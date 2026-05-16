Chelsea – Manchester City, live video în finala Cupei Angliei. Londonezii își pot salva sezonul cu un trofeu chiar la debutul noului antrenor

ADVERTISEMENT

FA Cup sau Cupa Angliei are finala programată în acest an sâmbătă, 16 mai, când Chelsea și Manchester City se întâlnesc de la ora 17:00. Dacă echipa lui Guardiola a câștigat deja Cupa Ligii și luptă și pentru titlu, în campionat, londonezii au șansa să își salveze sezonul câștigând acest trofeu. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile importante despre partida dintre cele două rivale.

Chelsea – Manchester City, live video în finala Cupei Angliei. Meci cu trofeul pe masă

Sâmbătă, 16 mai, Chelsea și Manchester City se întâlnesc pe stadionul Wembley pentru finala Cupei Angliei. Londonezii vin după un sezon în care s-au „prăbușit” în a doua parte, în timp ce „cetățenii” s-au menținut pe poziții, și luptând acum până la capăt pentru titlu în Premier League. Rămâne de văzut cine se va impune în această finală, care va aduce un nou trofeu în vitrina celor două echipe.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor Chelsea – Manchester City. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe, una s-a consumat în vara anului 2024 la Campionatul Mondial dintre Cluburi. Totuși, City a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului. Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente dintre cele două:

Chelsea – Manchester City 0-3 (12 aprilie 2026)

Manchester City – Chelsea 0-0 (4 ianuarie 2026)

Manchester City – Chelsea 3-1 (25 ianuarie 2025)

Chelsea – Manchester City 0-2 (18 august 2024)

Manchester City – Chelsea 4-2 (4 august 2024)

Cum au ajuns Chelsea și Manchester City în finala Cupei Angliei

. De partea opusă, Chelsea are 8 astfel de trofee, ultimul fiind câștigat în 2018, în timp ce Manchester City are 7 Cupe, ultima dobândită în 2023.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciul Chelsea – Manchester City, din finala Cupei Angliei

Duelul Chelsea – Manchester City din finala Cupei Angliei va fi transmis în România pe platforma de streaming Voyo, de la ora 17:00. Iubitorii fotbalului englez pot vedea toate meciurile din această competiție dacă își fac un cont pe aplicația trustului Pro TV, care a achiziționat drepturile. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă înainte, în timpul și la finalul meciului pe care echipa lui McFarlane îl va juca în compania formației pregătite de Pep Guardiola. Pe site-ul nostru veți putea vedea informații legate de echipele de start și declarațiile jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Chelsea – Manchester City în finala Cupei Angliei

Manchester City pleacă cu prima șansă la trofeu, având o cotă de 1.70 la victorie. Chelsea este cotată cu 4.80, iar o remiză în timpul regulamentar are cota de 4.00. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.74 sau „peste 1.5 goluri” – cotă 1.24.

ADVERTISEMENT

Urmărește în timp real Chelsea – Manchester City, live text pe Fanatik

Urmărește Chelsea – Manchester City pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.