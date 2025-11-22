Chiar și “killer-ul” FCSB-ului a fost uimit de eurogolul marcat pe Arena Națională: “M-am trezit cu mingea la picior”

ADVERTISEMENT

FCSB și Petrolul au terminat, la egalitate, scor 1-1, iar rezultatul convine de minune prahovenilor. Eroul oaspeților a fost Robert Sălceanu (21 de ani), care a egalat cu un șut senzațional din afara careului. Până și tânărul fotbalist a fost uimit de propria reușită, după cum chiar el a mărturisit la flash-interviu.

Prima reacție a lui Robert Sălceanu după golul marcat FCSB-ului

a plecat de la o pasă greșită în jumătatea de teren a FCSB-ului a lui Alexandru Stoian. “Galben-albaștrii” au recuperat, iar fundașul stânga al “lupilor galbeni” a tras la poarta lui Ștefan Târnovanu. Portarul roș-albaștrilor a încercat să respingă, însă balonul, deviat și de Siyabonga Ngezana, a intrat, în cele din urmă, în poartă, după ce a lovit și bara.

“Pur și simplu m-am trezit cu mingea la picior, am văzut că nu am niciun coechipier pe lângă mine. A fost și noroc, trebuie să recunosc. Chiar nu m-am gândit, pur și simplu a fost pe moment.

Da, încerc, e pe moment, cum simt pur și simplu. Da, este primul meu gol cred că de când am debutat în Liga 2, e o bucurie foarte mare, pe un stadion foarte frumos, contra FCSB-ului”, a spus Robert Sălceanu.

Ce a promis Robert Sălceanu după eurogolul marcat pe Arena Națională

Tânărul fundaș promite că va rămâne cu picioarele pe pământ, conștient fiind că un gol nu-l ajută să ajungă, imediat, la o echipă cu pretenții. Consideră una de moral pentru echipa sa, care are ca obiectiv evitarea retrogradării.

“Nu cred că un gol mă propulsează la o echipă, trebuie să fiu constant, asta contează, nu un gol. Suntem foarte mulțumiți, chiar dacă avem o serie de egaluri, înseamnă foarte mult pentru moral că am revenit în fața unei echipe ca FCSB-ul”, a mai spus Sălceanu.

Cine este Robert Sălceanu

Cu FCSB, Robert Sălceanu a marcat primul său gol în SuperLiga. Fundașul a ajuns la Petrolul în vară, după ce în sezonul trecut a evoluat pentru Gloria Buzău. Înainte de a îmbrăca tricoul galben-albastru, tânărul fotbalist semnase cu Farul, dar, ulterior, a trebuit să-și găsească alt club.

S-a confruntat cu probleme medicale înainte de a ajunge la Petrolul, nefiind apt pentru o perioadă de timp. A debutat pentru “lupii galbeni” pe 1 septembrie, chiar contra Farului, scor 1-2. Robert Sălceanu este internațional U21 și a făcut parte din lot la ultima acțiune pe care a avut-o reprezentativa lui Costin Curelea.