Cheltuiala colosală făcută de Primăria condusă de Dominic Fritz, în plină austeritate. Pe ce s-au dus aproape 800.000 de euro

Primăria condusă de Dominic Fritz a încheiat un contract de aproape 800.000 de euro cu o firmă privată ce oferă servicii de depozitare a arhivei de documente. Compania care a câștigat licitația este obligată ca pentru următorii patru ani să se ocupe de acest aspect. Decizia a fost luată la începutul acestei luni.

Suma colosală pentru care documentele Primăriei Municipiului Timișoara sunt ținute în siguranță

Primăria Municipiului Timișoara, condusă de , a semnat, pe data de 5 august, un acord-cadru de aproximativ 791.000 de euro cu firma SC Iron Mountain SRL pentru depozitarea, procesarea, digitalizarea și gestionarea arhivei instituției. Compania privată este controlată de grupuri olandeze din Rotterdam și are contracte și cu alte entități publice.

Anunțul a fost făcut de primărie în 20 decembrie 2024, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice). În același timp, instituția arată că există, în prezent, șase spații pentru depozitarea arhivei. Trei dintre ele se află în incinta primăriei, unul la parter și două la demisor, iar alte trei sunt în afara sediului. Unul se află pe Strada Miorița nr. 11 Bis, unul pe Strada Daliei nr. 21 și ultimul pe strada Văcărescu nr. 15.

Așadar, prin acest acord-cadru se dorește „gestionarea fondului arhivistic al municipiului în ceea ce privește protejarea documentelor de arhivă, asigurarea protecției documentelor originale și eliminarea sau reducerea la minimum a consultării directe și a contactului fizic cu exemplarul original, crearea și susținerea condițiilor de depozitare”.

Astfel, firma trebuie să furnizeze 16.500 de cutii, dar să se ocupe și de transport, manipulare și stocare. Dintre acele cutii, 200 de metri liniari de documente urmează să fie restaurate. În plus, SC Iron Mountain SRL trebuie să ofere acces digital prin platforma ELO ECM, aplicație de management special concepută pentru stocarea documentelor.

Compania are contracte și cu alte instituții publice

SC Iron Mountain SRL are sediul în Dragomirești Vale, județul Ilfov și este controlată de două grupuri olandeze. Directorul general și administratorul firmei este Florin Adrian Dogaru. Compania s-a ocupat și de arhivele , Direcției Naționale Anticorupție,Primăriri Municipiului Reghin și Primăriei Municipiului Constanța, potrivit .

De asemenea, a avut contract și cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Imobilizate, ROMSILVA, Primăria Municipiului Turda,Universitatea din București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 2 București, Biblioteca Academiei Române, Ministerul Economiei și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, relatează sursa citată.