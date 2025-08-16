China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume! Cum arată construcția futuristică și ce o să găsească pasagerii aici

China a inaugurat cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume în Chongqing. Este vorba despre gara Chongqing East, care impresionează nu doar primă mărimea, ci și prin aspectul său.

Unde se află cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume

Cu designul său futurist, dimensiunile impresionante și locația strategică, gara Chongqing East nu numai că redefinește mobilitatea regională. Aceasta stabilește totodată noi standarde globale în domeniul infrastructurii de transport.

Este bine cunoscut faptul că în China, lucrurile se mișcă mai repede. Totuși, nimeni nu se aștepta ca acest proiect să fie finalizat într-un timp atât de scurt și să fie atât de complex.

Noua gară Chongqing East a fost inaugurată oficial și a intrat în funcțiune, câștigând titlul de de trenuri de mare viteză din lume după suprafața totală construită, arată .

Iar în scurt timp, aceasta a devenit un punct de referință modern și o atracție turistică. În același timp, gara marchează un salt semnificativ în expansiunea rețelei feroviare de mare viteză din China.

Cum arată gara Chongqing East

Cu o suprafață imensă de 1,22 milioane de metri pătrați, gara eclipsează multe alte construcții similare. Pentru a pune în perspectivă dimensiunea sa, aceasta este echivalentă cu două gări Guangzhou South sau aproximativ 170 de terenuri de fotbal.

Se poate spune de asemenea că gara Chongqing East are chiar o suprafață mai mare decât districtele centrale ale unor orașe. Ce o să găsească pasagerii care ajung în cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume?

Terminalul are 15 peroane și 29 de linii. Acestea sunt repartizate pe trei gări și o clădire terminală cu patru etaje. Câte persoane pot ajunge aici? La capacitate maximă, gara poate deservi până la 16.000 de pasageri pe oră. Iar acest detaliu o plasează printre cele mai eficiente și performante noduri feroviare din China.

Deși eticheta de „cea mai mare din lume” se bazează pe suprafața totală construită într-o singură fază, și nu pe fluxul anual de pasageri, realizarea inginerească rămâne impresionantă din punct de vedere global.

Cât de importantă este Gara Chongqing East pentru rețeaua feroviară

Gara Chongqing East este, de asemenea, un nod important în rețeaua feroviară de mare viteză din China. Aceasta permite călătorii de o oră către Chengdu și Guiyang.

Totodată, aceeași gară mai permite și călătorii de trei ore către Xi’an, Wuhan, Changsha și Kunming și acces în șase ore la megalopole precum Beijing, Shanghai, Guangzhou și Shenzhen.

Iar toate aceste detalii poziționează gara ca o poartă centrală într-unul dintre cele mai avansate sisteme feroviare din lume. Astfel, nu vorbim doar despre cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume, dar și despre una dintre cele mai importante.

Totodată, se pare că cei care au proiectat-o au fost atenți la fiecare detaliu. Astfel, pe care nu ai cum să nu îl observi dacă ajungi în această parte a globului.