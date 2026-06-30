Chelsea, comunicat tăios după ce Enzo Maresca a fost prezentat oficial la Manchester City: „Nu avea niciun drept!”

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„Era Pep Guardiola” la Manchester City s-a încheiat după un deceniu, iar vicecampioana Angliei a confirmat oficial faptul că înlocuitorul tehnicianului catalan va fi Enzo Maresca (46 de ani), fostul antrenor al lui Chelsea, care a semnat un contract pe trei ani. Londonezii au reacționat la rândul lor după anunțul oficial făcut de City și l-au criticat dur pe tehnicianul italian pentru modul în care a ales să plece la începutul acestui an.

Chelsea, atac la Enzo Maresca după ce italianul a semnat cu Manchester City

Cei de la Chelsea au dezvăluit faptul că Maresca își exprimase încă din toamnă dorința de a pleca în vară la City pentru a-l înlocui pe Pep Guardiola, deși mai avea contract până în 2029. Până la urmă, italianul a ales să-și dea demisia în decembrie, fiind înlocuit de Liam Rosenior, iar sezonul lui Chelsea s-a încheiat într-un mod teribil, fără trofee și pe locul 10 în Premier League, englezul plecând la rândul său. După ce italianul a fost prezentat oficial la Manchester City, londonezii au emis un comunicat oficial cu privire la acest subiect, în care au ales să nu folosească numele lui Maresca.

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„Chelsea FC apreciază faptul că sezonul 2025-2026 a fost unul extrem de dezamăgitor pentru club și pentru suporteri. Un factor care a adus o contribuție majoră la această situație a fost perturbarea cauzată de schimbările pe care clubul a fost forțat să le facă în legătură cu rolul de antrenor principal în perioada Crăciunului. Datorită celor întâmplate recent, considerăm că este important să explicăm suporterilor ce s-a întâmplat și de ce fostul nostru antrenor principal a părăsit echipa pe 1 ianuarie 2026.

În toamna anului trecut, clubul a fost informat de către fostul antrenor principal că acesta ar putea avea o oportunitate să îl înlocuiască pe Pep Guardiola la finalul sezonului. A devenit clar că dorința sa puternică era de a-l înlocui pe Guardiola și că era pe deplin dedicat acestei oportunități, în ciuda faptului că avea un contract pe termen lung și nu avea niciun drept de a-l rezilia. În decembrie 2025, antrenorul principal și-a anunțat brusc și pe neașteptate demisia. Evident, ne-am simțit dezamăgiți, deoarece credeam că inima și capul său erau concentrate pe un alt club și pe o altă oportunitate, deși semnase cu Chelsea doar în anul precedent”, au transmis cei de la Chelsea pe .

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Manchester City și Enzo Maresca au plătit o sumă compensatorie lui Chelsea

Mai apoi, londonezii au anunțat că vor primi o sumă de bani atât din partea clubului Manchester City, cât și din partea lui Enzo Maresca. De asemenea, cei de la Chelsea au subliniat calitățile pe care le are , „înțepându-l” astfel pe Maresca. „Niciun club nu dorește să își schimbe antrenorul în timpul sezonului. Totuși, având în vedere decizia sa de a nu-și îndeplini în continuare responsabilitățile până la sfârșitul sezonului, clubul nu a avut de ales, fiind nevoit să-și protejeze jucătorii și suporterii, și i-a acceptat demisia.

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În aceste circumstanțe și ținând cont de respectul reciproc dintre cluburi, s-a ajuns la un acord confidențial cu Manchester City, care va plăti o compensație. S-a ajuns la un acord confidențial și cu fostul nostru antrenor, care va plăti o compensație. Așteptând cu nerăbdare sezonul viitor, în persoana lui Xabi Alonso, avem un antrenor cu o minte fotbalistică excepțională și un profesionist de cea mai înaltă integritate. Are toate atributele pentru a livra succesul pe care suporterii îl merită și îl așteaptă”, au concluzionat londonezii.

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Enzo Maresca, prezentat oficial la Manchester City

Manchester City a confirmat oficial luni, 19 iunie, faptul că Enzo Maresca va fi noul antrenor principal al echipei. Italianul a semnat un contract până în 2029 și îl înlocuiește pe . „Manchester City este un club pe care îl cunosc foarte bine și faptul că am șansa de a conduce această echipă este o oportunitate extraordinară pentru mine. City este un club de fotbal incredibil de bine condus. Tot ceea ce fac este inovator, planificat și cu un scop precis. Pentru un manager, aceasta este o situație de vis.

Return secured ✅ — Manchester City (@ManCity)

Îmi oferă consecvența de care am nevoie pentru a-mi face treaba eficient. Aceasta va fi a treia mea perioadă aici. Cunosc acest club, cunosc cerințele și cunosc așteptările. Calitatea oamenilor care lucrează aici este ceea ce îl face atât de special și vreau să le mulțumesc pentru că au arătat încredere în abilitățile mele. Vreau să câștigăm, să jucăm fotbal bun și să ne bucurăm de presiunea de a reprezenta Manchester City”, a declarat Maresca pentru .

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La ce echipe a activat ca antrenor Enzo Maresca

Enzo Maresca și-a început cariera de antrenor ca secund, lucrând la Ascoli, Sevilla și West Ham. Mai apoi, italianul a antrenat echipa U23 a lui Manchester City înainte de a-și începe prima experiență ca „principal”, la Parma, unde i-a antrenat pe Dennis Man și Valentin Mihăilă. Demis în noiembrie 2021 de la gruparea italiană, acesta a revenit la City în vara lui 2022, de această dată ca antrenor secund al lui Pep Guardiola.

După doar un an, Maresca a preluat-o pe Leicester City, alături de care a obținut promovarea în Premier League. Italianul a semnat cu Chelsea în 2024, iar primul său sezon a fost unul de succes, cu două trofee câștigate: UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor. De asemenea, formația de pe Stamford Bridge a terminat pe poziția a 4-a în campionat și s-a calificat în Champions League.