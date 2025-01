Chestiunea zilei cu Florin Călinescu! De la Mircea Lucescu la Gigi Becali, de la Dinamo la FCSB, de la ce gândește la ce… gătește!

Mai are rost o prezentare a lui ? „Lumini și umbre” din viața sa deloc prietenoasă cu el, din cariera „multilateral dezvoltată”, cum vede „Chestiunea zilei” în haosul politico-social prin care ne târăsc politicienii și autoritățile statului în pericol de destructurare, dar și din fotbalul nostru, pornit pe o cale (mai) bună, dar ros de tarele unui sistem intern plin de „bube”, aflați numai dacă citiți următoarele pagini. Nici nu știți ce pierdeți dacă „săriți” peste ele!

Chestiunea zilei cu Florin Călinescu! „Nu există nicio altă noimă a omului pe acest Pământ decât legătura cu pământul”

Florin, cum să-ți spun: Florin Actorul, Florin Pensionarul, Florin Fermierul…

– Florin.

Florin simplu?

– Bine, poți să-l scrii cu litere mari… 😊 Tot eu sunt.

Spune-mi ce e cu ferma aia de la Babana, că toată lumea vorbește de ea…

– Nu e nicio șmecherie… Găini, rațe, porci, capre… Eu am crescut la țară până la o vârstă, după aia am venit în fiecare an la bunicii din Argeș, tata era din Babana. Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Sunt un om care atunci când a plecat de la țară a știut că, într-un fel sau altul, o să se întoarcă să facă lucrurile pe care le-a văzut în copilărie la strămoșii lui. Am știut că se va întâmpla „chestiunea” asta. Nu există nicio altă relație, nicio altă noimă a omului pe acest Pământ decât legătura cu pământul. Eu sunt uimit că toată lumea vorbește de dezvoltare, de civilizație, de tot felul de lucruri foarte interesante, bun… dar sunt terifiat că toți acești oameni nu se gândesc ce o să mănânce mâine, poimâine. Zbaterile comunismului și ale capitalismului s-au întâlnit într-un punct comun, oamenii sunt sclavi în tot felul de îndeletniciri, atenți și chinuiți să obțină un venit cu care să-și cumpere boli…

ADVERTISEMENT

Ce să-și cumpere?!

– Boli. Cât mai sofisticate, cât mai complicate. Aldous Huxley, un mare romancier britanic, spunea „De când a evoluat medicina, nu mai există niciun om sănătos”.

Lumea este obișnuită cu Florin Călinescu la televizor, nu la grajduri și cotețe…

– Știi ce se-ntâmplă? Sunt uimit că toată lumea e uimită de asta… Foarte mulți actori americani, mai mult de jumătate dintre ei, între filme, spectacole sau stand-up-uri, stau la ranch-uri, la ferme. Foarte puțini stau în New York, în Los Angeles, în zgârie nori și așa mai departe… au câte o casă și în marile orașe, dar preferă să stea departe de aglomerație, la un ranch… ca hobby sau ca fel de viață asumată. De ce să cheltui bani pe psihologi, psihiatri și pastile, când poți să faci chestia asta? Eu nu înțeleg de ce să te duci la sală, de exemplu, să te chinui să tragi de niște fiare… când lucrul în grădină, să mulgi o vacă sau să hrănești și să speli porcii te mențin mult mai sănătos decât orice altă formă de mișcare fizică. Pentru mine, mersul la sală este o „chestiune” de socializare, nu de dezvoltare sănătoasă. Eu am sala rurală, ce-mi trebuie sala de forță? 😊

ADVERTISEMENT

„Știi ce înseamnă să alergi o găină? Încearcă să prinzi o găină… sau un purceluș”

Ce evenimente sportive au marcat anul în care te-ai născut?

– Așa demult? Jocurile Olimpice… De iarnă, parcă în Italia… și de vară în Australia. Parcă am luat ceva medalii vara, iarna nu existam nici atunci. Boxerul Nicolae Linca sigur a luat aurul la Melbourne… Și hai să te dau gata: s-a dat primul Balon de Aur, știi cine a fost? Hai că nu știi: Sir Stanley Matthews. Și mea termina pe locul 3 campionatul, după deja „abonatele” și … Mă rog, Steaua era CCA pe atunci… Eee, ce zici, m-am scos?

Chapeau, musiu! Ai fost un copil sportiv?

– Păi dacă până la șapte ani am stat la țară, la bunici, în Argeș, de acolo erau și mama, și tata… Și trezirea de dimineață era pentru toată familia, că era treabă multă prin curte, la câmp… Ai văzut Rocky când se antrena alergând o găină? Știi ce înseamnă să alergi o găină? 😊 Încearcă să prinzi o găină… sau un purceluș… sau să lucrezi la câmp… cu secera, că așa se lucra atunci, manual… să strângi și să legi snopii… să te cațeri în copaci, sportul național în Argeș era culesul prunelor… și să te duci pe lângă căruța încărcată cu fân, că respectul față de cal era imens. Numai după ce se termina munca ce ne mai jucam și noi, copiii, cu o mingiucă improvizată, acolo, la câmp… După apă mergeam șapte kilometri dus, șapte întors, cu gălețile și drumul era în coastă, puțul era pe un deal… Destulă mișcare, ce zici?

ADVERTISEMENT

Cam destulă…

– Și apoi, din clasa I, acasă, la Timișoara, erau patru, cinci ore de sport pe săptămână… care se făceau și nu se scutea nimeni… apoi am fost patru, cinci ani la piticii lui Poli Timișoara… Plus că la facultatea de actorie era obligatoriu să faci sport… Se mai scuteau fetele, una, alta, de sport sau de armată și râdea locotenentul care se ocupa de treaba asta: „Cum o să fiți voi actrițe, cu adeverințe că șchiopătați, că n-auziți bine, că aveți o mână mai scurtă și-o ureche bleagă? La o facultate la care corpul trebuie să fie frumos, armonios, asta face parte din meserie”. La facultate am făcut călărie, scrimă, baschet, am avut examen la suta de metri, la 1.500 de metri, săritura în lungime, aruncarea greutății, o mică olimpiadă sătească. Plus elemente de cascadorie. Obligatoriu pentru meseria asta.

Pe stadion când ai mers prima dată? Cine te-a dus?

– Fiind născut lângă Viena, la Timișoara 😊 și locuind în cartierul Politehnicii, primele mele amintiri despre fotbal sunt cu echipa care se numea Știința Timișoara. Am prins echipe cu Iosif Lereter, Petrișor Curcan în poartă, Ioan Igna, celebrul arbitru, era extremă, Remus Lazăr… Ca pionier, prin ’62-’63, am făcut muncă patriotică, elevi, armată și studenți, la ridicarea stadionului „1 Mai”, după 1989 „Silviu Bindea” și apoi, după câțiva ani, „Dan Păltinișanu”. Am prins chiar și meciul ăla cu Celtic, 1-0 în ’80, gol Păltinișanu, că tot am zis de numele lui…

ADVERTISEMENT

„Este inadmisibil ca baza sportivă din Cotroceni să fie arestată de BNR”

Când ai venit în București nu te-ai putut „lipi”, sufletește, de nicio echipă?

– M-am apropiat, cumva, prin natura unor prietenii speciale, din afara stadionului Dinamo, cu Andone, Rednic… venind de la Hunedoara… cu Dinamo… La Sportul Studențesc am fost după ce a venit . Apoi, având o prietenie cu , m-am atașat așa… ca să zic așa… cu FC Național… Progresul… Eram trei, patru spectatori pe tot stadionul și cu „Los Platanos”…

Ei bine, să știi că erați cinci… al cincilea eram eu, Progresul a fost echipa mea de suflet până a „omorât-o” BNR în 2009…

– Da, este inadmisibil ca baza sportivă din Cotroceni, una dintre cele mai cochete din România, să fie arestată de BNR, au dreptate și să se plângă, nici nu știu ce mai face BNR acolo… fac nunți, fac botezuri… E urât ce face BNR, e ridicolă atitudinea de stăpână pe Parcul cu Platani, e inadmisibil. Un prim-ministru bine intenționat și atent la problemele sportului ar putea să redea toată baza sportivă de acolo circuitului sportiv public. Pe bani, cu chirie, numai să se poată face sport acolo.

Top de suflet: Dobrin, Mateianu, Best, Ferguson și „Liverpool never walks alone”

Spune-mi, Florine, în sufletul tău ce fotbalist…

– Nicolae Dobrin!

Mi-ai anticipat întrebarea…

– Din ce-am văzut. Nu știu dinainte… Dobay, Petchovsci, Baratki, Bindea, Ozon… Din ce-am văzut eu în fotbalul românesc, a fost și rămâne cel mai mare fotbalist român.

Și ca antrenor?

– Viorel Mateianu.

Și „afară”? Jucător și antrenor…

– George Best was the best. Și Sir Alex Ferguson.

Iar ca echipă?

– Doar și numai Liverpool. Never walks alone! 😊

„Primul scop al lui Gigi Becali e să vândă jucători… Bani, bani, bani, bani!”

Mircea Lucescu la națională cum te face să te simți?

– E socoteala dumnealui, a Federației. Pot doar să spun că inflamația asta e mare, că uite ce-am făcut… cu și cu acum… Stai puțin să vedem ce facem dacă ajungem la grupa mare, că așa, cu ăștia de la grupa mică, gălăgia cu Kosovo, cu Lituania, cu Cipru, hai să fim serioși… Noi mergem cu bicicleta, dar există și Formula 1. Stai puțin… Nici nu vreau să vorbesc mai mult, că publicul este atât de însetat de fotbal, de o performanță cât de cât… Uite la FCSB, a ajuns în grupa de Europa League, dar primul scop al lui e să vândă jucători… Bani, bani, bani, bani! Chiar zicea zilele astea: „Îl vând pe Bîrligea, bani, bani, bani, bani!”… Parcă se îngălbenește cruciulița aia de pe șapca lui. Un om atât de evlavios ca el prea e atent la bani, bani, bani, bani… Cumpără și vinde jucători, performanța după asta, în primul rând bani, bani, bani, bani! Ei, în situația asta ajungi în cel mai bun caz un fel de Ajax, care cumpără jucători, îi crește și-i vinde, iar performanțele s-au cam terminat…

Ce le trebuie lui Călinescu și Ghering ca să-și facă echipă de fotbal

Fotbalul românesc este…

– Fotbalul românesc, în sinea lui, este o competiție de arătat mușchii între diverși proprietari de echipe, nu vorbesc de echipele plătite de administrațiile locale prin fel și fel de combinații la limita legii. Au fost mulți care și-au făcut o trambulină din fotbal și apoi au ajuns la pușcărie. Trebuie schimbată legea fotbalului, vii cu bani de-acasă… așa să fie, însă, toți, nu te poți lupta cu echipele de stat, care joacă pe tricouri cu Consiliul Județean sau Primăria.

Nici nu m-ai lăsat să termin întrebarea…

– Ce întrebare să termini? E clar și simplu: vor Călinescu și Ghering să-și facă echipă, să vină cu bani de-acasă, să demonstreze că au bani să ducă sezonul la capăt, banii lor reali, existenți în cont, în bancă. Așa trebuie schimbată cartea de competiții de la FRF. Ai venituri private, ai să depui bani ca garanție pentru un sezon, ai stadion, ai nocturnă, ai cabinet medical cu recuperare, ai autocar, n-ai datorii… și dacă nu plătești salariile, le dăm noi, Federația, din garanția depusă la începutul sezonului… bine, ia licența! N-ai, la revedere!

„FCSB poate să se numească și Oița Pipera, suporterii și performanțele legitimează o echipă”

Florine, tu ai avut întotdeauna curajul opiniei, nu ți-a fost teamă de nicio talpă… Este FCSB Steaua?

– Nu mă interesează aspectul ăsta, nu asta ajută să câștige campionatul României sau Liga Campionilor. Poate să se numească și Oița Pipera. Suporterii și performanțele legitimează o echipă. Eu înnebunesc la gălăgia aia din Craiova, de exemplu, băi frate, poate să se cheme Universitățile alea 1948, 1848, 1600 sau ce an cu semnificație mai vor ei… E o bătălie între un ciung și un șchiop, ce rost are? Primărița aia de-acolo ar trebui să bată cu pumnul în masă să-i împace și să se împace cu toți, să zică „Ia veniți, bă, aicea, să stăm de vorbă. Nu făcurăți nimic de capul vostru. Acum să faceți ce vă spun eu! Faceți din două echipe una și bună, mai bună, e clar?”. Sigur că o să-mi spui că Rotaru n-o să încapă niciodată în aceeași teacă împreună cu Mititelu. Orgoliile între două echipețele ar trebui date la spate pentru a face din Craiova o forță, o echipă cu adevărat competitivă nu doar de play-off. Și faptul că New Dinamo nu e, de fapt, vechiul Dinamo, sunt acum FC, CS, CS FC, ACSFCSFCS și nu mai știu cum, faptul că FCSB e sau nu Steaua, e o întrebare dacă te-ai vaccinat sau nu te-ai vaccinat. La ce ajută?! Eu, mâine, ajuns nu știu ce, îi spun lui Talpan „Predă-te și predă echipa!”. Nu se poate să vorbim de o echipă plătită din bani publici care nu are voie să promoveze. Pentru ce mai joacă? Care-i scopul competiției? Care-i scopul Stelei aia din Ghencea? Pentru ce te duci, băi Oprița, la stadion? Ce le spui copiilor ăia? Pentru ce joacă ei? Aaa, așa, pentru un salariu bunicel, două, trei mii de euro, să-i ducă acasă la familie, da… Dar scopul oricărei competiții e să ridici cupa aia mare deasupra capului!

„Politicienii ăștia ticăloși vin toți rupți în cur la ciolan și pleacă milionari”

Ți-e dor de „Chestiunea zilei”? Care e „chestiunea zilei” acum, în România? Pe cine ai vrea să perpelești la „Chestiunea zilei” acum?

– Cu siguranță pe netrebnicii ăștia din politică mi-aș dori, profesional, să-i „anchetez”. Pentru că educația, cultura și calitatea acestor băieți, pentru care eu nu am ieșit în stradă în ’89, sunt absolut ridicole. Ce se întâmplă azi e ridicol. Bunicul meu, care era jandarm, avea o vorbă: „Treaba hoților e să fure, treaba jandarmilor e să-i prindă”. Niciodată nu mi-am închipuit că o să ajungem, după 35 de ani, la această nemernicie de azi, în care se calcă totul, totul în picioare… constituție, alegeri, votul cetățenilor… Politicienii ăștia ticăloși vin toți rupți în cur la ciolan și pleacă milionari. Mai trec câteva minute pe la pușcărie unii și tot așa. Este inadmisibil că în 35 de ani niște sărăntoci vai de capul lor vin, suportă câteva critici, întorc banii din buzunarele noastre în ale lor, mai dau prin presă, pe la televiziuni, bani mulți, ca să-i ocolească ușor, ușor, cu „Breaking news: O găină a mâncat un crocodil!”. Bani, bani, bani, doar asta contează, uite ce s-a întâmplat acum: s-au făcut niște alegeri, s-au cheltuit zeci de milioane… Haide, mă, să le refacem, ce dacă mai cheltuim alte zeci de milioane?!… Eu nu sunt genul să spun „Te-ai vaccinat, ești un bou!”, „Nu te-ai vaccinat, ești un bou!”, „L-ai votat pe ăla, ești un bou!”, „Nu l-ai votat pe ăla, ești un bou!”, „Nu ești de partea noastră, ești un bou!”, și-așa mai departe… Eu cred că astea sunt gesturi intime, te duci și votezi pe cine vrei și tot așa, dar dacă numeri câteva sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane de voturi, este absolut de pușcărie faptul că un cetățean care încă se mai odihnește la Cotroceni încalcă în formă continuată Constituția, anulează alegerile, că vrea el să fie președinte până când vrea el, zi de vară până-n seară și tot așa. Se pun guverne, se pune prim-ministru, cine-o fi președinte în primăvară, în vară vine să ude panseluțele la Cotroceni, că toate celelalte „trebușoare” le-au „rezolvat” băieții deștepți. Pe mine m-angrețoșat, e prima oară când n-am spus nimic… despre alegeri zic… dar ce s-a-ntâmplat pentru turul doi la prezidențiale e inadmisibil! E inadmisibil… Eu așa-mi închipui… ridică telefonul Iohannis, îl sună pe Ciolacu, pe Ciucă și pe cine mai e pe-acolo „Bă, trântiți-o pe Șoșoacă! Trântiți turul doi la prezidențiale!”. Păi în momentul ăsta trebuie să-și dea demisia tot SRI-ul, tot SIE, tot CSAT-ul, dar sunt atâția dobitoci în țara asta care pun botul la minciunile ăstora și se inflamează în loc să se ducă să-i trântească din tronurile lor de trântori profitori și manipulatori. Cum s-a făcut în ’89. Păi dacă vorbiți de fascism, de comunism, n-ați avut timp și informații înainte de a aproba candidații? Ia să vedem, sunt 14 candidați, ia treceți la control, cine sunteți, de unde veniți, de la cine, cu ce bani, ce prieteni, ce convingeri aveți? Cercetați și spuneți „Ăla da, ăla nu că ă înjurat-o pe Fecioara Maria în biserică”. Era greu?

„Mâncarea mea preferată este aia de care mi se face poftă dimineața”

Hai să încheiem… domestic! Ce mănânci de Crăciun, care e mâncarea ta preferată de Crăciun?

– În primul și-n primul rând o să mănânc… din ce în ce mai puțin! Adică nu mai pot mânca atât cât mâncam odată. Dar în niciun caz fără piftie, sărmăluțe, cozonac de Crăciun. Sau fără bucatele bune cu care am crescut… Murături puse de mine… varză am pus… zacuscă vreo 200 de borcane…

Făcute de tine?! Cu mânuțele alea două care au ajuns virale pe net?

– Da’ cine să le pună?! Zi tu, cine să le pună? Mie-mi place să gătesc… eu fac sarmale, de exemplu, și-n iunie, nu numai de Crăciun. De câte ori mi se face poftă de pachețele de primăvară 😊 de ce să mă duc la chinezesc? Fac pachețele de-ale noastre, în varză și câteodată, chiar când nu e post, le fac cu ciuperci, cu morcovi…

Îți place să gătești?

– De când mă știu!

Și care e mâncarea preferată peste toate celelalte, pe care ți-o faci tu ție însuți?

– Mâncarea mea preferată este aia de care mi se face poftă dimineața… 😊 Poate să fie oricare. Gătesc orice. Mâncare gătită, în orice caz. Ciorbe, mâncare de cartofi, fasole, spanac, ciuperci, ardei umpluți, vinete umplute, salată de vinete, ardei copți… Sunt foarte puține mâncăruri care nu mă îmbie, broccoli de exemplu. Dar fac o combinație… am eu un fel de piure, așa, din țelină, conopidă, broccoli și ceapă călită. Mănânc orice este comestibil din pământ.

Poftă mare cu sănătate!

– Mulțumesc! Sărbători liniștite tuturor românilor, oriunde s-ar afla! Și alegeri deștepte oricând vor fi ele!

„Ne învrăjbim pe TikTok, pe Facebook, nu mai iese nimeni în stradă, suntem nămol, politicienii noștri nu mai știu de frică. Acum mi-e clar că în decembrie ’89, ca și în 10 august 2018, ca și mineriadele din 1990, 1991, 1999 și alte ieșiri în stradă «noaptea ca hoții» au fost dirijate… Populația iese în stradă dacă este bine condusă de agitatori de meserie, să le spunem generic Servicii”

„De ce Gicu Dobrin? Pentru că, spre deosebire de Gică Hagi, avea și stângu’, și dreptu’, și capu’, și pieptu’, cum se spune. Gică al nostru, dăcât stângu’, tot cum se spune, și viteza. Un jucător extraordinar Gică Hagi, dar în naționala aia «de aur» nu era singur, avea în spate un Neluțu Sabău, un Dorinel Munteanu, un Miodrag Belodedici, un Dan Petrescu, de putea Gică să zburde așa”

„Stai puțin să vedem ce facem dacă ajungem cu naționala la grupa mare, că așa, cu ăștia de la grupa mică, gălăgia cu Kosovo, cu Lituania, cu Cipru, hai să fim serioși… Noi mergem cu bicicleta, dar există și Formula 1”