Marius Tudosiei revine pe micul ecran. Bucătarul este co-prezentatorul emisiunii Chefi fără limite, la Antena 1

Una dintre surprizele primului sezon al emisiunii „Chefi fără limite” de la Antena 1 este apariția lui Marius Tudosiei, fostul prezentator al emisiunii „Sănătatea în bucate”. Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se vor afla sub atenta supraveghere a lui Marius Tudosiei, dar și a lui Iosif Ștefănescu pe tot parcursul competiției.

Marius Tudosiei a prezentat timp de 7 ani „Sănătate în bucate”, emisiune difuzată pe Digi24 până în anul 2019. De atunci, Marius s-a retras din luminile reflectoarelor, până când producătorii de la Antena 1 i-au propus o colaborare pe care a acceptat-o fără să stea pe gânduri.

Marius Tudosiei se întoarce pe micile ecrane

Marius Tudosiei este încântat de proiectul la care a participat, spunând că a fost o experiență interesantă, ce l-a ajutat să descopere o mulțime de lucruri necunoscute despre preferințele culinare ale grecilor. Pentru el nu este deloc neobișnuit să petreacă timpul alături de localnici, deoarece în ultimii ani a experimentat din plin interacțiunea cu oamenii din diferite conțuri ale României.

ADVERTISEMENT

„La ‘Chefi fără limite’ îmi retrăiesc idealul în viaţă, acela de a descoperi lucruri în amănunt pe care alţi oameni nu le ştiu încă. E foarte interesant pentru mine, pentru că ultimii ani din viaţă fix aşa i-am petrecut: printre localnici, descoperind gustul local, tehnici, un stil de viaţă pe care altfel nu l-aş fi cunoscut.

Fiecare insulă grecească este diferită de toate celelalte, pentru că există un specific local în fiecare dintre ele. Această expediţie de descoperire cred că este cel mai interesant lucru pe care îl vor urmări românii la ‘Chefi fără limite’”, a susținut Marius Tudosiei.

ADVERTISEMENT

Irina Fodor va prezenta emisiunea alături de alte două ajutoare

„Chefi fără limite” este o emisiune care s-a filmat în Grecia, iar . Cei trei vor încerca să își coordoneze cât mai bine echipa pentru a câștiga marele premiu.

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii, dar va beneficia de ajutor din partea celor doi co-ordonatori, Marius Tudosiei și Iosif Ștefănescu. Cei doi au câte un rol foarte important, Marius Tudosiei având grijă să aducă în fața telespectatorilor cât mai multe detalii despre gastronomia Greciei, iar chef Iosif Ștefănescu fiind arbitrul care se va asigura că niciun Chef sau concurent nu va încălca regulile impuse în funcție de probă.

ADVERTISEMENT

Iosif Ștefănescu vorbește despre experiența din Grecia

Chef Iosif Ștefănescu a devenit cunoscut de-a lungul timpului datorită talentului său în bucătărie, dar și datorită bucătarilor foarte buni cu care a lucrat. Iosif a lucrat în bucătărie cu nume mari precum Jean-Luc Bagueneau, Antonio Variono sau Joseph Hadad.

Bucătarul a declarat că experiența pe care a trăit-o în Grecia prin intermediul emisiunii „Chefi fără limite” l-a învățat multe despre Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Cei trei antrenori au apelat la tot felul de trucuri pentru a putea ajunge în marea finală alături de unul dintre concurenți.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am participat la producția unui show de o asemenea anvergură. Am avut deosebita onoare de a lucra alături de cei trei chefi, arbitrând competiția acerbă dintre ei, alături de jurați din Grecia. Am savurat modul șiret de competiție a lui Sorin, efervescența și strategiile lui Cătălin, dar și ambiția și bagajul vast de cunoștințe ale lui Florin.

Ei sunt cei care au transformat destinația de vacanță denumită Grecia într-o arenă de luptă- începută că o joacă și continuată că un război. Strategiile din timpul competiției l-au ajutat pe unul din ei să câștige primul titlu ‘Chefi fără limite’. Nu pot să vă spun decât că nume lui se termină cu ”in”!”, a declarat chef Iosif Ștefănescu, potrivit .