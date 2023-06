China: C919, primul avion de linie al gigantului asiatic. Un pas spre statutul de putere aviatică comercială

China are, în sfârșit, propriul avion de linie și este hotărâtă să se desprindă de giganții lideri în domeniu, Airbus și Boeing. La Beijing, obiectivul este ca modelul C919 să reprezinte o cincime din piața aerospațială mondială până în 2035. Acest avion marchează un salt incontestabil pentru China în domeniul construcției de aeronave.

După progresele considerabile în domeniul feroviar reprezentate de trenurile chinezești de mare viteză, după afirmarea țării ca națiune spațială și după dezvoltarea industriei chineze de armament, a venit timpul, din punctul de vedere al Beijingului, și priorității pentru aviația civilă.

Reducerea dependenței de Airbus și Boeing

Atunci când a stabilit relații cu Statele Unite în 1972, planul Chinei a fost de a-și fabrica propriul avion de linie. Din 1950 și din perioada de prietenie cu Uniunea Sovietică, Beijingul deținea doar modele rusești Tupolev și Antonov. Așa că China maoistă a cumpărat câteva exemplare de Boeing 707, modelul de avion de linie care domina lumea aeronautică la acea vreme, și a început să le copieze. A apărut ulterior un avion chinezesc, Shanghai Y-10, dar producția a fost limitată la două exemplare, deoarece Administrația Aviației Civile din China, singura companie aeriană a țării la acea vreme, a preferat să cumpere avioane Boeing.

Lansarea avionului de distanțe scurte și medii C919, 50 de ani mai târziu, urmează o logică complet diferită. China, care a devenit o putere economică mondială, dorește să utilizeze avioane produse pe plan intern și, prin urmare, să fie mai puțin dependentă de producătorii Airbus și Boeing, care împreună reprezintă 98% din piața aeronautică chineză și aproape 85% din piața mondială în 2023.

Scopul Beijingului este de a crea o marcă chineză de aeronave alături de acest duopol. În acest scop, în 2008, la Shanghai a fost înființată o companie de stat producătoare de aeronave, Commercial Aircraft Corporation of China, sau Comac.

Deja 1.200 de comenzi interne

În 2008, China a ridicat deja în aer un avion regional de 70-90 de locuri, ARJ21. C919 este un proiect mult mai ambițios: este un avion de linie cu un singur culoar care îndeplinește criterii comparabile cu cele ale aeronavelor occidentale cu care își propune să concureze. În prima sa versiune, acesta poate transporta până la 168 de pasageri pe o distanță maximă de 5.555 de kilometri. Prin comparație, Boeing 737 MAX poate parcurge 7.100 de kilometri într-o singură etapă.

În plus, fuzelajul lung de 38 de metri al modelului C919 este aproximativ echivalent cu cel al modelului A320 sau 737 MAX. Beijingul își propune ca C919 să reprezinte 10% din piața chineză până în 2025 și o cincime din piața aerospațială mondială până în 2035. Acest lucru a determinat Comac să prevadă o producție anuală de 150 de avioane de linie C919 până în 2028. Producătorul de aeronave susține că a primit deja peste 1.200 de comenzi, în principal de la companiile aeriene chineze.

C919, primul zbor comercial în China

Primul zbor comercial al modelului C919, la sfârșitul lunii mai, reprezintă punctul culminant al unei lungi etape de pregătire în care au fost implicate aproape 300.000 de persoane. Autoritățile chineze nu au căutat să grăbească dezvoltarea acestui avion de linie. Conform procedurilor tipice acestei țări, etapele tehnice au alternat cu cele administrative, iar proiectul a trecut prin faze foarte bine definite – în 2011, de exemplu, „proiectul preliminar” a urmat „proiectul detaliat”.

Timp de aproape patru ani, diverse termene au fost amânate, China indicând că mai există elemente care trebuie verificate sau perfecționate. Apoi, în 2017, aeronava a efectuat primul său zbor experimental. Autoritățile chineze au certificat apoi aeronava, considerând că concepția sa îndeplinește criteriile de navigabilitate și cerințele de protecție a mediului. Dar abia în septembrie 2022 a fost emis un certificat de producție, permițând astfel companiei Comac să construiască avioane C919, iar Commercial Aircraft Corporation of China să le vândă.

Directivele președintelui Xi Jinping: statutul de putere aviatică

De atunci, au avut loc o serie de zboruri de testare, deseori relatate în presa chineză. Au participat trei aeronave. În același timp, în timpul unei expoziții a realizărilor aeronautice chinezești organizate la Beijing în octombrie 2022, s-a întâlnit cu reprezentanți ai proiectului C919. Presa chineză a evidențiat apelul său la „tot mai multe progrese majore în ceea ce privește fabricarea de echipamente de înaltă performanță în China”.

Apoi, la 26 decembrie, C919 a efectuat un zbor de validare între Shanghai și Beijing. În aceeași lună, prima avion de linie a fost livrat companiei China Eastern Airlines, care, în lunile precedente, a organizat cursuri intensive de pregătire pentru însoțitorii de bord care vor trebui să zboare pe C919. La 9 decembrie 2022, Cotidianul Poporului, organul de presă oficial al Partidului Comunist Chinez, a titrat: „Odată cu livrarea primului avion de pasageri C919, China accelerează spre statutul de putere aviatică”.

Elogii în presa partidului

China Eastern Airlines a realizat o sută de ore de zbor, aterizând cu aeronava în diverse orașe din țară până în februarie 2023, pentru a-i verifica fiabilitatea și condițiile de siguranță. Pe 28 ianuarie, în primele zile ale Anului Lunar al Iepurelui, aeronava C919 a decolat de pe aeroportul Hongqiao din Shanghai și a efectuat două zboruri dus-întors către orașul Nanchang, din provincia vecină Jiangxi. De fiecare dată, evoluția zborului a fost examinată de Administrația Aviației Civile. Au fost avute în vedere mai multe date pentru primul zbor comercial. În cele din urmă, acesta a avut loc la 28 mai: zborul MU9191 a făcut legătura între Shanghai și Beijing.

au reflectat pe larg evenimentul și au evidențiat aterizarea „cu blândețe” a avionului, care a atins pista din Beijing cu 40 de minute înainte de termen, trecând pe sub un arc de jeturi de apă proiectate de camioanele de pompieri. Pasagerii intervievați au ținut în mâini mici steaguri chinezești și au declarat că această călătorie a fost „confortabilă” și „extrem de lină”, mai mulți dintre ei adăugând că „își vor aminti de ea mult timp”. CCTV, postul de televiziune de stat, a declarat că „în viitor, majoritatea pasagerilor vor putea alege să călătorească la bordul unor avioane de mari dimensiuni proiectate în țară”.

Un avion de linie „Made in China” cu tehnologie occidentală

Poate că C919 este ea o aeronavă chineză, dar folosește aproximativ 40% tehnologie occidentală. Motorul LEAP și nacelele acestuia sunt fabricate de CFM International, o societate mixtă între compania americană GE Aviation și compania franceză Safran, pneurile sunt de la Michelin, trenul de aterizare și sistemul aerian integrat au fost achiziționate de la compania germano-elvețiană Liebherr, iar tratarea apelor reziduale a fost furnizată de compania franceză, Zodiac Aerospace.

La Beijing, inginerii care au proiectat și construit avionul C919 vor fi probabil îndemnați să integreze progresiv echipamentele aeronavei în producția națională. Dar acest lucru nu pare atât de ușor de realizat, iar prioritatea era ca aeronava să înceapă zborurile. În forma actuală, C919 nu este cu adevărat un concurent pentru modelele Airbus A320 și Boeing 737. În primul rând, timpul necesar pentru dezvoltarea sa a făcut ca acesta să se bazeze pe tehnologii pe care Airbus și Boeing le-au modernizat în mare parte în ultimii ani; C919 nu a adus nicio inovație, notează .

Nu are verde în Europa și în SUA

În al doilea rând, această aeronavă chineză nu a fost încă certificată din punct de vedere tehnic nici de către Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, nici de către Administrația Federală a Aviației din Statele Unite. Prin urmare, nu poate zbura în afara Chinei pe continental European sau peste ocean. Doar câteva țări din par pregătite să îi permită să aterizeze pe aeroporturile lor. Iar vânzarea aeronavei în afara Chinei nu pare să fie pe ordinea de zi. Prin urmare, C919 ar trebui să fie utilizat în principal pentru piața internă chineză, care, conform previziunilor, va avea nevoie de aproximativ 7 000 de aeronave în următorii 20 de ani.

În plus, până în 2045, se estimează că piața mondială va avea cel puțin 31.000 de aeronave, dintre care 22% vor zbura pe cerul Chinei. Potrivit previziunilor Comac, până în 2040, China ar trebui să devină cea mai mare piață mondială de aviație civilă la scara unei singure țări. De asemenea, numărul aeroporturilor din această țară este în creștere: în 2012 erau 182; se așteaptă ca în 2025 să intre în funcțiune 229 de aeroporturi. Pentru a satisface cererea tot mai mare de aeronave, Comac consideră că poate atinge o rată de producție de 150 de aeronave pe an. Această cifră este cu mult sub previziunile Airbus de aproximativ 900 de aeronave A320 pe an, începând cu 2025.

Boeing: „Este loc pentru trei sub soare”

Prin urmare, în anii următori, companiile aeriene chineze vor trebui să continue să cumpere aeronave occidentale. La 1 iunie, directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat că C919 este „o aeronavă bună”, dar că va fi nevoie de „mult timp” pentru Comac pentru a construi capacitatea de producție necesară în a satisface cererea companiilor aeriene.

Acesta nu pare să fie îngrijorat de concurență: „Istoria a arătat că doi jucători nu sunt suficienți pentru a satisface nevoile unei piețe în creștere rapidă (…) Există loc pentru trei”. CEO-ul american consideră, de asemenea, că tensiunile actuale dintre Washington și Beijing, care au început sub președinția lui Donald Trump, provoacă „zdruncinături” în vânzările și oportunitățile de livrare ale Boeing în China

La rândul său, Airbus nu intenționează să reducă producția la uzina sa din zona economică Tianjin, la mai puțin de o sută de kilometri de Beijing, deschisă în 2008. A treia după cele din Toulouse și Hamburg. Compania, care reunește Airbus, municipalitatea din Tianjin și China Aviation Industry Corporation, a avut un mare succes în creșterea numărului de modele A320 achiziționate de companiile aeriene chineze.

Inaugurarea a fost un adevărat eveniment, la care a participat Wen Jiabao, prim-ministrul chinez de la acea vreme. De atunci, peste 600 de A320 au fost asamblate la Tianjin, folosind piese importate din Europa, iar anul acesta începe să fie produs acolo și modelul A321-neo. În același timp cu lansarea modelului C919, Airbus a decis să deschidă și o a doua linie de asamblare, care urmează să intre în funcțiune în 2026.

C919, progres incontestabil pentru China

Comac nu are nici puterea lui Airbus, nici a lui Boeing. Dar această companie chineză este ferm susținută de cele mai înalte autorități de la Beijing, care se folosesc de presă și de propagandă pentru a promova o formă de patriotism în jurul modelului C919. Este adevărat că acest avion marchează un progres incontestabil pentru China în domeniul construcției de aeronave.

Acum, când aeronava C919 va călători între orașele chineze, se vor depune toate eforturile pentru a o îmbunătăți și moderniza. Este posibil, de exemplu, ca în anii următori să fie echipat pentru a funcționa cu combustibili sustenabili. De asemenea, ar putea servi drept bază pentru ca China să dezvolte o aeronavă cu „emisii zero”, un obiectiv la care lucrează Airbus și Boeing.

Nefiind cel mai performant avion din categoria sa la lansare, aceasta nu va împiedica modelul C919, fără îndoială, să evolueze treptat de-a lungul anilor. Există multe domenii în care China și-a demonstrat capacitatea de a fi în avangarda tehnologiei moderne.