China fură angajații BMW și pune mâna pe fabricile Volkswagen din Germania. „Va fi înmormântarea industriei auto nemțești”

Creşte presiunea pe care o exercită China asupra industriei auto germane. Conform Financial Times, producătorul chinez Xpeng negociază în prezent cu Volkswagen achiziționarea unei fabrici din Europa, dar discută și preluarea unui amplasament din Germania.

BYD negociază preluarea unei părții a fabricii Volkswagen din Dresda

Cu 34,5 milioane de autoturisme și vehicule comerciale grele fabricate în 2025, China produce mai mult de o treime din producția mondială de autovehicule. În același timp, Volkswagen și ceilalți producători germani pierd masiv în competiţia cu asiaticii, în special pe segmentul de mașini electrice. Potrivit datelor din industrie, mărcile germane mai reprezintă în prezent doar aproximativ 16% din producţia globală.

În acelaşi timp, China inundă tot mai mult piața europeană cu piese ieftine. Volumul importurilor pentru anumite componente auto, precum cutii de viteze, componente electronice și piese forjate, a crescut în anumite situaţii cu până la 180%. Experții văd în acest lucru un semnal clar că China a trecut de la statutul de piață de desfacere la cel de concurent real, reușind să îi elimine pe furnizorii europeni. Stefan Bratzel de la Center of Automotive Management a avertizat că unii furnizori germani nu vor supraviețui acestei crize.

Pierderile de piață ale producătorilor auto germani în favoarea concurenței chineze devin tot mai evidente. Conform CarNewsChina, și preluarea unei fabrici, respectiv o parte din celebra „Gläserne Manufaktur” din Dresda, unde ar urma să producă mașini electrice. În plus, Xiaomi recrutează intens angajați de la BMW, Porsche și Mercedes pentru a-și consolida prezența în Germania, după cum scrie „Berliner Zeitung”.

Experții spun că Industrial Accelerator Act este înmormântarea industriei auto germane

„Faptul că chinezii pătrund pe piețele noastre europene nu-l vom putea împiedica. Ceea ce contează acum este să asigurăm locurile de muncă în fabricile Volkswagen – și asta în toate unitățile”, spune Olaf Lies, premierul landului Saxonia Inferioară. Şeful Volkswagen, Oliver Blume, a negat existența unor discuții cu concurenții chinezi privind viitorul fabricilor germane, dar s-a arătat deschis către cooperări mai strânse.

Expertul auto Ferdinand Dudenhöffer consideră poziția lui Blume corectă. În schimb, mulți politicieni din UE greșesc grav, după părerea sa, de exemplu prin Industrial Accelerator Act (IAA) propus de Comisia Europeană. „Asta va fi înmormântarea industriei auto germane”, avertizează expertul. „Germania a încetat de mult să mai fie națiunea numărul unu în domeniul auto”, potrivit lui Dudenhöffer. Cu mai multă contribuție chineză, industria auto germană va deveni mai puternică, dar fără cooperare va pierde mult, consideră el. „Ar fi ca și cum nu am mai instala cipuri Nvidia pe mașinile noastre sau nu am mai folosi Google Maps. Ar fi o prostie”, spune el.

Expertul nu crede însă că Xpeng va prelua o fabrică întreagă a Volkswagen. „Xpeng este prea mic pentru a prelua singur o fabrică”, spune el. Totuși, este posibil ca modelele Xpeng să fie produse împreună în fabrica din Zwickau. De asemenea, consideră că nu este realistă nici preluarea unei uzine întregi nici de către BYD. „Pentru ei, Germania ca locație este mult prea scumpă și prea complicată”, explică acesta.

Cea mai realistă vânzare către chinezi este a fabricii din Osnabrück

Potrivit lui Philipp Raasch, fondatorul buletinului informativ Autopreneuer, achiziționarea unei fabrici în Germania nu are prea mult sens din punct de vedere economic: „Costurile sunt mai mari decât în ​​alte părți ale UE, iar producția nu necesită specialiști înalt calificați pentru a justifica locația scumpă”. Motivul, spune el, este în primul rând simbolic. „Industria auto chineză este acum percepută la nivel global ca un lider tehnologic, exact rolul pe care îl deținea anterior Germania. Oricine produce în inima vechii industrii auto și achiziționează o fabrică de la un fost gigant transmite un mesaj puternic”, consideră acesta.

Potrivit expertului auto Frank Schwope, cel mai aproape de vânzare ar putea fi fabrica din Osnabrück, deoarece acolo nu e planificată producţia de noi modele Volkswagen. „Totuși, este evident că, în comparație cu o fabrică nouă, construită de la zero așa cum a făcut Tesla la Grünheide, aceasta este învechită”, spune acesta. Prin preluarea unor fabrici germane producătorii chinezi ar obține „un acces relativ rapid și fără taxe vamale la piața europeană” și ar putea prelua angajați experimentați.

„Nu toate companiile auto europene vor supraviețui în următorul deceniu în forma actuală”

Vânzarea fabricilor din Emden, Zwickau și Hannover pare exclusă, potrivit lui Schwope. Cea mai realistă variantă ar fi ca în aceste uzine să se producă vehicule Volkswagen dezvoltate în China sau produse ale partenerilor Xpeng ori SAIC. Pericolul concurenței chineze este uriaş. „Nu toate companiile auto europene vor supravieţui în următorul deceniu în forma actuală. Noii concurenți iau din forţa de muncă şi profiturile companiilor consacrate. În același timp, consumatorii ala dispoziţie o ofertă mai mare și mai ieftină”, mai spune Schwope.

Faptul că fură angajați de la BMW și Porsche nu îi surprinde pe experți. „Alți producători chinezi nu au reușit să se impună în Europa de la prima încercare, deoarece piața de aici funcționează diferit”, explică Philipp Raasch. Prin urmare, Xiaomi se bazează pe ingineri și specialiști locali. Frank Schwope subliniază că o astfel de abordare este legitimă într-o economie de piață.

Pentru Stefan Reindl de la Institutul pentru Economie Auto, întrebarea crucială este ce părți ale lanțului valoric rămân în Germania. „Dacă se păstrează doar locurile de muncă de asamblare, în timp ce software-ul, bateriile, platformele și deciziile strategice sunt localizate în străinătate, Germania va pierde pe termen lung”, avertizează el.