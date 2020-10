Chef Florin Dumitrescu, mesaj emoționant la aniversarea de 10 ani a nunții: ”Noi tot împreună, parcă și mai fericiți”

Chef Florin Dumitrescu a formulat un mesaj cât se poate de emoționant, pe care i l-a dedicat soției lui. Fanii au fost emoționați să afle ce crede renumitul bucătar despre partenera lui de viață, mai ales că cei doi au marcat o aniversare cât se poate de specială, cea de 10 ani.

Cunoscutul jurat de la Antena 1 și-a exprimat liber sentimentele în mediul online și i-a făcut pe urmăritorii săi să ofteze. Vedeta de la Chefi la Cuțite a dorit ca acest prilej anivesar să nu rămână la voia întâmplării și i-a dedicat un mesaj foarte lung soției sale.

Aceasta se numește Cristina Sima Dumitrescu și îl face pe cunoscutul bucătar un bărbat foarte fericit. Tocmai din acest motiv, curioșii au putut afla și cum au arătat începuturile relației lor, ce a debutat cu un deceniu în urmă.

Anunțul emoționant făcut de chef Florin Dumitrescu, la aniversarea de 10 ani a nunții. Ce spune despre soția lui

Juratul de la Antena 1 i-a transmis soției sale cât de mult o iubește cu ajutorul rețelelor sociale. Acesta a postat o imagine cu un portret al Cristinei, partenera lui de viață, cea alături de care a împărțit foarte multe până în prezent. Relația lor pare să fie una mai puternică decât era la începuturi.

Chiar Florin Dumitrescu le-a mărturisit fanilor lui că în primele luni de când o cunoscuse pe Cristina avea apropiați ce nu le dădeau prea mari șanse de reușită, în calitate de cuplu. Anii au trecut, însă, iar cei doi se iubesc foarte mult și au rămas alături. Și despre toate acestea colegul de emisiune al Ginei Pistol a făcut mărturii importante.

Renumitul bucătar Chefi la Cuțite și Cristina, în vârstă de 38 de ani, au împreună și două fiice, iar la început de pandemie acesta a anunțat că o perioadă nu a mai împărțit patul cu soția lui, de frica noului coronavirus.

“10 ani de când suntem împreună oficial. Bine, au trecut câteva zile bune, dar cam în perioada asta acum 10 ani, ne afişam împreună. Eu bucătar, ea beautywriter. Azi combinația asta e ok, e hip, e cool. Atunci, în 2010, nu era cine știe ce să fii bucătar. Dar, azi e misto să ai acasă un chef, mai ales în condițiile în care trăim noi azi.

Țin minte și acum, poza asta îi era profil pe Facebook, iar din salariul meu i-am cumparat un ceas de ziua ei. Am dus-o la shopping la vitrină (adică, doar privim, nu luăm nimic că vine chiria și avem alte priorități), dar am întrebat-o subtil ce îi place, am băgat la cap, am luat salariu și i-am luat cadoul.

Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toți dintre ei s-au despărțit de ceva timp și noi tot împreună și după 10 ani parcă și mai fericiți! Atât aveam de zis. Sănătate să aveți! Te iubesc, Sima!”, a transmis chef Florin Dumitrescu, prin intermediul contului de Instagram.

