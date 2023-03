Chef Salvo Lo Castro, pasiunea din spatele meseriei: “Am fost distrus fizic”

Celebrul chef Salvo Lo Castro şi-a descoperit pasiunea pentru bucătărie când era doar un copil. La 12 ani a gătit pentru prima dată şi de atunci a făcut tot posibilul să ajungă până la stele… Michelin, desigur. A studiat zi de zi, a exersat şi şi-a urmat visul. A avut susţinerea familiei, iar asta l-a ajutat enorm. Drept dovadă, astăzi, Salvo Lo Castro într-o locaţie de top din New York.

Chef Salvo Lo Castro, secrete din bucătărie. Ce ingrediente foloseşte pentru ca reţetele sale să aibă mereu succes

Salvo Lo Castro a gătit pentru nume mari din întreaga lume. Nicole Kidman, Tom Cruise, Robert De Niro, Anthony Hopkins sunt doar câteva dintre celebrităţile care i-au degustat preparatele.

dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK, ce sacrificii a făcut ca să ajungă pe piedestal, dar şi când un bucătar se simte cu adevărat împlinit. Ba mai mult, acesta mărturiseşte şi de ce, de pe întreg mapamondul, România rămâne ţara lui de suflet.

Chef Salvo Lo castro a transformat nevoia de a găti într-o pasiune, iar apoi într-o carieră de succes

Fiecare bucătar are o poveste în spate, care e povestea dumneavoastră, cum aţi ales bucătăria sau dimpotrivă, bucătăria e cea care v-a ales?

– Am ales bucătăria de copil, mama mea era bolnavă, iar eu am rămas acasă şi am pregătit mâncare pentru tata şi pentru fratele meu. Asta mi-a plăcut şi mi-a dat un stimul, m-a făcut să am încredere în mine şi să continui pe drumul acesta. Pe urmă m-am înscris la şcoala de bucătari, am făcut foarte multe până să ajung la nivelul la care sunt astăzi, dar totul a pornit din copilărie, aveam doar 12 ani.

Cât de greu v-a fost parcursul? Aţi început de la o vârstă fragedă, iar în prezent sunt un bucătar renumit, cu peste 28 de ani de experienţă în spate.

– Orice faci cu pasiune nu e atât de greu, dar implică foarte multă muncă. Trebuie să studiezi, să fii mereu cu un pas înainte, să ţii pasul cu bucătăria care evoluează de la o zi la alta la nivel mondial. Trebuie să începi să studiezi zi de zi, să înveţi tot timpul tehnici noi de pregătire a mâncării. A fost greu, dar mi-a făcut şi o plăcere foarte mare, pentru că asta e meseria mea şi o fac cu pasiune zi de zi.

Salvo Lo Castro, despre cât de greu este parcursul unui bucătar: “În bucătărie intri, dar nu ştii când mai ieşi”

Spuneaţi că în bucătărie intri, dar nu ştii când mai ieşi. Cât aţi stat cel mai mult într-o zi, în bucătărie?

– Asta le-o repet mereu şi băieţilor cu care lucrez pentru că se uită tot timpul la telefon, mereu le spun că ei trebuie să fie la dispoziţia clienţilor. Cel mai mult am stat 26 de ore, fără să ies deloc din bucătărie. După, am dormit 3 zile, am fost distrus fizic.

Când aţi realizat că asta vă este menirea şi că vreţi să faceţi din asta o carieră?

– Imediat s-a întâmplat pentru că făceam totul cu pasiune şi dragoste, cam în primul an de şcoală mi-am dat seama că acesta este parcursul meu în viaţă. Însă cel mai important a fost feedback ul din partea clienţilor şi colegilor, asta m-a motivat să evoluez, să mă perfecţionez.

Chef Salvo, un drum presărat cu satisfacţii, dar şi multe sacrificii: “Eşti nevoit să lucrezi când alţii se distrează”

Cât de important a fost să aveţi susţinerea părinţilor în urmarea acestui vis?

– Tatăl meu a crezut că asta este menirea mea, m-a văzut foarte potrivit pentru domeniul acesta. Am avut parte de susţinere totală din partea familiei, încă de la începutul carierei. Este o meserie care te plimbă prin toată lumea, eşti nevoit să lucrezi când alţii se distrează. Dacă nu ai o familie în spate care să te susţină şi să te înţeleagă, e foarte greu să o practici pentru că rămâi singur. Susţinerea familiei, a părinţilor este 100 % importantă.

Periplul culinar v-a purtat prin multe colţuri ale lumii. Care e locul de care vă leagă cele mai multe şi cele mai frumoase amintiri?

– În ultimii 28 de ani m-am plimbat pe tot mapamondul de 3 ori. Dar România este în continuare ţara mea de suflet, ţara pe care o iubesc cel mai mult şi are multe în comun cu ţara mea mamă, Italia. Cultura din România este similară culturii din Italia, cele două ţări se aseamănă din multe puncte de vedere. Astăzi am ajuns să nu mai fac diferenţe între Italia, care este ţara mea şi România, care este a doua mea ţară.

Vestitul bucătar îşi dezvăluie secretele. Ce foloseşte în reţetele sale cu care nu dă greş niciodată.

Spuneaţi că instrumentele unui bucătar sunt ingredientele. Care sunt ingredientele preferate, cu care mergeţi la sigur în orice reţetă?

– În orice bucătărie, orice bucătar trebuie să folosească în primul rând ingrediente bune. Un ulei bun e fundamental în bucătărie, o sare bună este la fel, fundamentală. Spre exemplu, mie îmi place foarte mult să folosesc mirodenii naturale, bucătăria mea se bazează 95 % pe mirodenii, de la tarhon, la rozmarin, oregano proaspăt, busuioc, pătrunjel. Dar absolut totul e proaspăt, nimic uscat, pentru că asta da mâncării un gust foarte bun.

Chef Salvo despre ambiţia de a fi cel mai bun în meseria ta: “Abia atunci eu sunt mulţumit, când mâncarea mea ţi-a generat o emoţie, ţi-a lăsat o poveste”

Care este cea mai mare satisfacţie a unui bucătar?

– Atunci când creezi o poveste în farfurie. Indiferent de ce pui în acea farfurie sau cum le combini, la sfârşit trebuie să rezulte un gust unic. Dacă tu te ridici de la masă şi spui „a fost bun”, pentru mine nu este suficient. Mâncarea trebuie să te impresioneze şi să-ţi lase ceva în interior. Să închizi ochii şi în momentul ală să pară ca visezi. Abia atunci eu sunt mulţumit, când mâncarea mea ţi-a generat o emoţie, ţi-a lăsat o poveste. Meseria nostră asta înseamnă de fapt, emoţie.