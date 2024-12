Chef Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele MasterChef 2024: ”Nimic nu mai e cum a fost”. Primele declarații după marea finală. Exclusiv

Cei doi finaliști ai sezonului 9 MasterChef 2024 au ajuns în fața celor trei Chefi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, aseară, pentru a fi jurați.

Georgiana Ene a fost câștigătoarea sezonului, ea plecând acasă cu trofeul și marele premiu de 75.000 de euro. Gabriel Șerban, locul 2, a izbucnit în lacrimi, însă a acceptat decizia chefilor.

Chef Sorin Bontea despre cei doi finaliști MasterChef 2024: “Decizia a fost destul de grea”

Chef Sorin Bontea a fost cel care în emisiunea culinară și i-a spus să-și urmeze visul că ceea ce face, face bine.

Decizia chefilor de a desemna câștigătorul nu a fost una ușoară, după cum ne-a mărturisit Chef Sorin Bontea, în interviul exclusiv pentru FANATIK.

A fost grea decizia de a alege MasterChef?

Decizia a fost destul de grea. Au fost destul de apropiați, dar din păcate, doar unul sigur câștigă, asta este. Am fi vrut noi să dăm tuturor, dacă puteam, câte un premiu, tuturor concurenților și nouă câte unul, dar nu se poate. Doar unul singur câștigă, asta este.

Cum a fost acest sezon nou, la Pro Tv?

Acest sezon, totul a fost diferit pentru că au început să facem MasterChef, după foarte mulți ani… nu mai este nimic cum a fost. Noi nu mai suntem ăia care au fost acum 12, 13 ani, 14 ani. Nu mai suntem cei de atunci, am mai îmbătrânit. Eu unul am devenit mai indulgent, mai înțelept, am încercat pe cât posibil să îi îndrum, să le spun, să le dau câte un tips așa fiecăruia. Nu putem să le spunem chiar pe față ce trebuie să facă.

“Este altă echipă, încercăm să ne înțelegem unul pe altul”

Dacă ei înțeleg bine, dacă nu, nu…

Destul de greu pentru noi, am început puțin mai dificil pentru că e normal. Să faci ceva ani de zile, după care începi să faci ceva. Da e ok, mulți vor spune că e doar o chestie de jurizat mâncare. Da, dar este cu totul altceva. Este altă echipă, încercăm să ne înțelegem unul pe altul, nu mai sunt profesioniști, sunt doar amatori, se schimbă total situația. Nu poți să mai ai aceleași pretenții ca de la unul care e bucătar de meserie, da?

N-a fost ușor, dar în același timp foarte plăcut, foarte mișto și s-a terminat foarte repede.

Te-ai îngrășat în acest sezon? Concurenții au pregătit preparate bune în acest sezon…

Da, m-am îngrășat puțin în acest sezon, dar nu din cauza concurenților. Cred că m-am îngrășat că m-am lăsat de fumat și am început să mănânc, îmi ocup timpul acela pe care-l petreceam la fumat. Și atunci mai ciugulesc ceva… și mi se face și foame.

E aceeași senzație ca atunci când lucrăm eu pe vasele de croazieră și zburăm câte 12‑14 ore cu avionul și pentru că nu fumam deloc, mă lua o foame… de aș fi mâncat și pietre. Mi-e foame de aș mânca și pietre, uite, sezonul ăsta am apucat să mănânc și pietre (râde – n.r. Petre Catană le-a pregătit pietre de râu cu sos, într-una din ediții).

Chef Sorin Bontea, MasterChef 2024: “Sezonul următor va fi mult mai frumos ca ăsta, va fi 10. Sezonul 10 ani. Sezonul 2 va fi pentru noi că noi l-am gândit ca un nou început”

Ce planuri ai acum, după marea finală MasterChef 2024? Cum și unde vei petrece sărbătorile?

Urmează perioada de sărbători, la sfârșitul săptămânii mă ocup de jumări, de carne la garniță, și altele. De Crăciun o să fiu cu familia, acasă. De Revelion încă nu știu. Dar tot prin București, nu plecăm pe nicăieri.

Au început deja înscrierile pentru noul sezon MasterChef 2025.

Eu zic că sezonul următor va fi mult mai frumos ca ăsta, va fi 10. Sezonul 10 ani. Sezonul 2 va fi pentru noi că noi l-am gândit ca un nou început. Pentru mine, cel puțin, e ca un nou început, deci am luat-o iarăși de la capăt. Și, zic eu, că sezonul 2, cu toate că este al 10‑lea, va fi mult mai tare și mai mișto.