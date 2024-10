Încadrarea care poate răsturna dosarul Gigi Becali – CCA. Motivul pentru care întârzie verdictul

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF, întrunită miercuri, 16 octombrie, a amânat cu încă o săptămână verdictele în dosarele în care sunt implicați patronul FCSB, Gigi Becali, și antrenorul Oțelului Galați, Dorinel Munteanu.

Cheia din dosarul Gigi Becali – CCA. Care este motivul pentru care întârzie verdictul

Gigi Becali a fost reclamat de Comisia Centrală a Arbitrilor după ce a declarat că și că arbitrul ”are o perversitate de nedescris” pentru că ”tatăl lui e prieten cu CFR, deci e împotriva noastră”.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB l-a atacat pe Horațiu Feșnic după deciziile luate în meciul , din etapa a 7-a, din SuperLiga.

Din informațiile FANATIK, discuțiile se învârt în jurul penalizării FCSB cu trei puncte, pe ideea că Gigi Becali ar trebui să fie considerat recidivist. Rămâne să se stabilească însă dacă recidiva este valabilă pe fiecare sezon și nu se ține cont de . În această situație, FCSB nu riscă depunctarea.

ADVERTISEMENT

”Recidiva nu există. Este prima dată când dă declarații în acest sezon) Nu este în probațiune. N-am nicio problemă. Eu vreau să spun doar că la Sibiu s-a comis o eroare mare. Și am spus-o și eu. Nu e normal ca la o ținere reciprocă, unde nu e o eroare flagrantă, tu de la VAR să intervii. Nu e în regulă!

Acum că unii declară și nu sunt foarte atenți la ce cuvinte folosesc… am spus și repet: în decembrie 1989 au fost oameni care au murit ca să putem vorbi. Nu putem să jignim, e adevărat. Gigi n-a jignit. E o părere personală. Suntem mult prea sensibili”, a precizat Mihai Stoica, la Prima Sport, la finalul lunii septembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu mai așteaptă

De asemenea, sentința în cazul lui Dorinel Munteanu, rămâne în pronunțare. Până atunci, antrenorul Oțelului Galați își poate conduce echipa de pe banca tehnică și la meciul cu U Cluj, din deplasare, vineri, 18 octombrie, ora 21:00.

Dorinel Munteanu a fost reclamat de FRF la Comisia de Disciplină și Etică, după ce în timpul meciului cu Dinamo (1-1), din etapa a 10-a, din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Între timp, pe agenda FRF a apărut o problemă internă mult mai gravă decât gestul comis de Dorinel Munteanu. Selecționerul naționalei de tineret a României U21, după ce a intrat pe teren la meciul cu Elveția U21 pentru a se răfui cu arbitrul de centru.

Scandalul lui Daniel Pancu poate fi salvarea lui Dorinel Munteanu

Daniel Pancu şi-a cerut scuze şi a menţionat că gestul său de a intra pe teren şi a protesta este unul incalificabil. El și-a motivat ieșirea nervoasă susținând că pe moment a crezut că Louis Munteanu a murit din cauza loviturii primite de la adversarul său, Luca Jaquez.

”În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis. Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus, apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben.

În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de trei metri şi fault. Pentru că noi, cu acea victorie, eram calificaţi de mult.

Dacă scrie România pe noi asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectaţi la nivelul adversarilor noştri. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea.

Mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de acolo s-a văzut foarte urât”, a spus selecţionerul.

Pancu a mai declarat: ”Regret, sigur că da, acum da. Dar poate dacă rămânea cartonaş galben poate acum nu mai vorbeam din postura de antrenor calificat la EURO. A contat, s-a întors decizia. Am văzut bine că iniţial i-a dat galben, nu? Nu ai cum să dai doar galben la o intrare de genul ăsta. Eu nu am văzut galben vreodată în istoria fotbalului la o asemenea intrare. Nici acum 30 de ani, nu doar pe regulile de azi”.

Daniel Pancu, AVERTIZAT dupa DERAPAJUL VIOLENT de la Romania U21: “ALT ANTRENOR LA EURO”