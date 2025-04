Cheia tactică prin care Marius Șumudică a adus victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Asta l-am rugat pe Koljic!”

. , care a reluat superb o centrare trimisă de Răzvan Onea. Marius Șumudică a transmis cheia succesului din derby.

Marius Șumudică: „Știam că vom avea situații de 1 contra 1! I-am lăsat să aibă posesia”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a dezvăluit că a lăsat în mod deliberat posesia celor de la Dinamo, tehnicianul bazându-se pe calitățile individuale ale extremelor, dar și pe cele ale fundașilor centrali. Cât despre golul înscris de Elvir Koljic, tehnicianul a transmis că i-a „găsit cheia” atacantului. „Șumi” susține că i-a spus fotbalistului să rămână doar în careul advers, pentru că acesta are toate calitățile necesare unui „număr 9”. Bosniacul se teme de accidentări, însă antrenorul Rapidului speră să îl facă pe Koljic să treacă peste acest aspect și să se autodepășească.

ADVERTISEMENT

„Au fost două zile de liniște, dar asta până mâine pentru că începem pregătirea pentru jocul de la CFR. A fost o victorie meritată, chiar dacă strategia a fost una de a-i lăsa, pentru că știam că au un joc elaborat, joacă de mult timp împreună și i-am lăsat să aibă posesia.

Știam că vom avea situații de 1 contra 1 în treimea adversă, iar acolo avem jucători de viteză și aici mă refer la Micovschi și Dobre. Ei doi au destabilizat și pot face mereu lucrul acesta. Le-am dat posibilitatea fundașilor laterali, Borza și Onea, să urce foarte mult. Onea chiar a venit cu o centrare extraordinară.

ADVERTISEMENT

„Elvir Koljic are o singură temere! Sper să îl fac să se autodepășească”

„Chiar vorbisem cu Koljic și îi spusesem ‘Că îl rog din suflet să nu mai îmi iasă din cadrul porții’. Uite că a rămas acolo și a marcat. Koljic este un atacant extraordinar de bun. El are o singură temere, pentru că acum l-am citit. El are o temere de accidentări, de contacte pentru că a stat foarte mult din cauza accidentărilor.

A avut ligamentele rupte, a avut glezna, a avut diferite contuzii. Acum a a avut o lovitură în aductor și a preferat să nu forțeze. De la o lovitură în aductor se poate face edem și există posibilitatea unei leziuni musculare. La pauză am convenit amândoi că e mai bine să rămână și a intrat Burmaz.

ADVERTISEMENT

Este o execuție de atacant! E un număr 9, care atacă scurtul și merge prin alunecare, întinde piciorul drept și marchează. Are toate calitățile… Dacă prinde o pregătire bună ca să poată să plece în spațiu. El este un jucător care pierde foarte greu duelul aerian, un jucător care poate să controleze mingea cu pieptul și să îi permită astfel echipei să vină mai sus.

ADVERTISEMENT

Are ambele picioare, tehnicitate, lovitură de cap senzațională. El doar trebuie să încerce să se autodepășească, să treacă de limita în care el a intrat. Sper să îl fac să treacă. Eu cred că în proporție de 90% e pregătit fizic pentru meciul cu CFR Cluj. Noi avem un doctor foarte bun, un spaniol, care m-a ajutat enorm. Noi am avut probleme doar cu Aioani, în rest nu am avut probleme. Petrila e suspendat, Hromada a făcut de la teren o tendinită, în rest nu am probleme de accidentări”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.