Sport

Chiar și turcii au recunoscut superioritatea FCSB în meciul cu Fenerbahce: „Să le mulțumească stelelor lor norocoase”. Jucătorul lui Gigi Becali remarcat de UEFA

Fenerbahce a avut mare noroc pe Arena Națională în meciul cu FCSB din Europa League! Este analiza făcută chiar de presa din Turcia
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.01.2026 | 10:00
Chiar si turcii au recunoscut superioritatea FCSB in meciul cu Fenerbahce Sa le multumeasca stelelor lor norocoase Jucatorul lui Gigi Becali remarcat de UEFA
ULTIMA ORĂ
Ce a scris presa din Turcia după meciul FCSB - Fenerbahce 1-1 din Europa League. Foto: Sport Pictures
FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Fenerbahce joi seară pe Arena Națională în ultima etapă a fazei principale din actuala ediție de Europa League, într-un meci în care campioana României a ratat multe ocazii importante de gol, iar Ederson, portarul turcilor, s-a aflat în zi de grație și astfel s-a opus unei victorii a echipei roș-albastre.

Presa din Turcia, analiză dură pentru Fenerbahce după meciul cu FCSB din Europa League

Aceste aspecte au fost admise chiar și de către presa de sport din Turcia la finalul partidei de la București. Jurnaliștii din această țară au apreciat că formația antrenată de Domenico Tedesco a fost departe de așteptările existente și de prestațiile avute până acum în acest sezon.

De asemenea, ei nu au putut să scoată în evidență decât prestația lui Ederson și au concluzionat că Fenerbahce a avut mare noroc că a plecat cu un punct din România. În plus, s-a făcut referire inclusiv la faptul că diferența de scor putea să fie chiar una mare în favoarea FCSB-ului, judecând bineînțeles după ocaziile de gol ratate de cele două echipe.

„Vechea Fenerbahce a rămas în trecut. Singurul lucru pozitiv care poate fi spus e prestația lui Ederson. Noroc că l-am avut pe el! Altfel, FCSB, despre care s-a spus că e de domeniul trecutului, putea câștiga meciul la diferență clară…

Iar Fenerbahce, care a jucat atât de slab împotriva unei echipe atât de slabe, ar fi putut câștiga ea la diferență mare dacă dădea mai mult. Seara trecută a fost una ciudată.

Jucătorii de la Fenerbahce trebuie să le mulțumească stelelor lor norocoase că l-au avut în poartă pe Ederson. A fost un coșmar de meci care trebuia câștigat ușor în deplasare”, au scris jurnaliștii turci de la Fanatik. 

Cine este jucătorul lui Gigi Becali remarcat în mod special de UEFA

Nu doar Ederson a ieșit în evidență pe Arena Națională, ci și celălalt portar, Ștefan Târnovanu. Goalkeeper-ul de la FCSB s-a remarcat în prima repriză, chiar la faza premergătoare golului marcat de turci. Atunci, el a respins cu un reflex extraordinar în corner o minge trimisă din 7 metri de En-Nesyri cu o lovitură de cap după o centrare perfectă furnizată din alergare de Nene din flancul drept al atacului lui Fener.

Pentru acest moment, portarul campioanei României a fost inclus de UEFA în topul paradelor din această ultimă etapă a fazei principale din Europa League. De asemenea, acest top a fost deschis chiar de către Ederson, semn că analiza turcilor de după această partidă a fost una corectă.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
