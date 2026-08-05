Chelsea a spart din nou banca! Peste 300 de milioane de euro cheltuiți vara aceasta pe transferuri!

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Chelsea demonstrează încă o dată că rămâne cel mai agresiv club de pe piața transferurilor. După ani în care a investit sume uriașe în tineri de perspectivă, formația de pe Stamford Bridge și-a schimbat ușor direcția în această vară. Londonezii au depășit pragul de aproximativ 300 de milioane de euro cheltuiți pe achiziții, iar pe listă se regăsesc și fotbaliști cu multă experiență.

Transferuri de peste 300 de milioane la Chelsea!

Cea mai importantă mutare este, fără îndoială, Chelsea a plătit în jur de 138 milioane de euro pentru internaționalul englez, stabilind un nou record pentru un fotbalist britanic. Atacantul vine după un sezon excelent și este văzut drept unul dintre oamenii în jurul căruia Xabi Alonso își va construi ofensiva.

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Un alt transfer important este Maxence Lacroix. a costat aproximativ 60de milioane de euroși este văzut ca noul lider al defensivei. De asemenea, Marco Palestra reprezintă una dintre investițiile în viitor. Italienii l-au cedat pentru aproximativ 57 de milioane de euro, iar londonezii cred că poate deveni unul dintre cei mai valoroși fundași laterali din Europa. În total, Chelsea a ajuns la aproximativ 300 de milioane de euro investiți în această perioadă de mercato, fiind din nou unul dintre cele mai active cluburi din lume.

Transferurile realizate de Chelsea în vara lui 2026:

Morgan Rogers (Aston Villa) – 138 milioane €

Maxence Lacroix (Crystal Palace) – 60 milioane €

Marco Palestra (Atalanta) – 57 milioane €

Geovany Quenda (Sporting CP) – 50 milioane €

Valentín Barco (Strasbourg) – 40 milioane €

Emmanuel Emegha (Strasbourg) – 25 milioane €

Alves Denner (Corinthians) – 10 milioane €

Danny Welbeck (Brighton) – 5,85 milioane €

Dastan Satpaev (Kairat) – 2,4 milioane €

Jordan Henderson (Brentford) – liber de contract

Henderson și Welbeck, surprizele verii

Dacă în ultimii ani strategia clubului a fost aproape exclusiv orientată spre jucători foarte tineri, în această vară conducerea a făcut și două excepții importante. Jordan Henderson a ajuns la Stamford Bridge liber de contract, după despărțirea de Brentford. La 36 de ani, mijlocașul revine după accidentarea suferită la Campionatul Mondial.

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Chelsea l-a adus și pe Danny Welbeck. După ani petrecuți la Manchester United, Arsenal și Brighton, atacantul ajunge acum pe Stamford Bridge și poate reprezenta o variantă importantă în ofensiva lui Xabi Alonso. Antrenorul spaniol a considerat că are nevoie și de fotbaliști cu experiență într-un lot extrem de tânăr.

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Chelsea a investit sute de milioane în ultimii 5 ani

De la preluarea clubului de către consorțiul condus de Todd Boehly și Clearlake Capital, Chelsea a schimbat complet piața transferurilor. Clubul a investit constant sute de milioane de euro în fiecare sezon, iar vara lui 2026 nu face excepție.

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