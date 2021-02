Chetă pentru șpagă la graniță într-un autobuz cu români. Șoferul: ”Cei care nu au contract, 20 de euro”

Momente incredibile la graniță unde un șofer de autobuz le-a cerut pasagerilor să pregătească 20 de euro dacă nu au documentele valabile pentru ieși din țară în timpul pandemiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Unul dintre românii aflați în autocar a filmat momentul în care şoferul face un anunţ important înainte de a ajunge în vama Borş. Imaginile au fost postate pe reţeaua Reddit.

Anunţul şoferului are loc chiar înainte de vamă. Acesta le cere călătorilor care nu au un contract de muncă valabil să pună câte 20 de euro la cheta pentru şpagă, conform Antena3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șpagă în pandemie pentru a trece granița. Ce le spune șoferul autobuzului? ”O să opresc imediat, să scoatem banii…”

“E ultima pauză pe România, intrăm în vamă. Să pregătiţi documente şi ce are fiecare, contract. Cei care nu au contract, pregătesc 20 de euro, o să vină o doamnă, cineva de aici din faţă, să îi strângă pe fiecare.

Sperăm să fie ok, să putem trece. O să opresc imediat, să scoatem banii, în timpul ăla putem să strângem şi bănuţii.Valabil pentru toţi. Care nu are contract, eu ştiu, dacă îl are pe telefon. Dacă comentează la telefon, vedem ce facem atunci.

ADVERTISEMENT

Care are o hârtie, ce au acolo cu nume, prenume, ştampilă, contract, precontracte, să îl arate. E păcat să dăm bani. Să avem drum bun”, a fost anunţul făcut de şofer, conform sursei citate.

Ce au scris pasagerii?

“Am pățit prima data asta in 2010 când veneam din Spania. La granița cu ungurii se puneau câte 5€ de persoana sa nu te controleze la bagaje, se pare ca au crescut tariful”, a fost unul dintre comentariile la clipul video de pe Reddit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Nu stiam ca inca se practica. Acum vreo 15 ani (aveam 12 ani), mai mergeam la tata unde lucra el in afara, pe perioada verii. Cand mai erau cativa km pana la Nadlac, incepea forfota in autocar. Toata lumea se cauta de 5-10 euro (nu mai stiu exact, dar pe acolo) ca sa facem cheta sa nu pierdem vremea cu verificat bagaje”, a comentat o altă persoană.

Din cauza restricţiilor impuse de pandemie, cei care vor să călătorească în diverse ţări ale Uniunii Europene sunt nevoiţi să demonstreze că au un contract de muncă valabil.

ADVERTISEMENT