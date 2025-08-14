Chelsea, gest superb! A donat o sumă uriașă pentru familia lui Diogo Jota după ce a câștigat Mondialul Cluburilor

Diogo Jota și fratele său Andre Silva au decedat la începutul lunii iulie într-un teribil accident rutier, iar jucătorii de la Chelsea, într-un gest de solidaritate, au hotărât să facă o donație către familiile celor doi.

Donație importantă a jucătorilor de la Chelsea pentru familia lui Diogo Jota

Fotbaliștii lui Enzo Maresca au încasat prime în valoare de 15,5 milioane de dolari după ce au câștigat Campionatul Mondial al cluburilor, dar o parte din bani vor merge sub formă de donație către familiile celor doi fotbaliști decedați.

Conform publicației , jucătorii lui Chelsea au decis să contribuie fiecare cu o sumă egală din acele bonusuri pentru le a ajuta pe văduvele lui Diogo Jota și Andre Silva. Ideea i-a aparținut portughezului Pedro Neto, bun prieten cu atacantul lui Liverpool, iar în final s-au strâns aproximativ 500.000 de euro.

Fost coechipier cu Jota la Wolverhampton, Neto a fost aproape de a nu mai juca fazele finale de la CM al cluburilor după aflarea veștii. În cele din urmă, el a hotărât să intre pe teren, a câștigat trofeul cu Chelsea și i-a dedicat succesul conaționalului său.

Diogo Jota, comemorat înaintea Supercupei Angliei

De la moartea lui Diogo Jota au avut loc mai multe acțiuni de comemorare. Conducerea clubului Liverpool a decis purtat de portughez pe Anfield Road și să plătească familiei întreaga sumă rămasă din contract.

Înainte de Supercupa Angliei, pierdută de ”cormorani” la loviturile de departajare în fața lui Crystal Palace, a avut loc un . Au fost depuse coroane de flori pe teren în fața suporterilor lui Liverpool.

S-a ținut și un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist portughez, dar acesta a fost bruiat de o parte din fanii lui Crystal Palace. Oficialii au decis să scurteze momentul spre nemulțumirea suporterilor lui Liverpool.