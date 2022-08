China își mută tancurile aproape de Taiwan. Avertisment clar pentru SUA: ”Îi vom îngropa”

Avionul lui Nancy Pelosi a devenit cel mai urmărit avion de pe site-ul FlightRadar24, peste 300.000 de utilizatori așteptând cu sufletul la gură ca aeronava să ajungă intactă în Taipei.

Pelosi ar trebui să ajungă în Taiwan la ora 17:20 (ora României), însă nu există nicio informație oficială că aceasta s-ar afla în respectivul avion. Beijingul a reacționat foarte dur și mulți și-au pus problema siguranței lui Pelosi, temându-se că armata Chinei ar putea să reacționeze violent.

Între timp, China îi calcă pe urme lui Vladimir Putin și masează trupe impresionante, inclusiv tancuri, în apropiere de granița cu Taiwan. Nimeni nu știe dacă tensiunile pot escalada sau nu, însă lucrurile sunt mai tensionate ca niciodată.

Nancy Pelosi, șefa Camerei Reprezentanților din Congresul American, , însă gestul este considerat o sfidare fără precedent de către chinezi.

Footage has emerged on television showing how Chinese Armed Forces pull military equipment into province, close to .

— NEXTA (@nexta_tv)