China schimbă foaia la aniversarea de 100 de ani a Partidului Comunist. Discurs tăios din partea preşedintelui Xi Jinping

Partidul Comunist din China celebrează centenarul în acest an și chiar în această lună, fiind înființat în data de 23 iulie 1921. Un astfel de eveniment nu putea trece neobservat, mai ales că în ultima sută de ani, partidul n-a mai plecat nicăieri, spre deosebire de altele, între care și cel care l-a inspirat, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, a cărui ”viață” s-a desfășurat între 1917 și 1991.

Astfel, Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, dar și Secretar General al PCC și președinte al Comisiei Militare Centrale, a avut o apariție publică de anvergură, în cadrul căreia a susținut un discurs dur, care anunță intrarea într-o nouă eră pentru China. Ce va însemna asta pentru restul lumii, putem doar să intuim luând în calcul cele spuse de președintele statului.

Eveniment fără paradă militară, dar cu coreografie specifică

Marele eveniment ce a avut loc în Piața Tiananmen a fost o relativă surpriză din punct de vedere al conținutului. Deși se putea anticipa că va fi vorba de ceva fastuos, detalii despre ce va urma au fost destul de puține.

Înainte de discursul președintelui, elicoptere și avioane militare au străbătut cerul de deasupra pieței, fiind prezente inclusiv avioanele invizibile J-20.

Mai mult, 56 de tunuri, reprezentând cele 56 de grupuri etnice din , au tras 100 de salve, în cinstea Partidului.

N-au mai fost prezenți și soldații și artileria de altădată, parada militară fiind limitată la avioane. Au existat, în schimb, manifestări artistice și de coregrafie cu mii de tineri, așa cum ne-am obișnuit în cazul evenimentelor sărbătorite cu fast în state dictatoriale. La discurs au asistat nu mai puțin de 70.000 de oameni, cu măsuri moderate de prevenție a răspândirii Covid-19.

Coreografia cea mai impresionantă a prezentat scene din istoria de 100 de ani a partidului, din care lipseau însă evenimente precum Revoluția Culturală sau protestele din piața Tiananmen, de acum trei decenii.

Partidul unic, salvatorul națiunii

În an centenar, Partidul Comunist este portretizat ca salvator al Chinei, iar Xi a afirmat că acesta ”a transformat în mod profund dezvoltarea națiunii chineze.” Totuși, pe lângă toate cuvintele de laudă la adresa partidului pe care îl cârmuiește de aproape nouă ani, Xi Jinping a făcut și alte remarci, mult mai importante pentru politica internațională. Acestea par să anunțe o nouă imagine a Chinei și nicidecum nu e vorba de o imagine mai blândă.

Pe alocuri, discursul lui Xi poate fi catalogat chiar ca fiind sfidător la adresa altor națiuni, mai ales a altor puteri importante la nivel continental sau internațional.

Cel mai important aspect transmis de președintele Chinei este că statul nu va mai accepta ”predici moralizatoare” sau bullying din partea unor forțe străine. Mai mult, cine încearcă să facă asta, ”se va trezi pe un curs de coliziune cu un zid de oțel, făurit de 1,4 miliarde de oameni.”

Xi Jinping a transmis că era în care China era intimidată sau terorizată ”a apus pentru totdeauna”, notează .

”Nu vom accepta discursuri moralizatoare de la cei care cred că au dreptul să ne țină predici”, a afirmat tăios președintele, susținând că ”noi nu am terorizat, nu am intimidat și nu am subjugat niciodată popoarele unor alte state și nici nu o vom face vreodată.”

Președintele Republicii Populare Chineze a admis că Partidul ”a realizat primul țel centenar de realizare a unei societăți moderat prospere din toate punctele de vedere” și a mai declarat că ”a fost îndeplinită rezoluția istorică cu privire la problema sărăciei.”

În ceea ce privește acest aspect, China chiar se poate lăuda cu faptul că aproape a rezolvat problema sărăciei extreme din stat. Desigur, încă sunt regiuni din sud-vestul țării unde oameni încă mai trăiesc în condiții precare, însă situația s-a îmbunătățit constant în ultimii 30 de ani.

Dacă în 1990, aproximativ 750 de milioane de chinezi trăiau cu sub 1,9 dolari pe zi (conform datelor de la Banca Mondială), în 2016 erau mai puțin de 10 de milioane de cetățeni care trec prin această situație dificilă.

Armata, întotdeauna la loc de cinste

Xi Jinping a reiterat rolul important al unei armate puternice într-un stat puternic. Acesta a mai spus că Partidul trebuie să păstreze ”conducerea absolută” asupra armatei, care în schimb trebuie să fie dezvoltată, astfel încât să atingă ”standardele cele mai înalte.” Armata este un ”pilon puternic” în protejarea țării și păstrarea demnității și suveranității țării, dar și a intereselor de dezvoltare.

Menționarea armatei în acest discurs era inevitabilă, iar aceasta ridică îngrijorări în ceea ce privește situația Taiwanului. Există temeri cu privire la o eventuală confruntare militară care să aibă ca subiect această regiune. , deoarece sunt un furnizor de arme pentru Taiwan.

Xi Jinping a declarat că Taiwanul este o provincie desprinsă de China care trebuie unită cu statul, chiar și cu forța, acesta fiind un ”angajament de neclintit.”

Nu în ultimul rând, Xi a afirmat că imaginea pe care China o afișează lumii în prezent este cea a unei națiuni prospere care avansează fără a putea fi oprită către întinerire și regenerare.

”Este sigur că, având conducerea fermă a Partidului și unitatea poporului chinez, indiferent de grupul etnic, vom reuși să atingem țelul de a construi un stat socialist modern din toate punctele de vedere, împlinind visul poporului de regenerare națională”, a afirmat președintele Chinei.

Vladimir Putin, la bine și la greu alături de Xi Jinping

China nu pare să fie singură în acest drum către prosperitate și reafirmarea ca putere globală demnă de luat în seamă.

În urmă cu doar câteva zile, . Acesta are deja o vechime de 20 de ani, iar acum a fost prelungit pentru alți cinci ani, începând cu februarie 2022, când expiră cel încheiat la începutul mileniului.

Decizia marchează încă o dată unitatea celor două state în fața posibilelor amenințări venite din Occident, fie că e vorba de UE sau de SUA.

Vladimir Putin l-a felicitat pe omologul chinez pentru aniversarea centenarului PCC și a mai afirmat că perspectiva unei alianțe militare între cele două state nu poate fi exclusă complet, chiar dacă ideea a fost respinsă în trecut.