spun că oficial este ziua ei! Da, ştiu, fiecare zi este ziua ei, dar de data asta este ziua ei pe bune. Am învățat multe de la ea şi am construit totul împreună, tot de la ea am învățat şi treaba asta. E specială, zâmbeşte, are tot ce îi trebuie şi nimic mai mult sau mai puțin ca să fie jumătatea mea. Recunosc, e greu să țin pasul uneori, dar ea este motorul meu şi aripile mele. Sunt un bărbat împlinit pentru că ea este Femeia Perfectă pentru mine!

La mulți ani, Zelda! Te iubesc mult!

P. S. Petrecerea o recuperăm după pandemie! Facem una mare pentru toate cele 4 aniversări de anul acesta petrecute acasă!”, a scris Florin Dumitrescu în dreptul postării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, soția lui Florin Dumitrescu a mărturisit că și fetițele sale sunt pasionate de gastronomie și își ajută părinții la gătit. Micuțele Ava Elisabeta și Mia Victoria au moștenit pasiunea pentru bucătărie și au învățat să facă micul dejun și diverse deserturi, în zilele libere pregătind biscuiți și turtă dulce cu familia.

În 2018, jurnalista i-a demonstrat lui Chef Florin Dumitrescu faptul că și ea este foarte pricepută în arta culinară, după ce a urmat un curs de gătit dulciuri raw-vegan.

ADVERTISEMENT