China a creat ”roboții-lup”. Patrupezii militari care se apropie pe nesimțite de inamic și îl pot lichida cu arme automate

În timp ce alte țări investesc în rachete, drone, arme și nu numai, iată că specialiștii chinezi vin la înaintare cu ”roboții-lup”. Ce sunt aceștia, de fapt ce pot face și ce avantaje oferă armatei chineze?

De ce apelează China la ”roboții-lup” și ce rol au

S-ar părea că acești roboți pot să înlocuiască soldații umani în condiții periculoase. Astfel, prin intermediul lor, armata speră să reducă pierderile într-o posibilă luptă. Cum acționează însă aceștia?

Noua generație de ”roboți-lup” au arme automate. Mai mult de atât, aceștia , iar mai apoi îl pot lichida folosind armele din dotare. Totul durează doar câteva secunde.

Și se pare că specialiștii chinezi au fost atenți la mai multe detalii. Astfel, acești patrupezi militari pot să acționeze și pe teren dificil. De asemenea, ei au o țintă precisă și pot lichida inamicul în scurt timp.

Cum acționează roboții

Spre deosebire de generațiile anterioare, ”roboții-lup” de acum din China vin cu mai multe dotări și avantaje. În primul rând aceștia transportă o pușcă în spate. De asemenea, într-un clip difuzat de CCTV se poate observa că aceștia se deplasează pe un câmp de luptă învăluit în fum.

Roboții pot să urce scări, pot să lanseze atacuri asupra unor manechine și de asemenea, transportă și încărcătură. Spre deosebire de ”câinii-robot” militari, ”roboții-lup” au capacitați ameliorate de recunoaștere şi luptă, susține CCTV.

„Pot evolua pe diverse tipuri de teren şi pot efectua lovituri precise până la 100 de metri distanță”, se arată în clipul video care a fost distribuit de mai multe site-uri internaționale.

”Roboții-lup” au și un lider

Practic de la distanță se poate observa cum acești roboți operează ca o haită de lupi. Sarcinile lor sunt împărțite, iar fiecare se coordonează așa cum știe mai bine. De asemenea, în frunte stă ”liderul haitei”.

Acesta ar fi cel responsabil cu adunarea de informații privind țintele și transmisia imaginilor de recunoaștere. Și totuși care este scopul lor final? Cei de la CCTV spun că roboții-lupi pot transporta material și muniții și pot trage asupra inamicilor.

Menționăm faptul că spre deosebire de alte țări, China a decis să investească mai mult în robotică pe partea militară. Iar cei mai mulți experți sunt de părere că țara ar avea un mare avantaj în .

Ce diferență există între roboții-lup și câinele-robot

Ce diferență există între roboții-lup și câinii-robot? În primul rând cei din urmă nu sunt atât de complecși. Practic China și-a dorit niște roboți patrupezi echipați cu puști automate.

Aceștia sunt momentan utilizați la diferit exerciții militare. Spre deosebire de roboții-lup, care au mai multe precizie și sunt și mai silențioși, câinii-robot sunt proiectați pentru recunoaștere, sprijin urban.

În unele cazuri aceștia pot inclusiv să efectueze atacuri. Practic scopul ambilor roboți este acela de a înlocui soldații în misiuni riscante, pentru a minimiza pierderile, arată .