Chelsea, singura echipă din Premier League fără sponsor principal pe tricou! Care este motivul

, după un succes clar în finală, 3-0 cu PSG. Londonezii sunt singura formație din Premier League fără un sponsor principal pe tricou, iar motivul a fost dezvăluit de presa britanică.

ADVERTISEMENT

Chelsea, singura formație din Premier League fără sponsor principal

Noul sezon din Premier League a debutat vineri, cu duelul de pe Anfield dintre Liverpool și Bournemouth. La startul stagiunii, există o singură echipă în prima divizie din Anglia care nu are sponsor principal pe tricou: Chelsea.

Nottingham Forest s-a aflat într-o situația similară, însă a ajuns recent la un acord cu o companie americană. În ceea ce o privește pe Chelsea, fosta campioană a Angliei își dorește un partener de lungă durată, care să ofere între 60 și 65 de milioane de lire sterline pe sezon.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, gruparea patronată de americanul Todd Boehly așteaptă în continuare contractul potrivit. Conform , favorită în acest moment este compania saudită Riyadh Air, care o sponsorizează din 2023 pe Atletico Madrid.

Chelsea, la al treilea sezon în care debutează fără sponsor principal pe tricou

În stagiunea 2023-2024, sponsorul principal al lui Chelsea a fost Infinite Athlete, o companie din SUA, însă colaborarea a început pe parcursul sezonului. Apoi, londonezii au ajuns la un acord cu o companie din Orientul Mijlociu, Damac, care a apărut pe tricouri începând cu finalul lunii aprilie 2025.

ADVERTISEMENT

Sub comanda lui Enzo Maresca, Chelsea a încheiat sezonul precedent pe locul 4, poziție care i-a asigurat revenirea în UEFA Champions League. „The Blues” au câștigat și două trofee în mandatul antrenorului italian.

ADVERTISEMENT

Mai întâi, , iar apoi a produs surpriza la Campionatul Mondial al Cluburilor, desfășurat în SUA.