News

China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume! Cum arată construcția futuristică și ce o să găsească pasagerii aici

Cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume se află în China, iar construcția a fost inaugurată recent. Ce are atât de special?
Valentina Vladoi
16.08.2025 | 13:30
China a construit cea mai mare gara de trenuri de mare viteza din lume Cum arata constructia futuristica si ce o sa gaseasca pasagerii aici
Unde se află cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume. Sursă foto: ichongqing.info / colaj Fanatik

China a inaugurat cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume în Chongqing. Este vorba despre gara Chongqing East, care impresionează nu doar primă mărimea, ci și prin aspectul său.

ADVERTISEMENT

Unde se află cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume

Cu designul său futurist, dimensiunile impresionante și locația strategică, gara Chongqing East nu numai că redefinește mobilitatea regională. Aceasta stabilește totodată noi standarde globale în domeniul infrastructurii de transport.

Este bine cunoscut faptul că în China, lucrurile se mișcă mai repede. Totuși, nimeni nu se aștepta ca acest proiect să fie finalizat într-un timp atât de scurt și să fie atât de complex.

ADVERTISEMENT

Noua gară Chongqing East a fost inaugurată oficial și a intrat în funcțiune, câștigând titlul de cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume după suprafața totală construită, arată Wtfi.

Iar în scurt timp, aceasta a devenit un punct de referință modern și o atracție turistică. În același timp, gara marchează un salt semnificativ în expansiunea rețelei feroviare de mare viteză din China.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Cum arată gara Chongqing East

Cu o suprafață imensă de 1,22 milioane de metri pătrați, gara eclipsează multe alte construcții similare. Pentru a pune în perspectivă dimensiunea sa, aceasta este echivalentă cu două gări Guangzhou South sau aproximativ 170 de terenuri de fotbal.

ADVERTISEMENT
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în...
Digisport.ro
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii

Se poate spune de asemenea că gara Chongqing East are chiar o suprafață mai mare decât districtele centrale ale unor orașe. Ce o să găsească pasagerii care ajung în cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume?

ADVERTISEMENT

Terminalul are 15 peroane și 29 de linii. Acestea sunt repartizate pe trei gări și o clădire terminală cu patru etaje. Câte persoane pot ajunge aici? La capacitate maximă, gara poate deservi până la 16.000 de pasageri pe oră. Iar acest detaliu o plasează printre cele mai eficiente și performante noduri feroviare din China.

Deși eticheta de „cea mai mare din lume” se bazează pe suprafața totală construită într-o singură fază, și nu pe fluxul anual de pasageri, realizarea inginerească rămâne impresionantă din punct de vedere global.

Cât de importantă este Gara Chongqing East pentru rețeaua feroviară

Gara Chongqing East este, de asemenea, un nod important în rețeaua feroviară de mare viteză din China. Aceasta permite călătorii de o oră către Chengdu și Guiyang.

Totodată, aceeași gară mai permite și călătorii de trei ore către Xi’an, Wuhan, Changsha și Kunming și acces în șase ore la megalopole precum Beijing, Shanghai, Guangzhou și Shenzhen.

Iar toate aceste detalii poziționează gara ca o poartă centrală într-unul dintre cele mai avansate sisteme feroviare din lume. Astfel, nu vorbim doar despre cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume, dar și despre una dintre cele mai importante.

Totodată, se pare că cei care au proiectat-o au fost atenți la fiecare detaliu. Astfel, clădirea are și ea un aspect surprinzător pe care nu ai cum să nu îl observi dacă ajungi în această parte a globului.

Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau...
Fanatik
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor?
Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin: „Scor clar 1:0 pentru Rusia”. Ambasadorii...
Fanatik
Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin: „Scor clar 1:0 pentru Rusia”. Ambasadorii UE s-au întâlnit de urgență la Bruxelles
Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să...
Fanatik
Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să facă așa ceva?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!