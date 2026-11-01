Sport

China a trecut la fapte! Real Madrid, interzisă la TV după scandalul provocat de Mbappe

Cristian Măciucă
01.11.2026 | 17:02
China a trecut la fapte Real Madrid interzisa la TV dupa scandalul provocat de Mbappe
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China a trecut la fapte! Real Madrid, interzisă la TV după scandalul provocat de Mbappe. FOTO: hepta.ro
Scandalul provocat de Kylian Mbappe în China a luat o amploare nebănuită. Autoritățile de la Beijing nu au dat înapoi, iar meciurile din La Liga au dispărut de la televiziunea publică
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Kylian Mbappe (27 de ani) a declanșat un adevărat scandal internațional după ce a făcut o glumă la adresa fostului lider chinez Mao Zedong. Deși starul francez și Real Madrid și-au prezentat scuzele, reacția chinezilor a fost una categorică, iar consecințele nu au întârziat să apară.

Chinezii nu știu de glumă! Real Madrid a fost eliminată din grila TV

Conform jurnaliștilor de la Marca, CCTV, televiziunea publică din China, nu a transmis niciun meci din etapa a 11-a din LaLiga. Decizia a venit după ce China Media Group (CMG) a anunțat suspendarea transmisiunilor din La Liga, ca reacție la declarațiile lui Kylian Mbappe. Televiziunea chineză obișnuia să difuzeze unul sau două meciuri din fiecare rundă. Acum, partidele din weekendul 30 octombrie – 1 noiembrie au fost scoase complet din grila de programe.

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În plus, Real Madrid a fost vizată de încă o măsură. Platforma de streaming Migu, care deține drepturile digitale exclusive pentru La Liga în China până în sezonul 2029-2030, a păstrat în program celelalte partide ale etapei, însă a eliminat confruntarea dintre Racing Santander și Real Madrid, programată duminică, 1 noiembrie, de la ora 17:15.

Nici meciurile mai vechi ale echipei madrilene nu au scăpat. Partidele disputate de Real Madrid în lunile august și septembrie au dispărut din arhiva platformei, în timp ce întâlnirile celorlalte formații au rămas disponibile. În plus, de pe platformă au fost eliminate și videoclipurile cu golurile înscrise de Kylian Mbappe în ultimul duel cu Barcelona.

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Real Madrid și Mbappe și-au prezentat scuzele, dar în zadar

Totul a pornit de la un interviu în care atacantul francez a fost întrebat care este imaginea amuzantă cu el care i-a plăcut cel mai mult. Mbappe a făcut referire la un meme în care chipul său fusese suprapus peste cel al lui Mao Zedong, fostul conducător al Chinei, pe care l-a descris drept un dictator.

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Afirmațiile au provocat reacții vehemente în China. Fotbalistul și-a cerut scuze public, iar Real Madrid a transmis un comunicat oficial prin care și-a exprimat respectul pentru poporul chinez, istoria și cultura acestuia.Nici intervenția președintelui La Liga, Javier Tebas, care și-a exprimat regretul pentru incident, nu a schimbat poziția autorităților chineze.

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Scandalul a avut și consecințe comerciale importante pentru Mbappe. Companiile chineze Dongpeng, Mengniu și Milkground au decis să încheie colaborările cu fotbalistul francez, care riscă astfel pierderi financiare considerabile. În aceste condiții, rămâne de văzut când vor reveni meciurile campionatului Spaniei pe televiziunea publică din China și dacă Real Madrid va fi reinclusă în oferta platformei Migu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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