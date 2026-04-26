Chelsea își poate salva sezonul! Calificare în finala FA Cup contra lui City, chiar la debutul noului antrenor. Video

Chelsea a câștigat la limită duelul de pe Wembley cu Leeds United, scor 1-0, și s-a calificat în marea finală a Cupei Angliei. Partida de sâmbătă a marcat debutul lui Calum McFarlane pe banca londonezilor, tehnicianul interimar care va sta pe banca grupării de pe Stamford Bridge până la finalul sezonului curent. În ultimul act al competiției, Chelsea va da piept cu , într-o reeditare a finalei Ligii Campionilor din 2021.

Campioana mondială a cluburilor are parte de o stagiune extrem de dificilă. Eliminată prematur din Champions League și din Cupa Ligii Angliei, respectiv clasată doar pe locul 8 în Premier League, gruparea londoneză mai poate câștiga un singur trofeu la capătul acestei campanii, și anume FA Cup. Victoria obținută duminică în fața lui Leeds îi aduce însă pe „albaștrii” la un singur meci distanță de acest obiectiv.

De asemenea, ar putea fi nevoită să câștige acest trofeu și pentru a-și asigura prezența în cupele europene în sezonul viitor, dat fiind faptul că în prezent, echipa de pe Stamford Bridge se află în afara pozițiilor internaționale în campionat. Căpitanul Enzo Fernandez a semnat unicul gol al semifinalei cu Leeds în minutul 23 al întâlnirii, o reușită ce le-a adus elevilor lui McFarlane biletele pentru marea finală de pe Wembley. Duelul cu Manchester City se va disputa pe data de 16 mai, iar „cetățenii” lui Pep Guardiola pleacă cu prima șansă.

Calum McFarlane, victorie importantă la debutul pe banca lui Chelsea

Calum McFarlane a preluat cârma grupării de pe Stamford Bridge în urmă cu patru zile, asta după ce a fost demis. Motivul înlăturării acestuia a fost reprezentat de cele cinci înfrângeri consecutive suferite de londonezi în Premier League, respectiv de eliminarea din Liga Campionilor, acolo unde Chelsea a cedat categoric în ambele meciuri cu PSG, în optimile de finală ale competiției (2-8 la general).

Astfel a ajuns la prima echipă McFarlane, un tânăr tehnician englez în vârstă de numai 40 de ani, care până de curând a pregătit echipa U21 a clubului londonez. Meciul de astăzi cu Leeds a reprezentat debutul său la timona primei echipe, iar primul rezultat este unul cu adevărat unul îmbucurător, care îi permite să spere și la câștigarea primului trofeu major la nivel de seniori din cariera de antrenor.