Cheloo de la Paraziții a ajuns milionar. Profitul colosal pe care juratul de la Antena 1 îl încasează în fiecare an. Exclusiv

Cheloo, liderul trupei Paraziții și vedetă a emisiunii iUmor de la Antena 1, se dovedește a fi un afacerist iscusit. În ciuda aparențelor, Cheloo de la Paraziții dovedește un simț neașteptat al oportunităților, atunci când vine vorba despre investiții.

Compania de producție muzicală, profit de peste 1,3 milioane lei, în pandemie

Ion Cătălin Ștefan, pe numele lui real, deține o multitudine de afaceri, în mai multe domenii. Cea mai veche dintre ele este și cea mai bănoasă. Societatea 16 Hz Producție SRL are ca obiect principal de activitatea ”realizarea înregistrărilor audio și editare muzicală” și a fost înființată în anul 2004. Încasările companiei au crescut de la an la an. Cheloo este unic asociat și administrator al societății 16 Hz Producție SRL.

Cea mai bună perioadă a fost, surprinzător, . Astfel, în anul 2022, profitul net al firmei a sărit de 1,3 milioane lei, iar cifra de afaceri a fost de 1,73 milioane lei. În 2023, profitul a mai scăzut dar a rămas unul spectaculos: 960.000 de lei, la o cifră de afaceri de 1,3 milioane lei. La nivel de profit, Cheloo de la Paraziții a încasat, prin firma sa, 4,4 milioane lei, în ultimii zece ani. Asta înseamnă aproape 900.000 de euro.

Cheloo de la Paraziții bagă bani într-o firmă cu sediul la un cabinet dentar din Bistrița

Probabil cea mai surprinzătoare investiție făcută de este cea în Dental For All SRL. Aici, Cheloo este asociat cu Alexandra Gloria Dumitrescu. Firma este înregistrată în Bistrița Năsăud, iar la același sediu mai apare o firmă cu un nume asemănător, Medical Dent SRL, care deține un cabinet dentar. O altă surpriză este că, în ciuda numelui, firma la care Cheloo deține 40% este înregistrată la RECOM ca agenție de publicitate.

Spectru Subsonic SRL este o altă companie la care vedeta Antenei 1 deține părți sociale. Firma se ocupă cu ”activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală”. Anul trecut, societatea a avut un profit de aproape 250.000 de lei. Ion Ștefan Cătălin deține 95% din această afacere, restul revenindu-i lui Daniel Cristian Neagoe din Breaza, jud. Prahova.

Tot o firmă de înregistrări este și Knockdown Production, unde Cheloo de la Paraziții este asociat cu Richard Emanuel Vasilache. Acesta este și administratorul societății. Cei doi dețin procente egale din afacere, dar societatea nu prea a avut activitate în cei patru ani, cât a trecut de la înființare.

Juratul de la iUmor ar fi vrut și o colecție vestimentară, dar afacerea nu a mers

În 2021, Cheloo de la Paraziții s-a gândit să-și lanseze și o linie vestimentară. Așa a apărut firma Streetwear Tech SRL, unde rapperul s-a asociat cu Dan și Carmen Popescu. Societatea are ca principal obiect de activitate ”comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comanzi sau prin internet”. Din păcate, afacerea nu a rupt gura târgului. În 2023, firma a avut încasări de aproape 50.000 de lei și un profit de 11.000 de lei.

Cheloo de la Paraziții este o prezență inedită pe micul ecran, mai ales că acesta nu are neapărat profilul unui star de televiziune. Acest lucru a fost reglat de către șefii Antena 1 prin foarte mulți bani, care l-au făcut pe interpret să accepte să apară pe post de jurat la emisiunea iUmor.

Potrivit unor informații care au circulat prin presă în urmă cu doi ani, Cheloo de la Paraziții ar fi primit, la vremea respectivă, un onorariu lunar de 10.000 de euro, mai mare decât cele ale colegilor săi. Astfel, Delia ar fi primit între 6.000 și 8.000 de euro, în timp ce Mihai Bendeac era plătit cu 7.000 de euro, înainte să părăsească trustul.