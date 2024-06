Chiar de ziua lui, Keo recunoaște: “Am rămas cu o slăbiciune pentru blonde“. Exclusiv

De ziua lui, astăzi, pe 21 iunie, Keo ne vorbește despre prima întâlnire cu soția lui, frumoasa Misty. Aflăm și despre cea mai grea perioadă din viață lui și ce anume a reușit să îl salveze.

Keo dezvăluie detalii despre prima întâlnire cu soția lui

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Keo își amintește ce-a gândit atunci când a văzut-o prima dată pe Alexandra, aka Misty, soția lui. Nu s-a dus personal să-i ceară numărul de telefon ci și-a trimis toboșarul.

Cu sinceritate, celebrul cântăreț recunoaște că a rămas cu o slăbiciune pentru fetele blonde. Keo este înnebunit după fetița lui, Aryia, căreia îi îndeplinește toate dorințele. De ziua lui, artistul ne vorbește despre regrete și cel mai cumplit moment din viața lui.

“Aș vrea să pot opri timpul în loc”

La mulți ani, Keo. Sincer, ce-ți dorești cel mai mult, nu neapărat de ziua ta?

-Mulțumesc pentru urare. Aș zice că, pe lângă dorința pe care orice om o are, adică sănătate, cred că ar fi să pot opri timpul în loc. Sunt într-un moment foarte frumos al vieții mele și aș vrea să dureze cât mai mult posibil.

Există vreun vis pe care nu ți l-ai împlinit încă?

-Sincer, mi-am împlinit visul principal, visul de a face muzică, a fost mereu pasiunea mea. În fiecare zi mă gândesc la cât de norocos sunt că pot trăi din pasiunea mea. Cred că mi-am împlinit visul meu cel mare.

Cum îți petreceai ziua în copilărie, chemai toți copiii din bloc la petrecere?

-Da, îmi chemam prietenii la petrecere. Trebuia să fie și, în continuare, trebuie să fie o petrecere la care îmi chem prietenii. Este foarte frumos ca, de ziua ta, să fii înconjurat de persoanele dragi. Prietenii, dar și familia, întotdeauna familia.

Keo este un tată foarte atent: “O răsfăț cât pot de tare”

Ce cadouri primeai de la părinți?

-Recunosc că am fost foarte răsfățat de părinți, sunt singur, am avut toată atenția și toate cadourile numai pentru mine. În continuare se întâmplă acest lucru și sunt foarte norocos din acest punct de vedere. Oarecum transpun lucrul acesta și asupra fetei mele, Arya. Și ea este singură la părinți și am acest reflex de a o răsfăța cât pot eu de tare.

De ziua lui, Keo mănâncă sărmăluțe în foi de viță

Mama ta obișnuia să-ți facă un tort preferat sau vreo mâncare de ziua ta?

-Da, să ști că avem o tradiție. Mama, cu o seară înainte să mă nasc eu, făcuse niște sărmăluțe în foi de viță. A doua zi de dimineață mă nășteam, la 8.45. În general, când petrecem ziua mea împreună, mama face sărmăluțele astea și, trebuie să recunosc, sunt printre preferatele mele.

Ai vreun tabiet pe care-l faci numai astăzi?

-Da. Nu știu dacă îl pot numi tabiet, dar ascult piesele mele preferate. Artiștii mei preferați, în special Prince. Am fost mereu un mare fan al lui și cred că, de ziua mea, se aude foarte mult Prince pe la noi prin casă.

Ce crezi că vei primi cadou de la fetele tale?

-De la fii-mea cred că voi primi mulți pupici. Iar de la Alexandra cred că tot mulți pupici, dar ceva mai apăsați.

Keo, prima întâlnire cu Misty: “L-am trimis pe toboșarul meu să-i ceară numărul”

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Misty? Care a fost primul gând atunci când ai văzut-o?

-Sigur, îmi aduc aminte. Eram invitat la o emisiune unde cântam și era și ea acolo. “ce frumoasă e fata asta”. Nu am știut cum să o abordez așa că l-am trimis pe toboșarul meu să-i ceară numărul de telefon. Când vorbesc cu el mereu îi mulțumesc pentru acest lucru.

Sincer, cine pe cine a cucerit?

-Sincer a fost pentru amândoi dragoste la prima vedere, e mai simplu așa.

“Iubești sau nu iubești, e simplu”

Care este cea mai importantă calitate a soției tale?

-Alexandra are multe calități, dar cea mai importantă calitate valabilă pentru oricine, este aceea că ne iubim. Dragostea este foarte subiectivă, nu o poți cuantifica în niciun fel. Iubești sau nu iubești, e simplu. Cea mai mare calitate este că o iubesc și că mă iubește.

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-Foarte simplu, eu cedez primul și astfel se aplanează conflictul, scurt și la obiect.

Keo, un tătic asumat: “Sunt îndrăgostit în ultimul hal de ea”

Cum ești ca tătic? Te mai panichezi sau ești relaxat mereu?

-În primul rând vreau să spun că . Sunt îndrăgostit în ultimul hal de ea, asta ca să clarificăm treaba (râde, n, red.). Normal că, atunci când nu se simte bine, sunt puțin panicat, nu suport ideea să nu fie mereu într-o mare formă. Dar cu ea sunt foarte relaxat, ne jucăm, avem o relație foarte apropiată și foarte frumoasă.

Aryia are deja 6 ani. Ți-a pus vreodată o întrebare cu care te-a ‘încuiat’?

-Recunosc, recent ne-am uitat la niște filme unda niște personaje mureau și m-a întrebat care e treaba cu moartea. Ne-a încuiat. Și eu aș vrea să aflu cine are răspunsul.

Keo își amintește de copilărie: “Mă jucăm cu țevi cu cornete, era la modă pe vremea aceea”

Te-ai născut în România dar ai trăit, mult timp, în Elveția. Cum a fost copilăria ta, ce trăsnăi făceai când erai mic?

-Am copilărit și în România și în Elveția. Jumătate din copilărie am avut-o în România, ambele au fost foarte frumoase, superbe. Ce-i drept, în România era pe vremea lui Ceaușescu, dar recunosc că am niște amintiri fabuloase. Am avut norocul să fiu un copil foarte iubit și cred că, până la urmă, asta e tot ce contează.

Și în Elveția a fost frumos, din alte puncte de vedere. Mi-am făcut foarte mulți prieteni atunci când am ajuns acolo. Făceam foarte multe trăsnăi și în România și în Elveția. Îmi aduc aminte că mă cățărăm mereu pe gardul casei unde stăteam și mă jucăm cu țevi cu cornete, era la modă pe vremea aceea. În Elveția nu făceam așa ceva (râde, n.red.), dar aveam alte mici golăneli și acolo.

“Am stat 2 ani jumate până când comuniștii ne-au dat voie să ieșim”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Recunosc da, deși am o relație foarte apropiată cu amândoi, am avut o relație specială cu mama. Ea îmi știe mie toate secretele. Se datorează faptului că mi-am petrecut mai mult timp cu ea. Tata a plecat primul din țară și noi am mai stat 2 ani jumătate până când comuniștii ne-au dat voie să ieșim, să primim pașapoartele. Am stat mult cu mama și asta cred că ne-am apropiat foarte mult, ne-am creat o relație deosebită.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Liceul l-am făcut în Elveția. Am niște amintiri genial din liceu, a fost una din cele mai frumoase perioade din viața mea. Cei mai buni prieteni ai mei din Elveția sunt cei din liceu, încă vorbesc și mă revăd cu ei. Eram rebel, rock, aveam și o trupă rock, se numea The Park, cântam la serbările liceului. Aveam părul lung, tot pachetul.

Keo recunoaște: “Am rămas cu o slăbiciune pentru blonde“

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Eram foarte mic, în România, aveam vreo 6 ani și m-am îndrăgostit de o fată dintr-o clasă mai mare. Eram la Școala Germană și-mi aduc aminte că era blondă și eram fascinat de cât de frumoasă era. Cred că de atunci am rămas cu o slăbiciune pentru blonde (râde, n. red.).

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Da, eram la liceu și aveam un job de care eram foarte mândru. Eram profesor de tenis, predam cursuri de tenis celor mici și îmi plăcea chestia asta. Cred că dădeam banii pe distracțiile cu prietenii mei.

Ai fost vreodată tentat, din cauza invidiilor și multor răutăți din această industrie, să te întorci în Elveția?

-Nu am fost vreodată victima răutăților sau unor lucruri foarte rele din partea oamenilor din industrie. Evident că există oameni frumos și oameni mai puțin frumoși, în orice meserie, nu doar în industria muzicală. Nu a fost niciodată vreun episod care să mă impacteze atât de tare încât să vreau să mă las și să plec. Este o meserie prea frumoasă ca să pot renunța la ea.

Keo despre prima piesă lansată: “Nu mă așteptam”

Profesional vorbind, când ai fost cel mai fericit și când cel mai dezamăgit?

-Cel mai fericit am fost atunci când m-am lansat, a fost o mare surpriză. Eram în anul 2005 și piesa se numea Azi vii, mâine pleci. Era prima mea piesă și, în trei săptămâni, a spart toate topurile. Ajunsese numărul 1 peste tot și a rămas vreo cinci luni așa. Am fost lăsat mască de acest succes la care nu mă așteptam. Mi-a făcut mare plăcere.

Dezamăgit am fost de fiecare dată când o piesă în care eu am investit foarte mult suflet nu a avut succesul așteptat. Când lansezi o piesă, mai ales dacă-i a ta, că eu nu cumpăr de la alții, îți dorești să ajungă sus. Când nu se întâmplă asta ești puțin dezamăgit. Dar am învățat, cu experiență și cu timpul, că o carieră trebuie privită pe termen lung, per ansamblu.

“Se uitau ciudat la noi, ei îl așteptau pe Vali Vijelie”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Sunt multe momente de neuitat, unele haioase, altele mai puțin. Acum 7 ani am fost invitat să cânt la o nuntă pentru că mireasa și-a dorit să fiu acolo. Nu știu cum am făcut, nu conduceam eu, iar șoferul a ajuns într-un loc unde era o nuntă. Doar că era alta.

S-au instalat băieții și mirii se uitau ciudat la noi. Ei îl așteptau pe Vali Vijelie, a fost o chestie surprinzătoare. S-au bucurat până la urmă și le-am cântat câteva piese. După mine a venit Vali să-i bucure iar noi am plecat unde ar fi trebuit, inițial, să ajungem.

Cea mai mare cumpănă: “A fost un moment foarte dificil și dureros”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

-Imediat după pandemie am avut o cumpăna cu sănătatea. O problemă medicală, a trebuit să fac o operație neplăcută și grea. A fost un moment foarte dificil și dureros pentru mine timp de 6 luni de zile.

Mi-am propus, am vrut să ies din chestia asta. Am încercat să găsesc absolut toate soluțiile posibile ca să mă repun pe picioare. Am descoperit ceva uluitor. Ajunsesem într-un punct în care apelam la specialiștii durerii, luăm niște medicamente destul de grele antidurere. Am descoperit atunci ceva miraculos, înotul. Un an de zile am mers de 7 ori pe săptămâna la înot și așa am reușit să mă repun pe picioare.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Nimeni nu a știut că înotul a fost miraculos pentru mine, și azi merg de 4 ori pe săptămână. Recomand tuturor acest lucru. Cine m-a sfătuit pe mine să fac lucrul asta mi-a salvat viața. Deci trimit mesajul mai departe către voi.

Îți place să gătești, te pricepi?

-Îmi place maxim să mănânc, dar și să gătesc. Am avut o perioadă când făceam destul de des curry thailandez. N-am mai făcut de mult, dar mi-ai adus aminte, voi face din nou acest fel.

Keo nu crede în celebritate: “Recunosc, sunt un pic mai rezervat, mai distant”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Sincer. nu mi s-a urcat la cap celebritatea. Consider că sunt o persoană destul de echilibrată și îmi place să fiu smerit, să fiu respectuos cu oamenii. Mai ales cu publicul meu.

În schimb recunosc, sunt un pic mai rezervat, mai distant, ceea ce, din păcate, a fost confundat cu îngâmfarea. Dar chiar nu este cazul deloc. Cei care mă cunosc știu că sunt un tip prietenos, glumeț și de gașcă.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta? Profesional și personal vorbind.

-Nu le am cu regretele. Dacă ne pierdem în regrete, nimic nu mai are sens. Cred totuși că, de ar fi să o iau de la zero, aș încerca să fiu și mai productiv ca până acum. Să scot mai multă muzică, să lansez mai multe piese.

Unde vă petreceți, anul acesta, vacanța de vară?

-În primul rând o să mergem, ca tot românul care se respectă, la noi la mare, mai ales că am și câteva concerte în zonă. Vom pleca și câteva zile la Geneva, în Elveția, pe la ai mei.