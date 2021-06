Chelsea, gata să domine fotbalul european în următorii ani. Super strategia lui Abramovich

Kai Havertz, care va împlini 22 de ani pe 11 iunie, a marcat . Neamţul a fost adus în vară de la Bayer Leverkusen, pentru 80 de milioane de euro. Pe parcursul acestui sezon a fost adesea catalogat ca un transfer ratat.

Sâmbătă, la Porto, a fost revanşa pe care luat-o în faţa tuturor criticilor. Şi, provocat de un jurnalist care l-a întrebat chiar despre suma de transfer, Havertz a avut o reacţie destul de furioasă, sub privirile admirative ale lui Cesar Azpilicueta, pe care îl avea alături de el.

Cum a reuşit Chelsea să câştige Champions League. În 2012 avea mulți jucători aproape de retragere, acum baza e pe tineri

Au trecut nouă ani de când Chelsea obţinea primul şi, până sâmbătă, singurul titlu Champions League. La vremea respectivă era finalul unei generaţii, cu Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Petr Cech şi Ashley Cole gata să îşi încheie cariera la formaţia londoneză.

De altfel, Drogba a plecat la doar câteva săptămâni după finala de la Munchen. Şi lăsa locul pentru reconstrucţie, cu Eden Hazard transferat de la Lille. Succesul din 2021 arată cu totul altfel. Chelsea este o echipă în plină ascensiune, pe care Thomas Tuchel a transformat-o miraculos.

Cu un lot plin de jucători tineri de mare valoare şi un patron gata să investească masiv pentru a da şi mai multă forţă echipei, Chelsea chiar arată a echipă care poate domina Europa în următorii ani. Sunt câţiva jucători, ca Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Jorginho şi Giroud care nu vor mai contribui mult timp la succesele lui Chelsea.

Singurul jucător care pare de neînlocuit la Chelsea: N’Golo Kante. Francezul a fost MVP-ul finalei

De asemenea, un mare semn de întrebare . Cât mai poate să ţină acest ritm fantastic? Francezul a împlinit 30 de ani în martie şi este esenţial în jocul lui Chelsea. A fost MVP-ul finalei, dar şi al celor două partide din semifinale, cu Real Madrid.

Pe de altă parte, sunt mulţi jucători tineri care ar putea să o ajute pe Chelsea să mai joace foarte multe finale de Champions League. Kai Harvetz este unul dintre ei. Mason Mount, Christian Pulisic, Reece James şi Callum Hudson-Odoi sunt toţi jucător de 22 de ani sau mai puţin. Şi se poate spune că şi-au confirmat statutul de staruri.

Andreas Christensen, Ben Chillwel și Timo Werner sunt și ei jucători tineri, toți născuți în 1996. Dintre cei enumerați, doar Hudson-Odoi nu a jucat în finala de la Porto. Ceea ce înseamnă că șapte jucători ai lui Chelsea au fost de maximum 25 de ani. Cinci dintre ei titulari.

Mason Mount își avertizează rivalii: „La anul trebuie să luptăm și pentru Premier League”

“Nu am oferit încă tot ce pot mai bun pentru acest club. Sunt încă tânăr, încă învăț. Am o foame de a fi din ce în ce mai bun. Iar câștigarea acestui trofeu mă face să îmi doresc și mai mult. Acum știu care este sentimentul. Trebuie să luptăm pentru trofeu și la anul. Și pentru Premier League. Nu poate fi doar un eveniment ocazional. Trebuie să continuăm să luăm trofee”, a declarat Mason Mount la final. O declarație care vorbește de la sine despre mentalitatea acestor tineri jucători pe care îi are Chelsea.

Iar Thomas Tuchel este un antrenor care împătășește aceeași foame de trofee. Dar care și-a demonstrat deja abilitatea de a o transforma pe Chelsea într-o echipă care să domine Europa. În doar patru luni a transformat jocul londonezilor. Și le-a bătut pe Atletico Madrid, Real Madrid și Manchester City.

Thomas Tuchel, exigent cu jucătorii săi și după finala câștigată: „Trebuie să înțelegem că este momentul să mai creștem”

Thomas Tuchel a făcut și el o declarație care demonstrează cât de sus s-a ridicat ștacheta la Chelsea. Și care sunt ambițiile pentru viitor. “Am atins un nivel, iar după ce terminăm de sărbătorit și vom începe să digerăm această experiență, trebuie să înțelegem că este momentul să mai creștem.

Să devenim și mai buni. Să învățăm din această finală este crucial. Deja vreau următorul succes, următorul titlu. Și vreau să vină cu același nivel de joc și aceeași consistență. Asta urmează pentru noi, să nu credeți altceva”, a fost anunțul războinic al lui Tuchel.