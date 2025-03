Chiar înainte să moară, Minerva a realizat astrograma lui Călin Georgescu și a dezvăluit cum va arăta președintele. ”Vor fi mișcări de stradă”

Cu două luni înainte să moară, Minerva a vorbit despre cum va arăta România anului 2025, despre alegerile prezidențiale dar și despre Călin Georgescu.

Minerva: ”Românii nu vor mai răbda”

Regretata astroloagă spunea că România se va confrunta cu o instabilitate politică majoră, în anul 2025. De asemenea, Minerva a vorbit despre proteste și și despre nemulțumirile pe care le au oamenii.

”România anului 2025 va arăta cu foarte multe frământări, foarte multe voci. Românii nu vor mai răbda cum au răbdat 35 de ani. În special tineretul. Vezi, e alt timp de educație. O educație deschisă, făcută prin străinătate, îi fac și să gândească altfel. Alt tip de învățământ decât învățământul nostru scolastic.

Însă apariția unor rețele de socializare i-a și dezumanizat. Ei văd viața altfel decât o vedem noi. Dar până și noi, generația noastră, s-a cam săturat de semi-comunismul ăsta în care am continua să trăim. Vrem altceva. Frământări vor fi, mișcări de stradă vor fi”, a dezvăluit Minerva la emisiunea ”40 de întrebări”, de la Kanal D.

Ce a văzut Minerva în astrograma lui Călin Georgescu

Minerva că a realizat astrograma lui Călin Georgescu și a văzut un lucru care a îngrijorat-o.

Pe de-o parte, astroloaga a vorbit despre ”o latură dictatorială dezvoltată” a candidatului la alegerile prezidențiale, iar pe de altă parte a văzut că acestuia ”îi scapă ceva pe sub nas”.

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu, când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa… Și după ce i-am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas.

Singurul lucru care m-a pus un pic pe gânduri a fost Saturnul acela din Vărsător care arată o latură dictatorială destul de pronunțată și zic, să vezi ce dăm din lac în puț acum”, a mai dezvăluit Minerva.

”Ar trebui să apară un om tânăr”

Celebra astroloagă a evitat să dezvăluie numele viitorului președinte al României. Ea a explicat că Georgescu ar putea fi văzut drept candidatul cu cele mai mari șanse, dacă acesta ar ajunge să candideze.

Totuși, Minerva părea mai degrabă înclinată să creadă că viitorul șef de stat va fi un tânăr care face parte, cel mai probabil, din mișcarea suveranistă.

”Nu mă întreba acum, până când nu știu sigur cine va candida, să-mi dau cu presupusul cine ar putea ajunge președinte. Deși, dacă ar fi lăsat Călin Georgescu, am sentimentul că el are să iasă.

Dar dacă nu va putea să iasă, ar trebui să apară un om tânăr. Dacă ne luăm după ce spune tradiția, o să râzi, s-ar putea să fie un suveranist. Nu m-ar surprinde deloc”, i-a mai spus Minerva lui Denise Rifai.

De ce a murit Minerva

Gabriela Dima, alias Minerva, s-a stins din viață la 66 de ani, la spitalul Sf Ioan din Capitală. Decesul a survenit vineri, 7 martie 2025, după o lungă luptă cu o boală incurabilă.

Minerva s-a născut în Hunedoara și era absolventă de Drept, Actorie și Psihologie. În 2022, ea a lucrat pentru o perioadă la Banca Națională a României, dar în trecut a activat și ca procuror.