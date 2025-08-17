Sport

Chelsea, singura echipă din Premier League fără sponsor principal pe tricou! Care este motivul

Chelsea ia startul în noul sezon din Premier League fără un sponsor principal pe tricou. Londonezii s-au aflat într-o situație similară și în ultimele două sezoane.
FANATIK
17.08.2025 | 10:33
Chelsea singura echipa din Premier League fara sponsor principal pe tricou Care este motivul
Chelsea este singura echipă din Premier League care ia startul în noul sezon fără un sponsor principal pe tricou. FOTO: Hepta

Chelsea a cucerit în această vară trofeul la Campionatul Mondial al Cluburilor, după un succes clar în finală, 3-0 cu PSG. Londonezii sunt singura formație din Premier League fără un sponsor principal pe tricou, iar motivul a fost dezvăluit de presa britanică.

ADVERTISEMENT

Chelsea, singura formație din Premier League fără sponsor principal

Noul sezon din Premier League a debutat vineri, cu duelul de pe Anfield dintre Liverpool și Bournemouth. La startul stagiunii, există o singură echipă în prima divizie din Anglia care nu are sponsor principal pe tricou: Chelsea.

Nottingham Forest s-a aflat într-o situația similară, însă a ajuns recent la un acord cu o companie americană. În ceea ce o privește pe Chelsea, fosta campioană a Angliei își dorește un partener de lungă durată, care să ofere între 60 și 65 de milioane de lire sterline pe sezon.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, gruparea patronată de americanul Todd Boehly așteaptă în continuare contractul potrivit. Conform BBC, favorită în acest moment este compania saudită Riyadh Air, care o sponsorizează din 2023 pe Atletico Madrid.

Chelsea, la al treilea sezon în care debutează fără sponsor principal pe tricou

În stagiunea 2023-2024, sponsorul principal al lui Chelsea a fost Infinite Athlete, o companie din SUA, însă colaborarea a început pe parcursul sezonului. Apoi, londonezii au ajuns la un acord cu o companie din Orientul Mijlociu, Damac, care a apărut pe tricouri începând cu finalul lunii aprilie 2025.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Sub comanda lui Enzo Maresca, Chelsea a încheiat sezonul precedent pe locul 4, poziție care i-a asigurat revenirea în UEFA Champions League. „The Blues” au câștigat și două trofee în mandatul antrenorului italian.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Mai întâi, Chelsea și-a respectat statutul de favorită și a triumfat în UEFA Conference League, iar apoi a produs surpriza la Campionatul Mondial al Cluburilor, desfășurat în SUA.

ADVERTISEMENT
Revista Fanatik 768! „Leul” de Craiova Assad Al Hamlawi! Dinamovistul Musi „mușcă” pe...
Fanatik
Revista Fanatik 768! „Leul” de Craiova Assad Al Hamlawi! Dinamovistul Musi „mușcă” pe FCSB! Sportivul Ion Iliescu! Man la… CFR Cluj! „Steluțe” în SuperLiga!
Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm...
Fanatik
Bogdan Țîru nu se teme înaintea meciului cu Universitatea Cluj: „Mereu să abordăm meciul la victorie”
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir...
Fanatik
„E diferență mare de tot”. Marius Șumudică a făcut avancronica dublei Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!