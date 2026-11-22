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. Londonezii au deschis scorul, în minutul 25, prin Emeghara, însă meciul a luat o turnură complet diferită. Oaspeții au egalat prin Okafor, în minutul 28, iar următoarele trei goluri au fost înscrise de Calvert-Lewin (’53), Okafor (’58) și Aaronson (90+3′).

Chelsea are o apărare catastrofală

Trupa de pe Stamford Bridge a intrat în pauza internațională după o înfrângere cu Sunderland, 0-1. Revenirea în competițiile interne ale lui Chelsea nu a fost de bun augur și criza s-a adâncit. Înfrângerea contra lui Leeds United, 1-4, a consemnat a cincea înfrângere din actuala ediție a Premier League și a doua consecutivă. Ultimul succes al lui Chelsea a fost pe 30 octombrie, împotriva lui Manchester United, 2-0.

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Astfel, echipa pregătită de are o clasare mult sub așteptări. Londonezii se află pe locul 8 în Premier League, cu 16 puncte. Mai mult, problema lui Chelsea se află în compartimentul defensiv, primind nu mai puțin de 20 de goluri în 11 etape. Astfel, media ar fi de 1.8 goluri primite per meci. Aceeași medie se află și în atac, pentru că Chelsea a înscris tot 20 de goluri.

Observând clasamentul din prima ligă a Angliei, echipa de pe Stamford Bridge are a patra cea mai slabă apărare din campionat. Cele trei echipe care au primit mai multe goluri decât Chelsea se află în a doua parte a ierarhiei: Coventry City (21 de goluri – locul 13), Ipswich Town (22 de goluri – locul 16) și Crystal Palace (27 de goluri – locul 20).

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Chelsea, aproape de o contraperformanță veche de 35 de ani

Trupa de pe Stamford Bridge are o campanie dezastruoasă pe plan defensiv, iar într-un singur caz a fost mai rău decât în prezent. Totul s-a întâmplat în sezonul 1990-1991, când Chelsea, echipa condusă de Bobby Campbell, a încasat 21 de goluri în primele 11 meciuri de campionat. La finalul stagiunii, londonezii au acumulat 69 de goluri încasate, încheind pe locul 11, cu 49 de puncte.

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În stagiunea respectivă, Chelsea a fost eliminată din FA Cup într-un moment incipient al competiției. Londonezii au părăsit cupa în runda a treia, după ce Oxford United s-a impus confortabil: 3-1. În Cupa Ligii Angliei, echipa lui Bobby Campbell a ajuns până în semifinale, unde a fost eliminată de Sheffield Wednesday.