Chef Orlando Zaharia, bucătarul de aur al Bucureștiului, dezvăluiri din culisele emisiunii ”Chefi la Cuțite”: “Momente în care sunt dur și nu accept decât…” . Exclusiv

Orlando Zaharia, recunoscut și ca bucătarul de aur al Bucureștiului, este noul chef de la Antena 1. Juratul de la Chefi la Cuțite mărturisește, cu sinceritate, într-un material exclusiv marca FANATIK, cum a ajuns ca bucătăria să-l aleagă pe el, și nu invers. Experiența anilor printre cratițe l-au făcut să își dea seama că nu există restaurant fără de greșeală, indiferent de câtă dăruire și interes și-ar da.

Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri din culisele emisiunii ”Chefi la Cuțite”

În urmă cu doar un sezon, Chef Orlando Zaharia a devenit noul jurat al emisiunii Chefi la Cuțite. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, bucătarul de aur al Bucureștiului ne spune ce înseamnă, cu adevărat, un restaurant bun. Aflăm cum merge treaba la emisiunea ”Chefi la cuțite” și ne dezvăluie cum este, de fapt, omul Orlando. Celebrul Chef ne povestește despre relația cu fiul sau, Andreas, care îi moștenește talentul în bucătărie. De asemenea, ne povestește unde a cunoscut-o pe Mădălina, jumătatea lui.

ADVERTISEMENT

Cum merge emisiunea? Cum s-au adaptat telespectatorii la schimbarea juraților?

Chef Orlando Zaharia: – După ani de lucrat cu oamenii, cred că toate calitățile noastre individuale au ajuns la public, care ne-a apreciat. Am fost noi, simplu, iar telespectatorii au apreciat.

Dur, intransigent în fața camerelor, dar cum este, de fapt, omul Orlando Zaharia?

Chef Orlando Zaharia: – Eu sunt doar un om. Un om cu calități, cu defecte. Am momente în care mă emoționez și momente în care sunt dur și nu accept decât realitatea. Mă consider un om complet și complex.

ADVERTISEMENT

Cheful de la Antena 1 recunoaște: „Curățenia, uniforma ospătarilor, meniul…”

Ce înseamnă un restaurant bun, un loc în care lumea vine cu plăcere?

Chef Orlando Zaharia: – Un restaurant bun este acel restaurant care îți trezește amintiri mult după ce l-ai vizitat. Un loc care să te motiveze să povestești experiența, calitatea mâncării, calitatea serviciilor și ospitalitatea. Oamenii merg la restaurant din diverse motive: ți se face foame, ai o întâlnire de afaceri, vrei să surprinzi persoana iubită. Nu cred că există restaurantul perfect.

Ce nu ar trebui să se întâmple, niciodată, într-un restaurant care se respectă?

Chef Orlando Zaharia: – Sunt foarte multe lucruri care nu ar trebui să se întâmple. În primul rând, calitatea produselor ar trebui să rămână constantă. Dacă există vreo schimbare, ar trebui să fie una spre mai bine, mai bun, mai calitativ.

ADVERTISEMENT

Eticheta, minimul de politețe, sunt foarte multe lucruri de bază care alcătuiesc imaginea unui restaurant. Curățenia, uniforma ospătarilor, meniul, toate aceste lucruri formează imaginea de ansamblu ce reprezintă restaurantul în cauză.

Juratul de la ”Chefi la Cuțite”, mai sincer ca niciodată: „Nu suportam să știu că prietenii mei erau…”

De la 14 ani ai descoperit magia bucătăriei. Cum s-a întâmplat?

Chef Orlando Zaharia: – Sunt cunoscut de către public ca un om extrem de sincer. , am fost ales să lucrez în bucătărie de la vârsta de 14 ani. Nu suportam, cu sinceritate vă spun, să știu că prietenii mei erau afară în timp ce eu munceam.

ADVERTISEMENT

Cred că mi-am dat seama de această magie când am început să deprind această artă și să mă pot întreține din ea. Au fost mulți factori ce m-au convins în timp să aleg acest drum. Am simțit, în timp, că . Gustul copilăriei, al mâncării de acasă m-a determinat să continui să mă dezvolt în acest domeniu.

Ai lucrat mulți ani în Cipru și în Rhodos. Cum de nu ai rămas acolo?

Chef Orlando Zaharia: – Eram destul de tânăr și hotărât să nu mă întorc în România fără o stabilitate financiară, cu care să îmi fac părinții mândri. Dacă aș fi rămas acolo, acea mândrie aș fi simțit-o doar eu. Cel mai important lucru, totuși, este că m-am îndrăgostit în acea perioadă. Alături de Mădălina am decis să începem o familie în România.

„Iubirea de mamă nu poate fi niciodată egalată”

Cum a fost copilăria ta, ce trăznăi făceai când erai mic?

Chef Orlando Zaharia: – Am făcut tot felul de tâmpenii în copilăria mea. Îmi amintesc clar un incident când am lăsat întreaga familie fără curent pentru că m-am jucat cu firele greșite. Am spart un geam al școlii, am făcut toate năzbâtiile posibile, din care am înțeles mereu câte ceva. Am avut o copilărie frumoasă, care m-a format pas cu pas, devenind omul care sunt acum.

Ai fost mai mult băiatul mamei sau al tatei?

Chef Orlando Zaharia: – Iubirea de mamă nu poate fi niciodată egalată. Tatăl meu mă iubește enorm, dar a vrut să mă facă un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Anumite apropieri specifice legăturii cu mama nu au existat. Însă, mă consider un copil extrem de iubit de ambii părinți.

Ai o relație specială cu mama ta. Câte din secretele tale i le-ai spus? Cât de importantă a fost ea în dezvoltarea ta profesională?

Chef Orlando Zaharia: – Eu am o relație specială cu amândoi. Nu i-am spus multe mamei, sunt un adevărat introvert. Îmi place să îmi rezolv singur problemele. Am fost crescut într-un cadru în care respectul însemna totul. Dacă consideram că ceva ar putea să îi rănească, preferam să țin acel lucru pentru mine.

Mama, prin simplitatea vorbelor ei, mă face să mă întorc pe drumul meu de fiecare dată. Părinții mei sunt oameni simpli, care m-au învățat cum ar trebui să gestionez situațiile sensibile. Tot de la mama am preluat gustul, gătește incredibil, a și lucrat cu mine. A fost bucătar într-o echipă pe care eu am condus-o. Mereu am ceva nou de învățat de la ea.

Chef Orlando Zaharia, tatăl. Ce a învățat de la Andreas, fiul său?

Cum este tăticul Orlando? Te moștenește Andreas, îi place în bucătărie?

Chef Orlando Zaharia: – Consider că Andreas îmi moștenește pasiunea și talentul pentru gătit. Am încercat, până acum, să mențin această zonă de gastronomie ca un ”fruct interzis” pentru Andreas. Dacă nu poate să facă ce își dorește el, o să îl îndrum spre bucătărie. Eu nu vreau să aleg pentru Andreas, lucrează cu mine în restaurant în diverse arii, din proprie inițiativă. Aș vrea să construiesc omul Orlando Andreas, nu bucătarul Orlando Andreas.

Ce ai învățat, până acum, de la copilul tău?

Chef Orlando Zaharia: – Am învățat cum să mă abțin de la anumite remarci. Am observat cât de des părinții încearcă să își modeleze copiii în copiile lor perfecte, după chipul și asemănarea lor. Andreas are puterea de a-mi spune „Tată, te-am ascultat, mulțumesc pentru sfat, voi ține cont, dar vreau să fac lucrurile în felul meu”. Asta am învățat de la copilul meu, să nu îmi inhib gândurile. Am învățat ce înseamnă iubirea de tată. Văd similarități între mine și el, și multe lucruri pe care le admir.

„Am învățat din toate lucrurile greșite”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

Chef Orlando Zaharia: – Am fost destul de cheltuitor. Veneam dintr-o zonă cu multe lipsuri, așa că mi-am cheltuit mulți bani pe haine, CD-uri și mașini.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Chef Orlando Zaharia: – Am avut multe momente grele. Eu mereu spun că, dacă ai fost întrebat asta și niciun moment greu nu îți vine pe loc, înseamnă că acea experiență a fost doar o încercare. Cel mai greu moment a fost clar din sfera familiei, despre care aș prefera să nu discut. Cum am reușit să merg mai departe? Învățând din toate lucrurile greșite, învățând cu răbdare din fiecare eșec.

Chef Orlando Zaharia, totul despre pasiunea ascunsă până astăzi

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

Chef Orlando Zaharia: – Sunt o carte deschisă, nu colecționez nimic. Îmi plăcea să merg la tir, am fost într-o asociație de airsoft, dar timpul a limitat această pasiune. de motoare, viteză, adrenalină.

Dacă ar fi s-o iei de la început, profesional vorbind, ce greșeală nu ai mai repeta?

Chef Orlando Zaharia: – Nu consider că am făcut greșeli marcante. Dacă m-aș întoarce în timp, aș sta, poate, mai mult peste hotare, mai ales la începutul carierei. Am învățat multe de pe vasele de croazieră. Aș schimba constant locul, poate chiar la 6 luni și aș aduce cu mine acasă toate cunoștințele acumulate.