BlueColaps FC! Chelsea pierde 750.000 euro pe zi! Dubla câştigǎtoare de Champions League bate toate recordurile negative vechi de peste 100 ani, dupǎ ce a investit peste 2 miliarde de euro în transferuri!

ADVERTISEMENT

Roman Abramovich a fost nevoit să renunțe la patronajul clubului Chelsea după ce Rusia a invadat Ucraina în urmă cu patru ani. Datele clubului londonez stau foarte slab sub conducerea lui Todd Boehly și a grupului BlueCo, de la momentul vânzării de către celebrul oligarh. Analiza completă a gigantului englez.

Chelsea, sub un deficit enorm după preluarea lui Todd Boehly

Chelsea este unul dintre cele mai mari cluburi din Anglia. De-a lungul istoriei, londonezii au cucerit nu mai puțin de 6 titluri în Premier League, ultimul în sezonul 2016/2017, două trofee UEFA Champions League, două Supercupe ale Europei, două Campionate Mondiale ale cluburilor, dar și numeroase trofee interne.

ADVERTISEMENT

Totuși, situația lui Chelsea s-a complicat considerabil în momentul în care Roman Abramovich, patronul formației din 2003 până în 2022, a fost nevoit să vândă acțiunile clubului către Todd Boehly. Miliardarul american a plătit 2,35 miliarde de lire sterline pentru achiziția echipei, plus încă 49,8 milioane de euro către foștii oficiali ai clubului. La acel moment,

De la momentul preluării lui Chelsea, Todd Boehly a cheltuit aproape două miliarde de lire în transferuri, iar grupul BlueCo a implementat o strategie agresivă de tranzacționare a jucătorilor tineri. Totodată, clubul Strasbourg din Ligue 1 s-a alăturat grupului de investiții, astfel că mai mulți jucători au evoluat sau au fost transferați între cele două echipe în perioada actualei conduceri.

ADVERTISEMENT

Roman Abramovich, în amintirea suporterilor lui Chelsea

În ciuda investițiilor semnificative din era Todd Boehly, suporterii clubului londonez . Chelsea a pierdut în ultima etapă de Premier League, scor 0-3, iar pentru prima dată în istorie a bifat a cincea înfrângere consecutivă fără să marcheze. La scurt timp după fluierul final, fanii au scandat: „Afară din clubul nostru”. Chelsea se află la șapte puncte de un loc ce duce în UEFA Champions League, cu cinci etape rămase de disputat în Premier League. Ar fi pentru a treia oară în ultimii patru ani, sub conducere BlueCo, când londonezii, în ciuda investițiilor făcute, nu reușesc să atingă cea mai importantă competiție continentală.

ADVERTISEMENT

Strategia falimentară aplicată de BlueCo

La patru ani distanță de la preluarea clubului, Todd Boehly a investit peste patru miliarde de lire, însă rezultatele sunt departe de a fi la nivelul așteptărilor. Luna mai 2026 marchează patru ani sub comanda BlueCo, iar strategia inițială se dovedește a fi un eșec de proporții. Chelsea FC Holdings Limited, entitatea care include echipa masculină a lui Chelsea FC, a raportat un deficit înainte de taxe de 262,4 milioane de lire în sezonul trecut, așa cum notează . Sursa menționată anterior notează faptul că Chelsea a pierdut 342 de milioane de lire, iar pierderea înregistrată de 22 Holdco Limited, cea mai de sus companie înregistrată în Marea Britanie din grupul BlueCo, a fost și mai șocantă: 700,8 milioane de lire. În primele 38 de luni de existență, pierderile la 22 Holdco au ajuns la 1,852 miliarde de lire. Una dintre ele este prima plătită de BlueCo pentru a achiziționa Chelsea, adică excesul de 1,049 miliarde de lire — sau „goodwill” — peste valoarea activelor nete ale clubului în mai 2022. BlueCo amortizează această sumă pe o perioadă de 10 ani, ceea ce înseamnă că în conturile 22 Holdco apare anual o cheltuială de amortizare a goodwill-ului de 104,9 milioane de lire, până în 2032.

ADVERTISEMENT

În ciuda celor prezentate, deficitul rămâne unul enorm. Mai exact, grupul BlueCo înregistează pierderi de 1,131 miliarde de lire în ultimele trei sezoane, declinul fiind marcat odată cu vânzare clubului de către Roman Abramovich. Fanii lui Chelsea sunt îngrijorați serios în ceea ce privește viitorul clubului.

Cum vor fi rezolvate problemele?

Potrivit The Athletic, proprietarii clubului, cei care administrează fondurile investite în numele altor investitori, sunt bine cunoscuți. Prin intermediul 22 Holdco Limited, Chelsea este deținută de o structură formată din Blues Investment Midco, L.P., vehicul de investiții al Clearlake Capital Group, condus de Behdad Eghbali și Jose Feliciano, și Blueco 22 Holdings L.P., un alt grup de investiții condus de Todd Boehly. Clearlake deține pachetul majoritar, de 61,8% (ușor crescut de la 61,5% la momentul preluării) și, până la finalul lunii iunie 2025, a injectat 1,794 miliarde de lire în 22 Holdco sub formă de capital propriu. Grupul condus de Boehly a contribuit cu 1,106 miliarde de lire, astfel că finanțarea totală prin capital propriu în primii trei ani ai 22 Holdco a ajuns la 2,9 miliarde de lire. În eventualitatea unei vânzări în pierdere, Clearlake beneficiază de protecție împotriva riscului inițial, în timp ce grupul lui Boehly ar suporta primele pierderi. Cea mai mare parte a capitalului a fost aportată în mai 2022, pentru finanțarea achiziției inițiale a lui Chelsea, iar ulterior grupul a apelat la finanțare prin datorie (detaliată mai jos) pentru susținerea activității curente.

ADVERTISEMENT

Situația s-a modificat în sezonul trecut, când au fost realizate patru injecții separate de capital în 22 Holdco din partea proprietarilor lui Chelsea, în 2024-2025: 190 de milioane de lire în septembrie și octombrie 2024, 80 de milioane în noiembrie, 65 de milioane în februarie 2025 și încă 115 milioane în martie, totalizând 450 de milioane de lire în doar șapte luni. Din această sumă, aproximativ 330 de milioane au fost direcționate către Chelsea.

Care sunt datoriile lui Todd Boehly

Fondul VII a acordat, împreună cu grupul condus de Todd Boehly, un împrumut de 100 de milioane de lire către 22 Holdco în 2023-2024. Împrumutul a fost rambursat integral, însă este clar că au fost implicate și alte fonduri Clearlake în afară de COP III, inclusiv pentru că acesta din urmă nu a avut resurse suficiente pentru a acoperi nivelul angajamentelor asumate pentru proiectul Chelsea și are, de asemenea, investiții și în afara fotbalului.

Important este că, potrivit informațiilor obținute de The Athletic, angajamentul de 1,7 miliarde de lire de după preluare a fost deja atins, ceea ce reflectă faptul că în primii trei ani au fost direcționate către 22 Holdco sume care depășesc acest nivel. Angajamentul este considerat îndeplinit chiar dacă aproximativ 1,3 miliarde de lire au fost furnizate sub formă de datorie la nivelul companiilor-mamă ale Chelsea, nu ca aport direct de capital. Chiar dacă grupul dispune de resurse și, cel mai probabil, va continua să investească, nu există obligația de a depăși capitalul deja angajat.

Astfel, totalul ajunge la cele 2,9 miliarde de lire menționate anterior, ceea ce lasă încă aproximativ 1,3 miliarde potențial disponibile. Totuși, această situație era valabilă la finalul lunii iunie trecute. Între timp, au mai fost realizate injecții de capital, iar conturile 22 Holdco Limited confirmă că, „atât în scenariul de bază, cât și în scenarii negative rezonabile”, va fi necesară finanțare suplimentară din partea acționarilor în 2025-2026, nu doar pentru operațiunile curente. Potrivit acelor conturi, „cel mai important factor care determină necesarul de sprijin financiar [din partea proprietarilor] este impactul net al activității viitoare de transferuri”.

Chelsea nu publică detalii despre datoriile din transferuri, însă The Athletic estimează că obligațiile nete către alte cluburi depășeau 200 de milioane de lire în iunie 2025, chiar și după o reducere față de sezonul anterior. Acest lucru reduce temerile privind lichiditatea grupului sau a clubului Chelsea. Totuși, nu înseamnă că cele aproximativ 4,2 miliarde de lire pot fi utilizate fără consecințe. Spre deosebire de patronii tradiționali din fotbalul englez, BlueCo investește capital de la terți și, prin urmare, trebuie să genereze randamente. Având în vedere sumele implicate, acest randament va trebui să depășească semnificativ costul inițial al achiziției clubului Chelsea.

Datoria totală de 1,4 miliarde de lire este structurată în două facilități, cea mai mare fiind o linie de credit revolving de 800 de milioane de lire, deținută de Blueco 22 Limited, companie situată sub 22 Holdco în structura grupului. Aceste împrumuturi sunt purtătoare de dobândă de 3,25% plus SONIA, principalul indice al dobânzilor din Marea Britanie, care variază zilnic și se află în prezent la 3,73%.

Aplicând aceste condiții, rezultă o cheltuială anuală de dobândă de aproape 56 de milioane de lire pentru această facilitate. În total, incluzând dobânzile și costurile asociate, grupul a plătit aproximativ 143,5 milioane de lire în ultimii trei ani, până la finalul sezonului precedent.

Linia de credit Blueco 22 este pe termen scurt și urmează să expire în iulie 2027. Surse apropiate grupului susțin că aceasta a fost deja refinanțată la același nivel, dar cu o dobândă aparent mai redusă, fără a fi clar dacă ajustarea vizează componenta fixă sau doar evoluția generală a pieței. În acest moment nu există documente publice care să confirme noile condiții, astfel că nivelul exact al costurilor rămâne incert până la apariția rapoartelor financiare viitoare.

În același timp, unele afirmații din jurul situației financiare a clubului nu sunt complet susținute de date verificabile — cum ar fi ideea unei reduceri semnificative a salariilor, interpretările privind vânzări record de jucători fără menționarea profitabilității reduse sau afirmațiile privind profit operațional în contextul unor pierderi istorice la nivel de industrie. Chiar și așa, la un nivel de 800 de milioane de lire împrumutate, costurile de finanțare rămân considerabile. Și mai importantă este a doua facilitate de credit, mai mică, pentru care BlueCo nu a început încă rambursarea principalului.

Chelsea nu a plătit nicio dobândă până în prezent

The Athletic anunță că la finalul lui 2023, 22 Holdco Limited a semnat un acord de finanțare de 500 de milioane de lire cu Ares Management, cu scadență în august 2033. Din această sumă, grupul a tras inițial 367 de milioane de lire, încă 16 milioane în aprilie 2024 și restul de 117 milioane în august același an. Împrumutul a fost asociat, potrivit informațiilor, cu lucrări la Stamford Bridge și cu achiziția altor cluburi, RC Strasbourg Alsace fiind cumpărat înainte de prima tranșă.

Deși la prima vedere finanțarea de la Ares pare mai ușor de gestionat, structura sa o face mult mai împovărătoare. Este un credit pe 10 ani de tip PIK (payment-in-kind), ceea ce înseamnă că nu se plătesc dobânzi în numerar până la scadență, în august 2033. În schimb, dobânda se capitalizează și se adaugă la principal, generând dobândă la dobândă. Rata este una ridicată, de 7,5% plus SONIA, ceea ce duce la un cost total de aproximativ 11,23% în prezent, ușor mai mic decât nivelul de 12,96% din 2023, când dobânzile de piață erau mai mari.

Chiar și cu posibile scăderi ale ratelor, efectul compunerii anuale rămâne semnificativ. Documentele Ares confirmă existența unui prag minim al dobânzii. Până în iunie 2025, fuseseră deja acumulate aproximativ 109 milioane de lire în costuri PIK. La nivelul actual al ratelor, estimările arată că până la scadența din 2033 dobânda capitalizată ar putea ajunge la circa 926 de milioane de lire. În total, obligația de plată ar depăși 1,4 miliarde de lire, aproape de trei ori suma inițial împrumutată. Este însă o proiecție pe termen lung, în care multe variabile se pot modifica. BlueCo ar putea reduce expunerea, datoria fiind în prezent de aproximativ 609 milioane de lire (inclusiv dobânda acumulată), folosind o parte din capitalul deja rezervat.

Sumele enorme plătite pentru jucători

În cei patru ani, BlueCo a investit sume uriașe pentru a reconstrui lotul. Mai exact, peste un miliard de lire a fost cheltuit pe jucători sub 24 de ani, sumă record pentru Premier League. Totuși, în ultima perioadă au existat încetiniri ale cumpărării în masă a fotbaliștilor tineri de către clubul londonez. Cele mai notabile nume sunt următoarele: Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Alejandro Garnacho, Estevao și Ishe Samuels-Smith.

Strategia bazată pe contracte lungi și sume mari de transfer face ca încasările de 300 de milioane de lire din vânzări să fi produs, probabil, un profit de cel mult 50 de milioane de lire. În plus, în sezonul 2025-2026 au fost înregistrate doar 31,8 milioane de lire din aceste operațiuni. Aceste profituri sunt, de asemenea, influențate de realitățile din fotbal. Niciun alt club nu a cheltuit mai mult decât Chelsea, care a plătit 272 de milioane de lire către agenți în era BlueCo, ca urmare a activității intense de pe piața transferurilor. Explicația clubului, potrivit căreia realizează mai multe tranzacții, dar nu achită comisioane mai mari per operațiune decât alții, este corectă, însă nimeni nu i-a impus adoptarea unei strategii atât de agresive. În plus, cheltuielile continuă, chiar dacă raportat la ansamblu par relativ reduse. În urma acestora, deficitul este de 258 de milioane de euro.

Pierderi record pentru Chelsea

În urma celor prezentate, Chelsea are o pierdere zilnică de 629.000 de lire, aproximativ 750.000 de euro. Unul dintre motive este faptul că veniturile din sponsorizări, dar și din performanțe sportive au scăzut semnificativ în ultimele stagiuni, trofeele lipsind din vitrina clubului. Cifra de afaceri din sezonul trecut este de 490,9 milioane de lire, ceea ce reprezintă o îmbunătățire de doar 9,6 milioane de lire în ultimii trei ani.

Chelsea, la fel ca celelalte cluburi din „Big Six”, depinde de drepturile TV pentru mai puțin de jumătate din venituri. Acest lucru îi face mai puțin expuși la variațiile strict legate de performanța sportivă decât restul echipelor din Premier League, însă între ei și rivalii de top s-a creat un decalaj, generat în principal de rezultate sportive mai slabe.

Veniturile non-TV ale lui Chelsea au fost de 287,6 milioane de lire în sezonul trecut, cu peste 100 de milioane mai mult decât orice club din afara „Big Six”, dar tot cu peste 100 de milioane mai puțin decât cel mai apropiat rival din acest grup. Toate cluburile Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham au depășit 400 de milioane de lire din venituri non-broadcast în sezonul 2024-25.

Încasările de la Stamford Bridge rămân sub nivelul altor cluburi, însă cea mai mare parte a diferenței provine din stagnarea veniturilor comerciale ale lui Chelsea, lucru deloc surprinzător având în vedere că în ultimii ani clubul a trecut prin perioade îndelungate fără sponsor principal pe tricou.

Salarii uriașe plătite de Chelsea

Pe rând, masa salarială a lui Chelsea este mult mai mare decât sugerează narațiunea generală și chiar mai mare decât indică rapoartele contabile oficiale. Potrivit raportului UEFA „European Club Financial and Investment Landscape”, care utilizează acel așa-numit „perimetru de raportare”, salariile clubului au fost de 374 de milioane de lire în sezonul trecut, cu 15 milioane de lire peste cifra din conturile oficiale ale clubului.

Raportul salarii/venituri al lui Chelsea a ajuns la 76%, cel mai ridicat dintre cluburile din „Big Six” și aproape de nivelurile din 2020-21, când pandemia COVID-19 a dus la închiderea stadioanelor și a afectat veniturile. Doar Liverpool (428 de milioane de lire) și Manchester City (468 de milioane de lire) au avut cheltuieli salariale mai mari în sezonul trecut.

Această masă salarială, combinată cu amortizarea transferurilor care depășește 200 de milioane de lire, face ca nivelul costurilor la Chelsea să fie foarte ridicat. Cheltuielile operaționale depășesc acum 150 de milioane de lire chiar și fără cele 50,2 milioane de lire în costuri legale și de reglementare. În ansamblu, costurile de funcționare au crescut în tot fotbalul, însă la Chelsea au urcat cu 30% în trei sezoane, iar în rapoartele UEFA nivelul real apare și mai ridicat.

Poate reveni Chelsea pe linia de plutire?

din decembrie a identificat Clearlake Capital ca fiind una dintre numeroasele firme de private equity care se confruntă cu dificultăți în a-și livra modelul de business de bază: utilizarea datoriei pentru a cumpăra companii și ulterior vânzarea lor cu profit. O soluție pe termen scurt, folosită ocazional de Clearlake, este reprezentată de așa-numitele „continuation vehicles”, prin care activele sunt transferate între vehicule interne, generând câștiguri contabile pe hârtie, în timp ce firma așteaptă condiții mai bune de piață pentru o vânzare reală.

Totuși, în fiecare dintre fondurile Clearlake cunoscute că au finanțat proiectul BlueCo – COP III și fondul VII — unele documente recente ale investitorilor au indicat că valoarea de piață a investițiilor depășește ușor capitalul investit, în general cu aproximativ 10%. Între timp, echipa de fotbal feminin a început deja să genereze valoare financiară pentru BlueCo. Fondul 776 Chaos al lui Alexis Ohanian a achiziționat 7,6% din echipă pentru 18,5 milioane de lire în două tranzacții, ultima evaluând Chelsea Women la 255 de milioane de lire, cu 28% peste evaluarea internă de 200 de milioane din iunie 2024.

Totuși, aceste câștiguri sunt relativ mici în contextul investiției BlueCo. În lipsa progreselor la stadionul Stamford Bridge și a participării constante în Liga Campionilor, valoarea lui Chelsea nu pare semnificativ mai mare decât în urmă cu patru ani. Sinergiile modelului multi-club s-au concretizat lent, iar veniturile comerciale — un element central al strategiei — rămân în urma rivalilor. Există în continuare timp, iar multe lucruri se pot schimba. BlueCo va invoca trofeele câștigate sezonul trecut și vânzările importante de jucători ca dovezi parțiale ale funcționării modelului. Totuși, realitatea este că este nevoie de mult mai mult pentru ca acest pariu să devină un succes.