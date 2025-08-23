China ar fi pregătită să trimită trupe în Ucraina. Ce spune Volodimir Zelenski despre implicarea Beijingului

China se arată pregătită să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de , care citează oficiali de rang înalt din Europa și surse guvernamentale chineze. Ce crede președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre acest scenariu?

China ar fi dispusă să trimită trupe în Ucraina

Potrivit sursei citate, Beijingul este dispus să trimită soldați în contextul unei operațiuni de pace, dar a pus o condiție. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă misiunea de menținere a păcii s-ar desfășura sub un mandat al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Propunerea Chinei a generat reacții diferite în rândul liderilor europeni.

Unii dintre aceștia consideră că , cum ar fi China, ar putea deschide calea pentru acceptarea trupelor străine în Ucraina, după semnarea uni acord de pace cu Moscova. Totuși, există îngrijorări că Beijingul ar putea folosi prezența militară ca pretext pentru a strânge informații cu privire la situația din Ucraina.

„Există însă și riscul ca Beijingul să dorească în primul rând să spioneze în Ucraina și, în caz de conflict, să adopte o poziție clar pro-rusă în loc de una neutră”, a transmis un înalt diplomat al Uniunii Europene, conform sursei citate. De asemenea, cele mai multe state UE nu sunt pregătite să ofere un mandat ONU în avans.

Reacțiile Rusiei și Ucrainei. Ce spune Zelenski

Totodată, pentru Ucraina nu poate fi discutat fără implicarea Rusiei și, eventual, a Beijingului. În același timp, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski nu ar fi de acord ca o țară precum China să fie implicată în acest proces.

„Avem nevoie de garanții de securitate doar din partea țărilor care sunt dispuse să ne ajute”, a declarat liderul de la Kiev. China susține Rusia încă de la începutul războiului din Ucraina, prin achiziții de petrol și furnizarea de componente electronice necesare producerii de armament. Potrivit președintelui Zeleneski, cele două state mențin un parteneriat „fără limite”.