Sorin Bontea, precizări importante după scandalul finalei Chefi la cuțite

Chef Sorin Bontea a făcut câteva precizări importante înainte de finala Chefi la cuțite, după ce pe internet s-a creat un întreg scandal pentru faptul că Maria Șandru a trecut mai departe.

Cătălin Scărlătescu nu a avut niciun concurent în finală, iar faptul că Boca a ieșit și a mers mai departe Maria Șandru în marea finală a scandalizat mediul online.

Bontea a vrut să le explice fanilor emisiunii care sunt criteriile după care se aleg concurenții pentru a merge mai departe și a justificat puțin situația incomodă creată de calificarea Mariei.

Sorin Bontea, explicații despre calificarea Mariei în finala Chefi la cuțite

„Pentru că sunt prea multe întrebări și comentarii, o sa încerc să răspund la ele aici: Într-o competiție de gătit, farfuriile sunt cele care vorbesc. Indiferent ce afinități avem, de cine ne place sau nu, noi jurizăm farfuriile care ne vin în față, fără a ști ale cui sunt”, a precizat Sorin Bontea.

„Sunt un om de echipă, bucătăria este în general o muncă de echipă și îmi susțin oamenii care muncesc alături de mine. Nu cred că fair-play înseamnă să renunți la ei din teama de a fi judecat”, a mai spus renumitul bucătar.

„Atât eu cât și Cătălin Scărlătescu am luptat pentru oamenii noștri, așa cum cred că ar face oricare dintre voi, iar Florin Dumitrescu a ales în funcție de statistici, de notele obținute, fără pic de subiectivism”, a continuat acesta.

Zeci de comentarii critice la adresa producătorilor show-ului

„Antipatici oameni in finală! Păcat de Roxana, ceilalți doi pot să facă farfuriile demne de un Oscar al bucătarilor, tot niște caractere mici și needucate rămân! Îmi pare rău de Cristi, un gentleman adevărat;

Corect era să se facă o probă de departajare, așa nu mai avea nimeni nimic de comentat, poate pe viitor țineți cont; Nu ai fost corect,având in vedere ca Scarlatescu a fost cel mai bun in acest sezon și pentru show era normal sa fiți toți in finala.Cred ca, trebuie schimbat formatul”, sunt doar câteva din zecile de comentarii critice la adresa calificării Mariei Șandru în finală.